أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick: أداة تشذيب دقيق لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.
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آلة الحلاقة series 6000
S6630/11
تقليل تهيّج البشرة
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Shaver S9000 Prestige
SP9863/14
آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000
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Shaver S9000 Prestige
SP9860/13
آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000
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Shaver series 9000
S9031/21
آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف
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آلة الحلاقةseries 7000
S7930/16
حساسة ودقيقة
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إمكانية التكيّف مع المنحنيات: لالتقاط الشعر الذي يصعب الوصول إليه
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نظام الحلاقة
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الأداء
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تعددية الاستخدام: المرونة لتشذيب الشعر و/أو تسريحه أيضًا
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سهولة الاستخدام: للاستخدام الرطب والجاف
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البطارية: الاستخدام / مدة الشحن
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قابلة للغسل 100%
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تتضمن أيضًا
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SH50/50