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سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

TAT1215WT/97
التصنيف الإجمالي / 5
  • جاهزة للاستخدام على الدوام جاهزة للاستخدام على الدوام جاهزة للاستخدام على الدوام
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    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    TAT1215WT/97
    التصنيف الإجمالي / 5

    جاهزة للاستخدام على الدوام

    هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    جاهزة للاستخدام على الدوام

    هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة. إكتشف كلّ المميزات

    جاهزة للاستخدام على الدوام

    هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    جاهزة للاستخدام على الدوام

    هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة. إكتشف كلّ المميزات

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      جاهزة للاستخدام على الدوام

      • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
      • Bluetooth®‎

      ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي

      لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.

      مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

      لا يمكن لعلبة الشحن الصغيرة أن تكون عملية أكثر، وهذه السماعات اللاسلكية بالكامل مقاومة أيضًا للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق، كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

      ملاءمة مريحة ومُحكمة

      يمكنك الحصول على صوت رائع من المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 6 مم والاستمتاع بالموسيقى براحة حقيقية بفضل التصميم المريح والخفيف الوزن. وتساعدك أغطية سدادات الأذن الناعمة والقابلة للتبديل على إيجاد ملاءمة مريحة في الأذن.

      إقران ذكي. اعثر على جهازك المزوّد بتقنية Bluetooth تلقائيًا

      تصبح سماعات الأذن جاهزة للإقران في اللحظة التي تُخرجها من علبة الشحن الخاصة بها. وبعد أقرانها، تتذكر سماعات الأذن الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

      أزرار سماعة الرأس للتحكّم بالموسيقى والمكالمات

      يسهّل الزر الموجود على كل سماعة التحكّم بتجربة الاستماع. يمكنك تعديل مستوى الصوت وتخطّي الأغاني أو إيقافها، وتلقّي المكالمات أو رفضها والمزيد غير ذلك. ويحافظ الميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت عند تلقي المكالمات.

      علبة شحن صغيرة لوقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة

      ستحصل على وقت تشغيل لغاية 6 ساعات بعد عملية شحن واحدة، بالإضافة إلى 12 ساعة إضافية عند شحن العلبة بالكامل.

      قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك بسهولة

      قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من دون لمس الهاتف. اطلب من Siri أو Google Assistant تشغيل بعض الموسيقى أو مراسلة صديق أو الاتصال به أو التحقق من حالة الطقس والمزيد غير ذلك.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        المقاومة
        16 أوم
        قطر السماعة
        6 ملم

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • بدون استخدام اليدين
        • HFP
        • HSP
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الراحة

        إدارة المكالمات
        • مكالمة قيد الانتظار
        • التنقّل بين مكالمتين
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • كتم الميكروفون
        • رفض المكالمة

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        نعم
        أغطية للأذنين
        حجمان

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        مدّة الانتظار
        50 ساعة
        مدّة التحدث
        3 ساعة
        وقت تشغيل الموسيقى
        6+12  س

      • التصميم

        اللون
        أبيض

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع (مع الحامل)
        3,33  سم
        العرض (مع الحامل)
        6.5  سم
        العمق (مع الحامل)
        3.6  سم
        الوزن (مع الحامل)
        0.043  كلغ

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        الارتفاع
        14  سم
        العرض
        8.5  سم
        العمق
        3.8  سم
        الوزن الإجمالي
        0.091  كلغ
        الوزن الصافي
        0.058  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.033  كلغ
        EAN
        ‎48 95229 11211 7

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        الطول
        36,3  سم
        العرض
        25  سم
        الارتفاع
        16.8  سم
        الوزن الإجمالي
        2,57  كلغ
        الوزن الصافي
        1.392  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1,178  كلغ
        GTIN
        ‪1 48 95229 11211 4

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