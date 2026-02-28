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1000 seriesسماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

TAT1215BL/97

متوفر في

أزرق
أزرق
أسود
أسود
باللون الأبيض
باللون الأبيض
حمراء
حمراء

جاهزة للاستخدام على الدوام

هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة.

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جاهزة للاستخدام على الدوام

  • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل

  • Bluetooth®‎

ملاءمة مريحة ومُحكمة

يمكنك الحصول على صوت رائع من المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 6 مم والاستمتاع بالموسيقى براحة حقيقية بفضل التصميم المريح والخفيف الوزن. وتساعدك أغطية سدادات الأذن الناعمة والقابلة للتبديل على إيجاد ملاءمة مريحة في الأذن.

مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

لا يمكن لعلبة الشحن الصغيرة أن تكون عملية أكثر، وهذه السماعات اللاسلكية بالكامل مقاومة أيضًا للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق، كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

إقران ذكي. اعثر على جهازك المزوّد بتقنية Bluetooth تلقائيًا

تصبح سماعات الأذن جاهزة للإقران في اللحظة التي تُخرجها من علبة الشحن الخاصة بها. وبعد أقرانها، تتذكر سماعات الأذن الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.