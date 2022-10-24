تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.
التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر
تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.
مصممة لتخفيف المغص والانزعاج
تم تصميم الصمام المضاد للمغص لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك في أثناء الرضاعة وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.
يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره
تم تصميم فتحة الحلمة لدرّ الحليب فقط عندما يقوم الطفل بالرضاعة، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أن الحليب لن يتم هدره، سواءٌ أكنت في المنزل أم أثناء التنقل.
اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك
يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.
اسمحي لطفلك أن يكون الدليل
بالنسبة إلى الأطفال الذين يرضعون بقوة، حاولي استخدام تدفق أكثر انخفاضًا لرضاعة مريحة. قد يحتاج الأطفال الذين يرضعون برفق إلى تدفق أعلى ليتدفق المزيد من الحليب بسهولة أكبر.
متوفرة حتى الآن
تم تحسين حلمة Natural Response الجديدة لتعمل بكفاءة الثدي نفسها، وليس لتكون بالشكل نفسه فحسب. ومع ذلك، إذا كنت تفضلين الإصدار الأصلي من حلمة Natural، فإنه لا يزال متوفرًا أيضًا.