8 مايو | 6:00 مساءً بحسب التوقيت الصيفي الشرقي
11 أبريل
22 أبريل | 3:30 - 4:30 بعد الظهر بحسب توقيت وسط أوروبا
22 أبريل | 3:30 - 4:30 بعد الظهر بحسب توقيت وسط أوروبا
22 أبريل | 3:30 - 4:30 بعد الظهر بحسب توقيت وسط أوروبا
22 أبريل | 3:30 - 4:30 بعد الظهر بحسب توقيت وسط أوروبا
ألكسندرا غونكالفس، دكتورة في الطب، شهادة دكتورا، ماجستير في العلوم الطبية
مسؤولة طبية في قسم طب القلب والصحة الشخصية، رئيسة التسويق التنفيذية في شركة فيليبس
جاكوب تورميل، دكتور في ممارسة التمريض، ممرض معتمد، ممرض ممارس معتمد، اختصاصي مُجاز من المجلس الطبي في التمريض السريري لرعاية البالغين، ممرض معتمد في الرعاية المعرفية الحرجة
خبير في مجال إدارة الإنذارات
لورين رودريغز، ماجستير في علوم التمريض، ممرضة معتمدة، ممرضة معتمدة في الرعاية السريرية الحرجة
خبير في مجال تحسين سير الأعمال
كريستين بيريز، طالبة شهادة دكتوراه، ممرضة معتمدة، إجازة في علوم التمريض، مدرّبة معتمدة لتدليك المواليد، شهادة تمريض متخصص في لمس حديثي الولادة وتدليكهم
خبيرة في مجال وحدة العناية المركزة للأطفال الحديثي الولادة
الخدمات المتخصصة السريرية في فيليبس
الميسّر:
راي ماكلين، ممرض معتمد، إجازة في علوم التمريض
خبير في مجال تحسين سير الأعمال
المتحدثون الضيوف:
سارا ماكيلب، ممرضة معتمدة، إجازة في علوم التمريض، ممرضة معتمدة في حالات الطوارئ
المستشارة المسؤولة في الرعاية السريرية
بيت ستربلينغ، ممرض معتمد، ماجستير في علوم التمريض
اختصاصي وطني أول في الرعاية السريرية
سارا نيكرافان، دكتورة في الطب
علم التخدير القلبي الصدري
طب الرعاية الحرجة
مركز فرجينيا مايسون الطبي
آرون د. ناغديف، دكتور في الطب
رئيس قسم التصوير بالموجات فوق الصوتية في حالات الطوارئ
مستشفى هايلاند جنرال
نظام ألاميدا الصحي
بروفسور مساعد في الرعاية السريرية
قسم طب الطوارئ
جامعة كاليفورنيا، كلّية الطب في سان فرنسيسكو
ريك ميس، الكلية الأمريكية للجراحين (ACS)، مخطط معتمد للصدى التشخيصي القلبي، مخطط معتمد للصدى القلبي، اختصاصي معتمد في جراحة القلب والأوعية الدموية، زميل في الجمعية الأمريكية لتخطيط صدى القلب (FASE)
اختصاصي في التصوير المتقدم، تخطيط صدى القلب
الفترة المحيطة بالجراحة وأمراض القلب الهيكلية