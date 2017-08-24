طبق لحم الغزال مع صلصة الجوز والرمّان | Philips

3 ملاعق كبيرة من الكزبرة أو البقدونس، مفرومة جيدًا
100 ملل من عصير الرمان
4 شرائح لحم الغزال، على درجة حرارة الغرفة
ملعقتان كبيرتان من الزبدة
1 رمّان
فلفل أسود مطحون طازج
- صينية للخبز، مدهونة بقليل من الزبدة
- جهاز تحضير الطعام مزوّد بسكاكين ملحقة
الاتجاهات
يُشوى الجوز لمدة تتراوح بين دقيقتين و3 دقائق في مقلاة ويُترك ليبرد.
يركّب ملحق التقطيع في جهاز تحضير الطعام قبل إضافة الجوز والثوم وملعقتين كبيرتين من الزيت والكزبرة. يُهرس المزيج ويُضاف عصير الرمّان مع الحفاظ على الآلة مشغّلة. يُضاف الملح والفلفل للتتبيل حسب الذوق.
يُسخّن الفرن مسبقًا على 150 درجة مئوية. يُضاف الملح والفلفل لتتبيل شرائح اللحم (من المفضّل إضافة الملح في هذه المرحلة عوضًا عن بعد القلي لأنه يظهر النكهة أكثر). تُسخّن الزبدة مع ما تبقى من الزيت وتُقلى الشرائح لمدة تتراوح بين دقيقتين و3 دقائق حتى تصبح بنية اللون على أن تُقلب في منتصف عملية القلي.