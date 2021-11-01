  • خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية* خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية* خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية*

    ‎3000 Series الخلاط

    HR2041/10

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية*

    تصميم مخصص لتحسين عملية الخلط اليومية، مع قوة 450 واط وأداء الشفرات الذي تحتاج إليه لمعالجة كل المكونات وحتى لسحق الثلج. قوام سلس بأدنى مجهود ممكن وفي لمح البصر.

    ‎3000 Series الخلاط

    خلط سلس بدون كتل في 45 ثانية*

    نظام ProBlend الفريد

    • نظام ProBlend
    • سعة قصوى تبلغ 1,9 لتر
    • السعة الفعلية تبلغ 1 لتر
    • إعداد 1 للسرعة وزر نبضي
    • دورق بلاستيكي
    نظام ProBlend الفريد لضمان قوام سلس

    نظام ProBlend الفريد لضمان قوام سلس

    يجمع نظام ProBlend الفريد 3 تقنيات، وهو مصمم خصيصًا لضمان قوام سلس بدون كتل في 45 ثانية فقط*. يشغّل المحرك بقوة 450 واط مسار الخلط، لتوزيع كل المكونات بطريقة متساوية، فيما تتميّز الشفرة بتصميم مبتكر لزيادة مساحة القص إلى أقصى حد. أخيرًا وليس آخرًا، تم تصميم الدورق مع أضلع فريدة لتوجيه المكونات باستمرار نحو مسار الخلط.

    سحق الثلج وتحويله إلى قطع رفيعة في 45 ثانية فقط**

    سحق الثلج وتحويله إلى قطع رفيعة في 45 ثانية فقط**

    استخدم نظام ProBlend والإعداد النبضي لسحق مكعبات الثلج وتحويلها إلى قطع رفيعة في 45 ثانية فقط**. مثالي مشروباتك الباردة ومشروبات الفاكهة المفضّلة ورائع للحلويات الخاصة.

    يمكنك الاختيار بين إعداد سرعة واحد + إعداد نبضي

    يمكنك الاختيار بين إعداد سرعة واحد + إعداد نبضي

    يمكنك تحضير مجموعة كبيرة من المشروبات وتجهيز المكونات بسرعة لوجباتك المفضّلة بفضل إعداد سرعة واحد وإعداد نبضي. يمكنك استخدامه لكل المكونات، ابتداءً من الأعشاب والتوابل والخضار، ووصولاً إلى طحن القهوة وحتى سحق الثلج لتحضير مشروب فاكهة بارد وشهي.

    دورق كبير بحجم مثالي لتلبية احتياجات عائلتك

    دورق كبير بحجم مثالي لتلبية احتياجات عائلتك

    تحضير لغاية 5 مشروبات (بالاستناد إلى كوب بحجم 200 مل) بفضل السعة الفعلية التي تبلغ 1 لتر.***

    نزّل تطبيق HomeID لتحضير وجبات عائلتك الصحية والشهية والمفضّلة

    نزّل تطبيق HomeID لتحضير وجبات عائلتك الصحية والشهية والمفضّلة

    نزّل تطبيق HomeID واستكشفه مع أكثر من 200 فكرة حول كيفية تحضير مشروباتك وأطباقك ووجباتك الخفيفة المفضّلة بمساعدة الخلاط الجديد الذي تستخدمه. يجب أن يكون الطهو الصحي بسيطًا ويحث أفراد عائلتك على طلب المزيد. لذلك، يقدّم تطبيق NutriU مجموعة متنوعة من الخيارات البديلة والصحية لأطباقك المفضّلة. ابتداءً من حلويات الشوكولاته الصحية ووصولاً إلى الوجبات الأساسية الغنية بالمكونات الغذائية، نبتكر وصفاتنا بطريقة صحية ولكن بدون المساومة على المذاق الشهي.

    مصمم خصيصًا لمعالجة المكونات المختلفة

    مصمم خصيصًا لمعالجة المكونات المختلفة

    تتميّز المطحنة بشفرة نجمية رباعية لعملية طحن فعالة، وهي أسرع بـ 3 مرات. تعتبر مثالية لطحن القهوة والمكسرات والأعشاب والتوابل بالقوام الناعم الذي تريده.

    مستشعر MTP لتفادي إحماء المحرك المفرط

    مستشعر MTP لتفادي إحماء المحرك المفرط

    تم تصميم المستشعر الخاص لحماية المحرك من الحرارة (MTP) لتفادي إحماء المحرك المفرط والحماية من ظروف التيار الكهربائي الزائد أثناء الاستخدام.

    شفرات متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ

    شفرات متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ

    شفرات متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ لتبقى حادة وخالية من الصدأ أو البقع لمدة أطول.

    قاعدة شفط الهواء للتخلّص من الاهتزازات أثناء الاستخدام

    قاعدة شفط الهواء للتخلّص من الاهتزازات أثناء الاستخدام

    يتميّز الخلاط بقاعدة شفط الهواء لضمان استقرار الجهاز وعدم اهتزازه أثناء الاستخدام.

    ضمان لمدة سنتَين

    ضمان لمدة سنتَين

    لراحة بال إضافية، يأتي الخلاط مزوّدًا بضمان لمدة سنتَين.

    تصميم مريح ومتين لسهولة الاستخدام

    تصميم مريح ومتين لسهولة الاستخدام

    تمت دراسة التصميم بدقة ليكون مريحًا ومتينًا، وعصريًا وأنيقًا في الوقت نفسه، كما أنه يتميّز بحجم يتناسب مع كل أنواع المطابخ. يسمح شكل الدورق الإمساك به براحة تامة، ويمكّن المفتاح الدوار عملية تشغيل سهلة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدنية
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      لا
      الوظائف
      الخلط، الطحن
      نوع المنتج
      الخلاط
      الشهادات
      غير منطبق
      سعة السلة
      غير منطبق
      سعة خزان المياه
      غير منطبق
      عدد الحصص
      4
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      مفتاح دوار
      طول سلك الطاقة
      0.85
      مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      نعم
      وظيفة المحافظة على السخونة
      غير منطبق
      مؤقت
      غير منطبق
      التقنية
      نظام ProBlend
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      لا
      مصباح الطاقة
      لا
      مقابض عازلة للحرارة
      لا
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      الحد الأدنى لدرجة الحرارة
      غير منطبق
      درجة الحرارة القصوى
      غير منطبق
      مؤشر مستوى السعة
      نعم
      صمام تحرير الضغط
      غير منطبق
      مادة الدورق
      بلاستيك من نوع SAN
      مادة الشفرة
      الفولاذ المقاوم للصدأ
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      19000
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      نعم
      شفرات قابلة للفك
      لا
      القدرة على سحق الثلج
      نعم
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      لا
      كتيّب الوصفات
      لا
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      Lc =‏ 86 ديسيبل (A)
      مستوى الضوضاء (في وضع التشغيل)
      غير منطبق
      مستوى الضوضاء (في وضع السكون)
      غير منطبق
      الاتصال بالإنترنت
      غير منطبق
      التوافق مع المنزل الذكي
      غير منطبق
      نطاق Wi-Fi
      غير منطبق
      الكفالة
      2
      وقت الإحماء
      غير منطبق
      التوافق مع الطعام الجاف
      غير منطبق
      وظيفة التنظيف الذاتي
      غير منطبق
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      450 واط
      الفولتية
      230 فولط
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      منتج ببطارية
      لا
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير منطبق

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      المطحنة
      الملحقات المتعلقة 1
      بطاقة الضمان
      الملحقات المتعلقة 2
      DFU

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      لا
      مؤشر درجة الحرارة
      لا
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      لا
      قفل الأطفال
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      19.2
      عرض المنتج
      16.6
      ارتفاع المنتج
      37.7
      وزن المنتج
      1,468
      طول الحزمة
      22
      عرض الحزمة
      25.3
      ارتفاع الحزمة
      34.6
      وزن الحزمة
      2,386

    • متانة

      علبة
      > 75% محتوى مُعاد تدويره

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      إندونيسيا

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    • * تم الاختبار في وضع MAX على وصفات متنوعة
    • **تم الاختبار في الوضع النبضي، مع 8 مكعبات ثلج (2,5‏x‏2,5‏x‏2,5 سم)
    • *** في حال استخدام كوب بسعة 200 مل
