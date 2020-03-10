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استكشف مجموعة شاملة من حلول المنتجات والخدمات للتعامل مع المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.
تحتلّ فيليبس مكانة فريدة تتيح لها التعاون مع الفرق الطبية لديك بهدف تقديم رعاية متصلة للمرضى في أي مرحلة من مراحل رعايتهم الحرجة. تتميّز مجموعة منتجاتنا بقابلية التشغيل البيني، وقد تم تصميمها بالتعاون مع فرق طبية من مختلف أنحاء العالم، لتقدّم لك حلولاً لمشاكل الرعاية الحرجة الأكثر صلة، ما يؤدّي نتائج سريرية* ومالية محسّنة.
حوّل طريقة تفاعل المرضى مع الخدمات، وحسّن فعالية الرعاية وتنسيقها، وادعم الأشخاص لإدارة صحتهم وعافيتهم. يشكّل IntelliSpace Critical Care & Anesthesia (ICCA) من فيليبس حلاً متطورًا توثيقيًا وداعمًا للقرارات السريرية. ويعمل ICCA المتخصص في بيئة الرعاية الحرجة والمعقّدة مع أنظمة توثيقية أخرى، ويتميّز بقابلية التشغيل البيني، ما يدعم توثيق معلومات المرضى طوال مراحل الرعاية.
حوّل طريقة تفاعل المرضى مع الخدمات، وحسّن فعالية الرعاية وتنسيقها، وادعم الأشخاص لإدارة صحتهم وعافيتهم.
يشكّل IntelliSpace Critical Care & Anesthesia (ICCA) من فيليبس حلاً متطورًا توثيقيًا وداعمًا للقرارات السريرية. ويعمل ICCA المتخصص في بيئة الرعاية الحرجة والمعقّدة مع أنظمة توثيقية أخرى، ويتميّز بقابلية التشغيل البيني، ما يدعم توثيق معلومات المرضى طوال مراحل الرعاية.
تمكّن من تجميع بيانات المرضى وترجمتها إلى معلومات مفيدة للمساعدة في تحديد المرضى الأكثر عرضة للإصابة في أي وقت وتخصيص الموارد تبعًا لذلك. إن منصات الرعاية الصحية عن بُعد للحالات الحرجة من فيليبس تجمع ما بين الأشخاص والإجراءات والتكنولوجيا لتمكين فريق من اختصاصيي الرعاية الصحية وممرّضي الرعاية الحرجة قائم في موقع مشترك من مراقبة المرضى في وحدة العناية المركّزة عن بُعد، بغض النظر عن موقع المرضى، ما يساعد في تقليص تكاليف الرعاية إلى أقصى حد وتعزيز التواصل والتعاون بين الفريق الطبي.
تمكّن من تجميع بيانات المرضى وترجمتها إلى معلومات مفيدة للمساعدة في تحديد المرضى الأكثر عرضة للإصابة في أي وقت وتخصيص الموارد تبعًا لذلك.
إن منصات الرعاية الصحية عن بُعد للحالات الحرجة من فيليبس تجمع ما بين الأشخاص والإجراءات والتكنولوجيا لتمكين فريق من اختصاصيي الرعاية الصحية وممرّضي الرعاية الحرجة قائم في موقع مشترك من مراقبة المرضى في وحدة العناية المركّزة عن بُعد، بغض النظر عن موقع المرضى، ما يساعد في تقليص تكاليف الرعاية إلى أقصى حد وتعزيز التواصل والتعاون بين الفريق الطبي.
أظهرت برامج وحدة العناية المركّزة عن بُعد، بما فيها وحدة العناية المركّزة الإلكترونية من فيليبس، نتائج تدعم الأنظمة الصحية في التخفيف من مدة البقاء وعدد الوفيات؛ وفي زيادة قدرات إشراف اختصاصيي الرعاية الصحية بجانب السرير؛ وفي استهداف القدرة على تلبية احتياجات الارتفاعات المفاجئة والحجر الصحي والإشراف السريري الافتراضي من خلال استجابة لوجستية سريرية ممكّنة للرعاية الصحية عن بُعد.
المراجع * Lilly CM، Cody S، Zhao H، Landry K، Baker SP، McIlwaine J وآخرون. Hospital mortality, length of stay, and preventable complications among critically ill patients before and after tele-ICU reengineering of critical care processes. JAMA. 2011 Jun 1;305(21):2175–83. Lilly CM، Motzkus C، Rincon T، Cody SE، Landry K، Irwin RS. ICU Telemedicine Program Financial Outcomes. Chest. 2017 Feb 1;151(2):286–97.
المراجع
* Lilly CM، Cody S، Zhao H، Landry K، Baker SP، McIlwaine J وآخرون. Hospital mortality, length of stay, and preventable complications among critically ill patients before and after tele-ICU reengineering of critical care processes. JAMA. 2011 Jun 1;305(21):2175–83.
Lilly CM، Motzkus C، Rincon T، Cody SE، Landry K، Irwin RS. ICU Telemedicine Program Financial Outcomes. Chest. 2017 Feb 1;151(2):286–97.
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