تعمل فيليبس على مدار الساعة لزيادة إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي الخاصة بالمستشفيات وغيرها من منتجات الرعاية الحرجة، للمساعدة في تشخيص المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) وعلاجهم. كما تم الإعلان في مارس، سنضاعف إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي الخاصة بالمستشفيات في مايو وسنسجّل زيادةً بأربعة أضعاف بحلول الربع الثالث من العام 2020.
تضمّنت جهودنا لزيادة الإنتاج:
يمكن العثور على أحدث بياناتنا في مركز الأخبار من فيليبس.
تتضمّن أبرز منتجاتنا المطلوبة حاليًا أجهزة مراقبة إشارات المرضى الحيوية وأجهزة التنفس الاصطناعي المحمولة واللوازم الطبية للتنفس بواسطة أنبوب وبواسطة قناع، بهدف علاج مجموعة واسعة من مشاكل التنفس.
تتضمّن المنتجات والحلول من فيليبس للتعامل مع فيروس كوفيد-19 ما يلي:
يمكنك معرفة المزيد عن الحلول التي نقدّمها للتعامل مع فيروس كوفيد-19 هنا.
إن أجهزة التنفس الاصطناعي بواسطة أنبوب وبواسطة قناع من فيليبس غير متاحة للبيع للأفراد، ولا يمكن بيعها إلا للمستشفيات ومقدّمي المعدّات الطبية المنزلية (شركات المعدّات الطبية المستدامة) ومنشآت الرعاية الطويلة الأمد والنقل الطبي والمنظمات الحكومية.
تقدّم فيليبس مجموعة واسعة من منتجات الرعاية التنفسية والتزويد بالأكسجين المتوفرة بموجب وصفة طبية. يمكنك عرض مجموعة منتجات الرعاية التنفسية واضطرابات النوم التي نقدّمها هنا.
للحصول على تدريب إضافي حول استخدام معدّات فيليبس، قمنا بتطوير مقاطع فيديو تعليمية عبر موقع استجابة فيليبس لفيروس كوفيد-19 على ويب.
بالنسبة إلى الدعم التقني وصيانة المنتجات، نوصي بشدّة بأن يتولّى صيانة أجهزة التنفس الاصطناعي من فيليبس فريقُ خدمة متمرّس يتمتّع بالمعرفة والخبرة في أجهزة التنفس الاصطناعي الخاصة بنا بعد قراءة الإرشادات في دليل الخدمة والالتزام بها.
تعتمد فيليبس نظام إدارة استمرارية العمل، المتوافق مع المعيار الدولي ISO 22301:2012 المعني باستمرارية العمل. نحن نراجع باستمرار التدابير الوقائية بالاستناد إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO) وإرشادات السلطات الوطنية.
على الرغم من وباء فيروس كوفيد-19، استطاعت فيليبس متابعة أعمالها حول العالم. وكما كان متوقعًا، نشهد انخفاضًا في الطلب على مجموعة منتجاتنا الاستهلاكية في المناطق الأكثر تأثرًا، وارتفاعًا في الطلب على مجموعة منتجات الرعاية الصحية المتخصصة التي نقدّمها.
تتمتع فيليبس بقدرة تصنيع متوازنة في كل أنحاء العالم، بفضل مواقع التصنيع في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، بالإضافة إلى مواقع متعددة في الصين. وبما يتوافق مع نظام استمرارية العمل الذي نتّبعه، وضعنا بروتوكولات السلامة المناسبة في كل مواقعنا حول العالم.
جهاز E30 من فيليبس رسبيرونكس
فيديو بدء التشغيل
جهاز V60 من فيليبس رسبيرونكس
استخدام التنفس بواسطة الأنبوب
جهاز MobileDiagnost wDR من فيليبس
نظام التصوير الشعاعي الرقمي المحمول
جهاز مراقبة المرضى IntelliVue من فيليبس
التشغيل الأساسي
جهاز مراقبة المرضى IntelliVue من فيليبس
فهم الإنذارات
تقرير من إعداد د. آدم سيفر، رئيس المكتب الطبي في قسم تحليلات مراقبة المرضى والرعاية العلاجية من فيليبس.
8 مايو | 6:00 مساءً بحسب التوقيت الصيفي الشرقي
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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حالأقر بذلك
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حالأقر بذلك