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    الدعم السريري وموارد التعامل مع فيروس كوفيد-19


    استعِن بالدعم الخاص بالمنتجات، بما في ذلك معلومات التنظيف والتعقيم ومقاطع فيديو تعليمية والمزيد غيرها.

    موارد أجهزة التنفس الاصطناعي والعناية التنفسية
    موارد مراقبة المرضى والرعاية الحرجة
    تنظيف أجهزة مراقبة المرضى والرعاية الحرجة وتعقيمها
    موارد التصوير التشخيصي وإرشادات التنظيف
    موارد التصوير بالموجات فوق الصوتية وإرشادات التنظيف

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    استكشف مجموعة شاملة من حلول المنتجات والخدمات للتعامل مع المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.

    أجهزة التنفس الاصطناعي والرعاية التنفسية
    الفحص المنزلي ومراقبة المرضى عن بُعد
    التصوير التشخيصي
    صيانة المعدّات والخدمات عن بُعد
    مراقبة المرضى وإزالة رجفان القلب
    وحدة العناية المركّزة عن بُعد والرعاية الحرجة عن بُعد
    الموجات فوق الصوتية

    وحدة العناية المركّزة عن بُعد والرعاية الحرجة عن بُعد للمرضى المصابين بفيروس كوفيد-19

    تحتلّ فيليبس مكانة فريدة تتيح لها التعاون مع الفرق الطبية لديك بهدف تقديم رعاية متصلة للمرضى في أي مرحلة من مراحل رعايتهم الحرجة. تتميّز مجموعة منتجاتنا بقابلية التشغيل البيني، وقد تم تصميمها بالتعاون مع فرق طبية من مختلف أنحاء العالم، لتقدّم لك حلولاً لمشاكل الرعاية الحرجة الأكثر صلة، ما يؤدّي نتائج سريرية* ومالية محسّنة.

    الرعاية بجانب سرير المريض

    اكتسب قدرات الرعاية الصحية عن بُعد من دون اعتماد نظام كامل، بفضل برنامج التعميم من فيليبس الخاص بالمنظمات الأصغر حجمًا
     
    • الاتصال بمدير مشاريع الخدمات لديك أو  ‏[email protected]
    • طلب الدعم لتعزيز القدرات أو المعدّات أو الخدمات
    • زيادة التراخيص
    • تسهيل مشاركة القدرات في مختلف المواقع
    • نعمد إلى إنشاء شراكات مع البائعين لزيادة مدى التوفر
    • نعمل على تحسين عمليات إعداد التقارير والتحليل للتعلّم من مسألة كوفيد-19

    اعتماد قدرات جديدة أو تعزيز القدرات القائمة للاستجابة لحالة زيادة المرضى أو استباقها
     
    • اتصل بمدير مشاريع الخدمات لديك أو تواصل عبر البريد الإلكتروني على [email protected]
    • طلب الدعم لتعزيز القدرات أو المعدّات أو الخدمات
    • زيادة التراخيص
    • تسهيل عملية مشاركة القدرات في مختلف المواقع
    • نعمد إلى إنشاء شراكات مع البائعين لزيادة مدى التوفر
    • نعمل على تحسين عمليات إعداد التقارير والتحليل للتعلّم من مسألة كوفيد-19

    الرعاية الحرجة بجانب السرير لمواجهة فيروس كوفيد-19

    حوّل طريقة تفاعل المرضى مع الخدمات، وحسّن فعالية الرعاية وتنسيقها، وادعم الأشخاص لإدارة صحتهم وعافيتهم.

    يشكّل IntelliSpace Critical Care & Anesthesia ‏(ICCA) من فيليبس حلاً متطورًا توثيقيًا وداعمًا للقرارات السريرية. ويعمل ICCA المتخصص في بيئة الرعاية الحرجة والمعقّدة مع أنظمة توثيقية أخرى، ويتميّز بقابلية التشغيل البيني، ما يدعم توثيق معلومات المرضى طوال مراحل الرعاية.

    استكشف المزيد عن دعم القرارات السريرية من فيليبس
    استكشف المزيد عن دعم نظم المعلومات السريرية من فيليبس

    برامج وحدة العناية المركّزة عن بُعد لمعالجة مسألة كوفيد-19

    تمكّن من تجميع بيانات المرضى وترجمتها إلى معلومات مفيدة للمساعدة في تحديد المرضى الأكثر عرضة للإصابة في أي وقت وتخصيص الموارد تبعًا لذلك.

    إن منصات الرعاية الصحية عن بُعد للحالات الحرجة من فيليبس تجمع ما بين الأشخاص والإجراءات والتكنولوجيا لتمكين فريق من اختصاصيي الرعاية الصحية وممرّضي الرعاية الحرجة قائم في موقع مشترك من مراقبة المرضى في وحدة العناية المركّزة عن بُعد، بغض النظر عن موقع المرضى، ما يساعد في تقليص تكاليف الرعاية إلى أقصى حد وتعزيز التواصل والتعاون بين الفريق الطبي.

    أظهرت برامج وحدة العناية المركّزة عن بُعد، بما فيها وحدة العناية المركّزة الإلكترونية من فيليبس، نتائج تدعم الأنظمة الصحية في التخفيف من مدة البقاء وعدد الوفيات؛ وفي زيادة قدرات إشراف اختصاصيي الرعاية الصحية بجانب السرير؛ وفي استهداف القدرة على تلبية احتياجات الارتفاعات المفاجئة والحجر الصحي والإشراف السريري الافتراضي من خلال استجابة لوجستية سريرية ممكّنة للرعاية الصحية عن بُعد.

    اكتشف المزيد عن قدرات الرعاية الصحية عن بُعد من فيليبس

    نحن معك

    التنظيم

    التنظيم بهدف المساعدة

     
    لقد وفّقنا بين مواردنا وقدراتنا للمساعدة في تقديم أنظمة الرعاية مع إمكانية وصول سريع إلى المعلومات وحلول الرعاية الصحية بهدف تلبية احتياجات رعاية المرضى.

    التكيّف

    التكيّف بشكل نشط

     
    نحن نكيّف منتجاتنا وتقنياتنا ونطوّرها للمساعدة في علاج مضاعفات المرض وحالات السكان المرضى ورعايتهم.

    الاتصالات

    إنشاء الاتصالات

     
    نحن نستفيد إلى أقصى حدّ من بنيتنا الأساسية ومنصاتنا لإنشاء اتصال بين فرق الرعاية، ومساعدة أنظمة الرعاية في التواصل بأعلى قدر من الفعالية فيما تتكبّد جهود التحضير والاستجابة والاستشفاء.

    المراجع

     

    * Lilly CM، ‏Cody S، ‏Zhao H، ‏Landry K، ‏Baker SP، ‏McIlwaine J وآخرون. Hospital mortality, length of stay, and preventable complications among critically ill patients before and after tele-ICU reengineering of critical care processes. JAMA. 2011 Jun 1;305(21):2175–83.

    Lilly CM، ‏Motzkus C، ‏Rincon T، ‏Cody SE، ‏Landry K، ‏Irwin RS. ‏ICU Telemedicine Program Financial Outcomes. Chest. 2017 Feb 1;151(2):286–97. ‏ 

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    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    You are about to visit a Philips global content page

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