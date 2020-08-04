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للحصول على معلومات حول منتجات المستهلكين من فيليبس أو على دعم منتجات المستهلكين في ظل فيروس كوفيد-19، الرجاء النقر هنا.
كوفيد-19

نحن معك

الدعم والحلول لمساعدتك في رعاية المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.

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استجابة فيليبس لوباء كوفيد-19
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كوفيد

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الندوات السريرية عبر الويب

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الدعم والموارد السريرية

المنتجات والخدمات

الندوات السريرية عبر الويب
رمز الدعم

الدعم السريري وموارد التعامل مع فيروس كوفيد-19


استعِن بالدعم الخاص بالمنتجات، بما في ذلك معلومات التنظيف والتعقيم ومقاطع فيديو تعليمية والمزيد غيرها.
موارد أجهزة التنفس الاصطناعي والعناية التنفسية
موارد مراقبة المرضى والرعاية الحرجة
تنظيف أجهزة مراقبة المرضى والرعاية الحرجة وتعقيمها
موارد التصوير التشخيصي وإرشادات التنظيف
موارد التصوير بالموجات فوق الصوتية وإرشادات التنظيف

الصفحة الرئيسية لفيروس كوفيد-19

الدعم والموارد السريرية

المنتجات والخدمات

الندوات السريرية عبر الويب
كوفيد

المنتجات والخدمات للتعامل مع فيروس كوفيد-19


استكشف مجموعة شاملة من حلول المنتجات والخدمات للتعامل مع المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.
أجهزة التنفس الاصطناعي والرعاية التنفسية
الفحص المنزلي ومراقبة المرضى عن بُعد
التصوير التشخيصي
صيانة المعدّات والخدمات عن بُعد
مراقبة المرضى وإزالة رجفان القلب
وحدة العناية المركّزة عن بُعد والرعاية الحرجة عن بُعد
الموجات فوق الصوتية

    الموارد لاختصاصيي الرعاية الصحية

    رمز الدعم

    الدعم السريري وموارد التعامل مع فيروس كوفيد-19


    استعِن بالدعم الخاص بالمنتجات، بما في ذلك معلومات التنظيف والتعقيم ومقاطع فيديو تعليمية والمزيد غيرها.
    موارد أجهزة التنفس الاصطناعي والعناية التنفسية
    موارد مراقبة المرضى والرعاية الحرجة
    تنظيف أجهزة مراقبة المرضى والرعاية الحرجة وتعقيمها
    موارد التصوير التشخيصي وإرشادات التنظيف
    موارد التصوير بالموجات فوق الصوتية وإرشادات التنظيف
    كوفيد

    المنتجات والخدمات للتعامل مع فيروس كوفيد-19


    استكشف مجموعة شاملة من حلول المنتجات والخدمات للتعامل مع المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.
    أجهزة التنفس الاصطناعي والرعاية التنفسية
    الفحص المنزلي ومراقبة المرضى عن بُعد
    التصوير التشخيصي
    صيانة المعدّات والخدمات عن بُعد
    مراقبة المرضى وإزالة رجفان القلب
    وحدة العناية المركّزة عن بُعد والرعاية الحرجة عن بُعد
    الموجات فوق الصوتية

    الأسئلة الشائعة حول الرعاية الصحية لفيروس كوفيد-19

    ما هي الفلاتر التي يجب استخدامها في أجهزة التنفس الاصطناعي بواسطة الأنبوب أو بدونه؟
    تجدر الإشارة إلى أن جهاز التنفس الاصطناعي V60 / V60 Plus مصمم ليشمل ثلاث طبقات من الفلاتر: فلتر مدخل الهواء، وفلتر البكتيريا في التدفق الرئيسي، وفلتر على منفذ الزفير لدارة المريض. ومن المقترح أن يتّبع العملاء التعليمات المدرجة في دليل المستخدم الخاص بجهاز التنفس الاصطناعي V60 / V60 Plus لتنقية الهواء الذي سيتم تزويد المريض به من خلال فلتر مدخل الهواء، ولاستخدام فلتر البكتيريا في التدفق الرئيسي دائمًا على منفذ مخرج الغاز الخاص بالمريض، ويُنصح باستخدام فلتر على منفذ الزفير لدارة المريض.
    هل يمكن استخدام V60 لدعم جهاز التنفس الاصطناعي بواسطة الأنبوب؟
    أثبت V60 أداءه العالي في حالات التنفس الاصطناعي بواسطة الأنبوب وبواسطة القناع على حدّ سواء.  فجهاز التنفس الاصطناعي V60 من فيليبس رسبيرونكس عبارة عن نظام للتنفس الاصطناعي بضغط الهواء الإيجابي الثنائي المستوى (BiPAP) يتم التحكّم به بواسطة معالج صغير. ويوفر هذا النظام تنفسًا اصطناعيًا بضغط إيجابي بدون أنبوب، ودعمًا بالتنفس الاصطناعي بواسطة الأنبوب لإتاحة التنفس التلقائي للمرضى الراشدين والصغار على حد سواء.
    هل تضمن فلترة هواء الزفير الحماية بنسبة 100% من الغاز الذي يزفره المرضى؟
    على الرغم من أن الفلتر سيتمكّن من تنقية غاز الزفير الذي يمرّ عبر منفذ الزفير بفعالية (> 99,99%)، ستتسرب كمية من الغاز من معظم أجهزة المرضى بسبب التسرّب غير المقصود الناجم عن نقطة اتصال الوسادة بالبشرة.
    ما هي وتيرة استبدال فلتر البكتيريا؟
    تختلف وتيرة استبدال الفلتر وتوقيته بحسب المريض والاستخدام. يوصى بتغيير الفلتر بين المرضى وفي فترات زمنية منتظمة (أو تبعًا لما تنصح به الشركة المصنّعة).
    هل بإمكاني استخدام مناديل المستشفى مع مبيّض لتنظيف أقنعة فيليبس رسبيرونكس الخاصة بالمستشفيات والمستخدمة من عدة مرضى؟
    الرجاء قراءة تعليمات الاستخدام الكاملة التي تنصّ على ما يلي: لا تستخدم المبيّض أو الكحول، أو محاليل التنظيف التي تحتوي على مبيّض أو كحول، أو محاليل التنظيف التي تحتوي على مواد ملطّفة أو مرطّبة.
    هل تقوم فلاتر الهواء في أنظمة التصوير بالموجات فوق الصوتية بتقنية الهواء من فيروس كوفيد-19؟
    على غرار الأجهزة الطبية الأخرى، تم تصميم أنظمة التبريد وفلاتر الأنظمة من فيليبس لضمان تشغيل الآلات بطريقة صحيحة في مجموعة متنوعة من البيئات السريرية والمستشفيات. وتم تصميم فلاتر أنظمة التبريد للحؤول دون تراكم الغبار والجسيمات في أنظمتنا، غير أنها ليست مصممة لتنقية الهواء من العوامل المُمرِضة. وتتميّز معظم فلاتر الأنظمة في منتجات التصوير بالموجات فوق الصوتية من فيليبس بإمكانية إزالتها من قِبل المستخدم وإمكانية تنظيفها وتعقيمها. ونحن نخضع للتوجيه الرسمي الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) والمعني بتصنيف النقل وآلياته في ما يتعلق بفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2 (سارس-كوف-2).
    ما هي المجسّات التي نوصي بها لتصوير الرئة بالموجات فوق الصوتية؟
    تختلف الأنواع بحسب التفضيلات. بالنسبة إلى المرضى الصغار، قد يكون استخدام المصفوفة الخطية هو الخيار الأفضل، إلا أن المصفوفة المقوّسة لفحص البطن مناسبة أيضًا. تعتبر المصفوفة المقوّسة هي الأنسب لفحص الرئة بشكل شامل؛ غير أنّ مجسّات القلب تعمل جيدًا وبإمكانها تصوير الرئة والقلب على حد سواء.
    هل زادت فيليبس إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي ومنتجات الرعاية الحرجة الأخرى؟

    تعمل فيليبس على مدار الساعة لزيادة إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي الخاصة بالمستشفيات وغيرها من منتجات الرعاية الحرجة، للمساعدة في تشخيص المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) وعلاجهم. كما تم الإعلان في مارس، سنضاعف إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي الخاصة بالمستشفيات في مايو وسنسجّل زيادةً بأربعة أضعاف بحلول الربع الثالث من العام 2020.

     

    تضمّنت جهودنا لزيادة الإنتاج:

    • توظيف موظفين إضافيين للتصنيع ونقل الموظفين الحاليين لدعم الطلب المتزايد بشكل فوري؛
    • إضافة خطوط تصنيع وزيادة عدد مناوبات العمل ليصبح العمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع؛
    • العمل عن كثب مع مزوّدي فيليبس لتوفير المواد اللازمة بهدف إتاحة الإنتاج المتزايد في مواقع التصنيع التابعة لنا؛
    • الاستفادة القصوى من قدرات فيليبس الإبداعية بهدف تغيير أغراض استخدام مجموعات المنتجات المحاذية وتلبية الطلب المتزايد؛
    • التعامل مع جهتَي التصنيع المتعاقدتَين من الأطراف الثالثة Jabil وFlex

     

    يمكن العثور على أحدث بياناتنا في مركز الأخبار من فيليبس.

    ما هي المنتجات والخدمات الأخرى التي تقدّمها فيليبس للمساعدة في تشخيص فيروس كوفيد-19 وعلاجه؟

    تتضمّن أبرز منتجاتنا المطلوبة حاليًا أجهزة مراقبة إشارات المرضى الحيوية وأجهزة التنفس الاصطناعي المحمولة واللوازم الطبية للتنفس بواسطة أنبوب وبواسطة قناع، بهدف علاج مجموعة واسعة من مشاكل التنفس.

     

    تتضمّن المنتجات والحلول من فيليبس للتعامل مع فيروس كوفيد-19 ما يلي:

    • حلول في نقاط تقديم الرعاية الحرجة لعلاج المرض التنفسي. وهي تشمل حلول مراقبة المرضى لمراقبة إشارات المريض الحيوية ورصد التغيرات البسيطة، وأجهزة التنفس الاصطناعي واللوازم الطبية للتنفس بواسطة أنبوب ولواسطة قناع وباستخدام نمط مختلط، بهدف علاج مجموعة واسعة من مشاكل التنفس.
    • خدمات وأجهزة التصوير التشخيصية، بما فيها جهاز التصوير المقطعي المحوسب وجهاز الفحص التشخيصي بالأشعة السينية المحمول وجهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية، للمساعدة في تشخيص مشاكل التنفس.
    • حلول الرعاية الصحية عن بُعد في المستشفيات لمراقبة المرضى والتعامل معهم في وحدة العناية المركّزة بصورة مركزية (برنامج وحدة العناية المركّزة الإلكترونية من فيليبس) وحلول الرعاية الصحية عن بُعد لتوصيل مقدّمي الرعاية بالمرضى في المنزل.

     

    يمكنك معرفة المزيد عن الحلول التي نقدّمها للتعامل مع فيروس كوفيد-19 هنا.

    كيف بإمكان المستشفى أو الحكومة الحصول على مساعدة من فيليبس؟
    تتعامل فيليبس بشكل نشط مع المستشفيات وقطاع التكنولوجيا الطبية والحكومات ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من السلطات الصحية لحماية الإنتاج والشحن المعنيَّين بالمعدات الطبية التي تنقذ الحياة وخدمات الرعاية الصحية وتسهيلهما، وذلك لتلبية احتياجات الرعاية الحرجة للمصابين بفيروس كوفيد-19. إذا لم تكن عميلاً حاليًا أو إذا كنت ممثلاً حكوميًا، فيمكنك التواصل معنا هنا.
    هل بإمكاني شراء جهاز تنفس اصطناعي من فيليبس لنفسي أو لشخص قريب؟

    إن أجهزة التنفس الاصطناعي بواسطة أنبوب وبواسطة قناع من فيليبس غير متاحة للبيع للأفراد، ولا يمكن بيعها إلا للمستشفيات ومقدّمي المعدّات الطبية المنزلية (شركات المعدّات الطبية المستدامة) ومنشآت الرعاية الطويلة الأمد والنقل الطبي والمنظمات الحكومية.

    تقدّم فيليبس مجموعة واسعة من منتجات الرعاية التنفسية والتزويد بالأكسجين المتوفرة بموجب وصفة طبية. يمكنك عرض مجموعة منتجات الرعاية التنفسية واضطرابات النوم التي نقدّمها هنا.

    ما هي الطريقة الفضلى للمستشفى للتواصل مع فيليبس والحصول على المساعدة أو الدعم أثناء أزمة فيروس كوفيد-19؟
    الرجاء متابعة التعامل مع المدير التنفيذي لحسابك أو مندوبي المبيعات المحليين.  إذا احتجت إلى التحدث مع شخص في إدارة فيليبس، فيمكن للمدير التنفيذي لحسابك أو مندوب المبيعات المحلي تسهيل تلك النقاشات. إذا لم تكن عميلاً حاليًا، فالرجاء التواصل معنا هنا.
    ما هي موارد التدريب والدعم التقني المتوفرة؟

    للحصول على تدريب إضافي حول استخدام معدّات فيليبس، قمنا بتطوير مقاطع فيديو تعليمية عبر موقع استجابة فيليبس لفيروس كوفيد-19 على ويب.

     

    بالنسبة إلى الدعم التقني وصيانة المنتجات، نوصي بشدّة بأن يتولّى صيانة أجهزة التنفس الاصطناعي من فيليبس فريقُ خدمة متمرّس يتمتّع بالمعرفة والخبرة في أجهزة التنفس الاصطناعي الخاصة بنا بعد قراءة الإرشادات في دليل الخدمة والالتزام بها.

    من يستطيع شراء القطع اللازمة لإصلاح أجهزة التنفس الاصطناعي هذه؟
    بإمكان العملاء الاستمرار بطلب القطع مباشرة من المدير التنفيذي لحسابهم في فيليبس أو جهة الاتصال للدعم التقني الخاصة بهم. وتستطيع الجهات المقدِّمة للخدمات من الأطراف الثالثة الاستمرار بطلب القطع من خلال الموزّعين.
    كيف سيؤثر فيروس كوفيد-19 في استمرارية عمل فيليبس؟

    تعتمد فيليبس نظام إدارة استمرارية العمل، المتوافق مع المعيار الدولي ISO 22301:2012 المعني باستمرارية العمل. نحن نراجع باستمرار التدابير الوقائية بالاستناد إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO) وإرشادات السلطات الوطنية.

     

    على الرغم من وباء فيروس كوفيد-19، استطاعت فيليبس متابعة أعمالها حول العالم. وكما كان متوقعًا، نشهد انخفاضًا في الطلب على مجموعة منتجاتنا الاستهلاكية في المناطق الأكثر تأثرًا، وارتفاعًا في الطلب على مجموعة منتجات الرعاية الصحية المتخصصة التي نقدّمها.

     

    تتمتع فيليبس بقدرة تصنيع متوازنة في كل أنحاء العالم، بفضل مواقع التصنيع في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، بالإضافة إلى مواقع متعددة في الصين. وبما يتوافق مع نظام استمرارية العمل الذي نتّبعه، وضعنا بروتوكولات السلامة المناسبة في كل مواقعنا حول العالم.

    ما هي الجهود الأخرى التي تتكبّدها فيليبس لمساعدة المجتمعات المتأثرة بفيروس كوفيد-19؟
    تبذل جمعية فيليبس جهودًا على مستوى العالم لمحاربة انتشار فيروس كوفيد-19 في الصين وكينيا وإيطاليا وغيرها من البلدان. تشكّل جمعية فيليبس المنصة المركزية لأنشطة فيليبس المؤسسية المرتبطة بمسؤوليتها الاجتماعية، وقد تأسست على أساس الإيمان بحل بعض أصعب التحديات في العالم وترك أثر حيثما تدعو الحاجة من خلال الإبداع والتعاون. يتم نشر التحديثات بشكل منتظم على مركز الأخبار من فيليبس.

    أبرز المنتجات التي يتم البحث عنها في ما يتعلّق بالرعاية الصحية لفيروس كوفيد-19

    مقاطع فيديو تعليمية حول علاج فيروس كوفيد-19

    فيديو حول بدء استخدام جهاز E30

    جهاز E30 من فيليبس رسبيرونكس

    فيديو بدء التشغيل

    إرشادات الفيديو حول جهاز V60

    جهاز V60 من فيليبس رسبيرونكس

    استخدام التنفس بواسطة الأنبوب

    جهاز MobileDiagnost wDR من فيليبس - نظام التصوير الشعاعي الرقمي المحمول

    جهاز MobileDiagnost wDR من فيليبس

    نظام التصوير الشعاعي الرقمي المحمول

    مقطع فيديو تدريبي على جهاز مراقبة المرضى

    جهاز مراقبة المرضى IntelliVue من فيليبس

    التشغيل الأساسي

    تدريب على جهاز مراقبة المرضى

    جهاز مراقبة المرضى IntelliVue من فيليبس

    فهم الإنذارات

    مقدّمة إلى جهاز V680
    الفصل الأول لجهاز التنفس الاصطناعي V680 من فيليبس رسبيرونكس تم تصميم جهاز Trilogy 100 السهل الاستخدام للاستخدام في المنزل والمستشفى ورعاية الحالات الحرجة

    الندوات السريرية عبر الويب

    عرض كل الندوات السريرية عبر الويب
    يناقش مقدّمو الرعاية السريرية مواضيع تتعلق بعلاج الإصابة بفيروس كوفيد-19

    الاستجابة السريرية لفيروس كوفيد-19

     

    تقرير من إعداد د. آدم سيفر، رئيس المكتب الطبي في قسم تحليلات مراقبة المرضى والرعاية العلاجية من فيليبس.

    عرض التسجيل

    تخطيط صدى القلب عبر المريء في فترة فيروس كوفيد

     

    8 مايو | 6:00 مساءً بحسب التوقيت الصيفي الشرقي

    تسجيل الآن

    التدريب على جهاز E30 - ندوة عبر الويب

     

    11 أبريل

    تسجيل الآن

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    دعم منتجات الرعاية الصحية

     

    اتصل بنا على 0227 3887 966

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    نحن معك

    التنظيم

    التنظيم بهدف المساعدة

     
    لقد وفّقنا بين مواردنا وقدراتنا للمساعدة في تقديم أنظمة الرعاية مع إمكانية وصول سريع إلى المعلومات وحلول الرعاية الصحية بهدف تلبية احتياجات رعاية المرضى.
    التكيّف

    التكيّف بشكل نشط

     
    نحن نكيّف منتجاتنا وتقنياتنا ونطوّرها للمساعدة في علاج مضاعفات المرض وحالات السكان المرضى ورعايتهم.
    الاتصالات

    إنشاء الاتصالات

     
    نحن نستفيد إلى أقصى حدّ من بنيتنا الأساسية ومنصاتنا لإنشاء اتصال بين فرق الرعاية، ومساعدة أنظمة الرعاية في التواصل بأعلى قدر من الفعالية فيما تتكبّد جهود التحضير والاستجابة والاستشفاء.
    رؤية الفريق الطبي في خضمّ عمله يمدّنا بالأمل ويحفّزنا على التركيز على مسؤولياتنا الأساسية المتمثلة بتلبية احتياجات العملاء الحرجة، وضمان صحة الموظفين وسلامتهم، ودعم عافية الأشخاص حول العالم.

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك