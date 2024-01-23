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شعار تطبيق HomeID

ارتقِ بمطبخك وغرفة المعيشة وغيرهما من الغرف باستخدام HomeID​

نزّل تطبيقHomeID للارتقاء بمنزلك إلى مستو جديد.​

تنزيل تطبيق HomeID، متجر App Store
تنزيل تطبيق HomeID، متجر Google play
تنزيل

تنزيل تطبيق HomeID

تنزيل تطبيق Coffee+‎ من متجر App Store
تنزيل تطبيق Coffee+‎ من متجر Google play

تطبيقHomeID الجديد يجعل منزلك ملهم ومتّصل.​

هاتف مع شاشة تطبيق HomeID بالقرب من فنجان قهوة لذيذة

بوابتك إلى منزل . متصل

بوابتك إلى منزل . متصل

  • قم بتوصيل أجهزتك المنزلية - أينما كنت!
  • اكتشف أحدث المأكولات والوصفات المذهلة
  • انضم إلى مجتمع غني من الطهاة الهواة والمحترفين، وأكثر من ذلك بكثير!

سيدة تنظر إلى هاتف ذكي مع قسم المجتمع في تطبيق HomeID

انضم إلى مجتمع HomeID

انضم إلى مجتمع HomeID

سواء أكنت ترغب في اكتشاف وصفتك المفضلة التالية، أم مشاركة أحدث إبداعاتك مع محبي الطعام الآخرين، أم ترغب في الحصول على الإلهام لا أكثر، فإن مجتمعنا هو المكان المنشود.

يضم تطبيق HomeID مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك:

يضم تطبيق HomeID مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك:

شعار تطبيق HomeID

قم بتنزيل تطبيق HomeID واطلق العنان للإمكانات الحقيقية لمنزلك!

تنزيل تطبيق HomeID، متجر App Store
تنزيل تطبيق HomeID، متجر Google play
رمز الـQR لتطبيق HomeID

معرفة المزيد

هل سيؤثر هذا التحديث على حسابي المسجل في تطبيق NutriU (‏Kitchen+‎) و/أو Coffee+‎؟

لا، يمكنك تسجيل الدخول إلى HomeID بنفس بيانات الاعتماد التي استخدمتها لـ NutriU (‏Kitchen+‎) وCoffee+‎.

هل أحتاج إلى إضافة أجهزتي مرة أخرى؟

لا، ستكون كل الأجهزة من ملفك الشخصي متوفرة تلقائياً على HomeID، بما في ذلك الأجهزة المتصلة. 

هل سأحتاج إلى تحديث الإعدادات والتفضيلات؟ 

لا، إن إعدادات حسابك من التطبيق القديم متوفرة بالفعل على HomeID، لذلك لن تحتاج إلى تحديثها (إلا إذا كنت ترغب في ذلك).

ماذا سيحدث لوصفاتي وتفضيلاتي وكتب الوصفات؟ 

إنها جاهزة وتنتظرك في HomeID.

ما هي الأجهزة الجديدة التي ستكون متاحة؟ 

إلى جانب كل الأجهزة من NutriU (‏Kitchen+‎)، أضفنا كل آلات القهوة المدعومة في تطبيق Coffee+‎. تتوفر كل هذه الأجهزة ويمكن إضافتها في HomeID، اعتمادًا على التوافر المحلي. بالإضافة إلى ذلك، ترقب تحديثات فئة المنتجات الجديدة فور توفرها في السوق. 

هل سيكون هناك أي تغييرات في سياسة الخصوصية للتطبيق؟ 

لا، لا يزال التزامنا بخصوصيتك وأمن حسابك قويًا كما كان دائماً.​​

هل يمكنني اختيار عدم التغيير؟ 

لا، سيتم نقل كل مستخدمي NutriU (Kitchen+)وCoffee+‎ إلى HomeID تلقائيًا عند تحديث التطبيق. لقد عملنا بجد على تقديم لك أفضل تجربة مستخدم.​

في أي بلد سيكون تطبيق HomeID متاحًا؟

سيكون تطبيق HomeID متاحًا في كل البلدان التي يتوفر فيها تطبيق NutriU وتطبيق Coffee+‎ الآن.

ما الهدف من التغيير؟

ضمن التزامنا بتزويدك بأفضل تجربة ممكنة للتطبيق، كنا نعمل بجد على تحسين كل جانب من جوانب التطبيق. إن التغييرات القادمة أكثر من مجرد عملية تجميل، فهي تمثل قفزة إلى الأمام في الوظائف والتصميم ورضا المستخدم بشكل عام.

لم اخترنا HomeID؟

إن المنزل هو المكان الذي تحدث فيه الكثير من لحظات الحياة، الكبيرة والصغيرة على حد سواء. إن منزلك، والأشخاص الذين تشاركه معهم، وكيف تختار أن تعيش حياتك اليومية جزء من هويتك.

 

إن المنزل والهوية (ID) مترابطان، ولهذا السبب قمنا بدمج هاتين الكلمتين باللغة الإنجليزية لإنشاء اسم تطبيقنا الجديد.

وماذا عن مجتمع NutriU؟ 

ستتوفر كل ميزات المجتمع على HomeID، بما في ذلك التعليق والمشاركة وإنشاء الوصفات الخاصة بك وكتب الوصفات. 

هل سيتعين على مستخدمي تطبيق NutriU تنزيل التطبيق مرة أخرى؟

لا، إنه مجرد تحديث عادي جديد لتطبيق NutriU إلى تطبيق HomeID‏. 

هل سيبقى تطبيق Coffee+‎ متاحًا بعد إطلاق التطبيق الجديد؟ 

سيتم إغلاق تطبيق Coffee+‎ مباشرة بعد الانتهاء من الخطوتين: 
 

1. سيتوفر تطبيق HomeID لكل مستخدمي تطبيق Coffee+‎‏. 

2. سيتم ترحيل كل مستخدمي تطبيق Coffee+‎ وملفاتهم الشخصية إلى تطبيق HomeID‏.  

هل يتوجب علي تنزيل تطبيق HomeID؟

نعم، يتوجب على كل مستخدمي تطبيق Coffee+‎ تنزيل تطبيق HomeID للحصول على أحدث الأفكار الملهمة والتوجيه في ما يتعلق بجهازك. سيكون رابط تنزيل التطبيق الجديد متاحًا في تطبيق Coffee+‎ أيضًا.

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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