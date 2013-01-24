تساعد حلول إدارة صحة السكان من فيليبس مقدّمي الرعاية والأنظمة وجهات الدفع والحكومات في تبسيط نقاط وصول المريض وتحسينها من خلال أدوات افتراضية مصممة تبعًا للبروتوكولات المتعلقة بفيروس كوفيد-19 والصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).
لقد أشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن الكبار في السن بالإضافة إلى الأشخاص المصابين بحالات طبية كامنة وخطيرة، مثل مرض القلب وداء السكري وداء الرئة، معرّضون بنسبة أكبر للإصابة بمرض خطير مرتبط بفيروس كوفيد-191. بإمكاننا مساعدتك في تحديد السكان المحتملين والعرضة للإصابة وتقييمهم، ووضع خطط التعميم والرعاية المجتمعية، ومراقبة هؤلاء السكان المرضى وتثقيفهم عن بُعد.
قد تساعد إتاحة هذه التقييمات وبروتوكولات الرعاية في التخفيف من خطر التعرّض للفيروس لكل من المرضى وفريق الرعاية الصحية الخاص بهم، وفي إمكانية إبطاء وتيرة انتشار فيروس كوفيد-19 من خلال تقليص عدد الزيارات غير الضرورية إلى المستشفيات أو الاستشارات التي تتطلّب الحضور الشخصي.
السماح للمرضى بمراقبة حالتهم بأنفسهم عن بُعد
خففت مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS) من أنظمتها المتعلقة بالرعاية الافتراضية والرعاية الطبية عن بُعد في أوائل هذا العام ومجددًا نتيجة وباء كوفيد-19. وقد تخلّت عن قيود الموقع الأصلي والموقع الجغرافي للرعاية الصحية عن بُعد بالنسبة إلى خطط Medicare Advantage، وهي تسمح للأطباء بالعمل عبر الحدود.1
تقييم إجابات السكان المرضى على الاستطلاعات المعنية بفحص حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19
تسمح أداة الفحص الافتراضية لحالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بفحص الأفراد للتحقق من مخاطر وأعراض الإصابة بالمرض. وبالاستناد إلى الإجابات على الاستطلاع، يتلقّى الأفراد ملاحظات ومعلومات مخصصة. كذلك، يتم تزويد مقدّمي الرعاية الصحية بلوحة معلومات مستندة إلى السكان، ليتمكّنوا من مراقبة مستويات الخطورة بشكل مفصّل ومراجعتها، وفرز الحالات سريعًا بالاستناد إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض أو لتفاقم أعراضهم.
تم تصميم الأداة للأشخاص الذين لديهم خطر إصابة منخفض، ولمراقبة الأشخاص الذين يختبرون أعراضًا طفيفة (بحسب توصية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)) بهدف تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية والحدّ من خطر انتشار الفيروس بشكل إضافي.
مراقبة أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى جانب الحالات الصحية الكامنة
تسمح لك مراقبة المرضى عن بُعد بالبقاء على اتصال بالمريض عقب زيارة أو فحص افتراضي أولي. كذلك، تتيح لك مراقبة التغيرات في الأعراض أو الحالات الطبية الكامنة ومخاطر الإصابة من خلال الاستطلاعات والأجهزة المتصلة، بالإضافة إلى تقديم محتوى تثقيفي. بالإضافة إلى ذلك، فهي تمكّن فريق الرعاية الطبية لديك من اتباع البروتوكولات للتدخّل في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة مع تغيُّر حالة المريض.
طوّر الفريق السريري في فيليبس بروتوكولاً لمدة 30 يومًا لتقييم السكان المرضى ومراقبتهم عن بُعد بهدف التحقق من احتمال تعرّضهم لفيروس كوفيد-19 وإظهار أعراض الإصابة به؛ ويمكن استخدام هذا البروتوكول إلى جانب المحتويات والبروتوكولات السريرية القياسية أو المخصصة للحالات الصحية الكامنة. يسمح هذا الأمر لمقدّمي الرعاية لديك بالتركيز على الأشخاص المرضى الذين يظهرون الأعراض ومخاطر الإصابة من خلال إجراءات متابعة خاصة.
إدراج التقييمات والقوانين المتعلقة بفيروس كوفيد-19 في مسارات عملك المتعلّقة بإدارة الرعاية
بفضل منصة صحة السكان التي نقدّمها، يمكنك تحديد السكان المرضى الأكثر عرضة للإصابة وتعيينهم كأولوية بالاستناد إلى مجموعات من القوانين المحددة المرتبطة بفيروس كوفيد-19 والمحدَّثة في قواميس البيانات لدينا. وقد يتيح لك ذلك إنشاء مجموعات وتقارير مصممة خصيصًا لإدارة المرضى الذين من المحتمل أنه تم تشخيص إصابتهم بالفيروس أو أولئك الذين سبق أن خضعوا للفحص. ويمكن استخدام هذه المعلومات إلى جانب التنبيهات بخطر الإصابة المرتفع ومع مختلف فئات السكان الذين تتابع منظمتك تقديم الرعاية إليهم.
يمكنك بالتالي استخدام تقييمات محضَّرة مسبقًا تسمح لك بفحص المرضى المعرّضين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 ومراقبتهم، ما يسمح لك بإدارة المرضى بفعالية أكبر من خلال خطط الرعاية المجتمعية، فيما تقوم بإعداد التقارير حول النتائج المستندة إلى الاستخدام لمجموعة من المرضى، والتي يمكن استخلاصها من خلال إجابات محددة على أسئلة التقييمات.
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حالأقر بذلك
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حالأقر بذلك