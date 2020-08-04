تعتمد فيليبس نظام إدارة استمرارية العمل، المتوافق مع المعيار الدولي ISO 22301:2012 المعني باستمرارية العمل. نحن نراجع باستمرار التدابير الوقائية بالاستناد إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO) وإرشادات السلطات الوطنية.

على الرغم من وباء فيروس كوفيد-19، استطاعت فيليبس متابعة أعمالها حول العالم. وكما كان متوقعًا، نشهد انخفاضًا في الطلب على مجموعة منتجاتنا الاستهلاكية في المناطق الأكثر تأثرًا، وارتفاعًا في الطلب على مجموعة منتجات الرعاية الصحية المتخصصة التي نقدّمها.

تتمتع فيليبس بقدرة تصنيع متوازنة في كل أنحاء العالم، بفضل مواقع التصنيع في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، بالإضافة إلى مواقع متعددة في الصين. وبما يتوافق مع نظام استمرارية العمل الذي نتّبعه، وضعنا بروتوكولات السلامة المناسبة في كل مواقعنا حول العالم.