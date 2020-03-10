تمكّن من تجميع بيانات المرضى وترجمتها إلى معلومات مفيدة للمساعدة في تحديد المرضى الأكثر عرضة للإصابة في أي وقت وتخصيص الموارد تبعًا لذلك.

إن منصات الرعاية الصحية عن بُعد للحالات الحرجة من فيليبس تجمع ما بين الأشخاص والإجراءات والتكنولوجيا لتمكين فريق من اختصاصيي الرعاية الصحية وممرّضي الرعاية الحرجة قائم في موقع مشترك من مراقبة المرضى في وحدة العناية المركّزة عن بُعد، بغض النظر عن موقع المرضى، ما يساعد في تقليص تكاليف الرعاية إلى أقصى حد وتعزيز التواصل والتعاون بين الفريق الطبي.