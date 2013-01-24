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للحصول على معلومات حول منتجات المستهلكين من فيليبس أو على دعم منتجات المستهلكين في ظل فيروس كوفيد-19، الرجاء النقر هنا.
كوفيد-19

المنتجات والخدمات

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رمز الدعم

الدعم السريري وموارد التعامل مع فيروس كوفيد-19


استعِن بالدعم الخاص بالمنتجات، بما في ذلك معلومات التنظيف والتعقيم ومقاطع فيديو تعليمية والمزيد غيرها.
موارد أجهزة التنفس الاصطناعي والعناية التنفسية
موارد مراقبة المرضى والرعاية الحرجة
تنظيف أجهزة مراقبة المرضى والرعاية الحرجة وتعقيمها
موارد التصوير التشخيصي وإرشادات التنظيف
موارد التصوير بالموجات فوق الصوتية وإرشادات التنظيف

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كوفيد

المنتجات والخدمات للتعامل مع فيروس كوفيد-19


استكشف مجموعة شاملة من حلول المنتجات والخدمات للتعامل مع المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.
أجهزة التنفس الاصطناعي والرعاية التنفسية
الفحص المنزلي ومراقبة المرضى عن بُعد
التصوير التشخيصي
صيانة المعدّات والخدمات عن بُعد
مراقبة المرضى وإزالة رجفان القلب
وحدة العناية المركّزة عن بُعد والرعاية الحرجة عن بُعد
الموجات فوق الصوتية

    أجهزة التنفس الاصطناعي والعناية التنفسية

    تقدّم فيليبس مجموعة واسعة من حلول أمراض التنفس التي تتضمّن أجهزة التنفس الاصطناعي بواسطة أنبوب أو بدونه، للحالات التي تتراوح ما بين متوسطة إلى شديدة الخطورة، والعلاج بالأكسجين، والعلاج بأجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP)، والعلاج بأجهزة ضغط الهواء الإيجابي الثنائي المستوى (BiPAP)، وأجهزة التبخير، والأقنعة. نحن نتعاون بشكل نشط مع عملائنا في كل أنحاء العالم لتسهيل الحصول على هذه الحلول، علمًا أنها ستساعد اختصاصيي الرعاية الصحية والمستشفيات والأنظمة الصحية فيما يتعاملون مع هذه البيئة المعقّدة والديناميكية.
    (ملاحظة: لا تتوفر كل المنتجات في كل المواقع الجغرافية. يرجى استشارة مندوب فيليبس لديك أو الاتصال بنا على 0227 3887 966 للاطّلاع على مدى توفر مجموعة المنتجات الكاملة)

    جهاز التنفس الاصطناعي المميز ومنتجات العناية التنفسية

    جهاز التنفس الاصطناعي E30

    جهاز التنفس الاصطناعي E30 الجديد من فيليبس رسبيرونكس

    جهاز تنفس اصطناعي متوفر حاليًا لسدّ النقص الكبير الذي تشكو منه المستشفيات في أجهزة التنفس الاصطناعي
    معرفة المزيد
    التدريب والموارد السريرية | استخدام الأجهزة والمواد التعليمية | 
    معرفة المزيد >

    أجهزة التنفس الاصطناعي

    علاج اضطرابات النوم

    خيارات الأقنعة الأحادية الاستخدام غير المزودة بفتحة تهوية

    الأقنعة القابلة لإعادة الاستخدام

    ضخ الدواء عبر مجرى التنفس

    أجهزة تنظيف المجرى التنفسي من الافرازات

    الأكسجين

    اعرف المزيد عن نظام الرعاية المتواصلة من المستشفى إلى المنزل الذي نقدّمه

    اطّلع على حلول التنفس التي نقدّمها

    نحن معك

    التنظيم

    التنظيم بهدف المساعدة

     
    لقد وفّقنا بين مواردنا وقدراتنا للمساعدة في تقديم أنظمة الرعاية مع إمكانية وصول سريع إلى المعلومات وحلول الرعاية الصحية بهدف تلبية احتياجات رعاية المرضى.
    التكيّف

    التكيّف بشكل نشط

     
    نحن نكيّف منتجاتنا وتقنياتنا ونطوّرها للمساعدة في علاج مضاعفات المرض وحالات السكان المرضى ورعايتهم.
    الاتصالات

    إنشاء الاتصالات

     
    نحن نستفيد إلى أقصى حدّ من بنيتنا الأساسية ومنصاتنا لإنشاء اتصال بين فرق الرعاية، ومساعدة أنظمة الرعاية في التواصل بأعلى قدر من الفعالية فيما تتكبّد جهود التحضير والاستجابة والاستشفاء.

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك