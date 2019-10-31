بهدف خدمة عملائنا بشكل فعال لتلبية احتياجات مرضاهم من حيث مراقبة المرضى وفحص القلب التشخيصي، حددت فيليبس فئتين من الحُزم التي تتميّز بقدرات تهدف إلى دعم المرضى ذوي الحالة الحرجة والمزوّدين بأنابيب تنفس وغير المزوّدين بها.
تتيح كل فئة من الحُزم مجموعات متنوعة من الخيارات للتعامل مع متطلبات المؤسسات الفردية وحدّة حالة المرضى، فيما توفر أيضًا مرونة أثناء العمل على تلبية الاحتياجات. لقد وضعنا إجراءات داخلية لترتيب الطلبات بحسب الأولوية وضمان استجابة سريعة لاستفسارات العملاء الملحّة. الرجاء التواصل مع مندوب فيليبس لديك للبدء.
سيقوم مندوب فيليبس لديك بتهيئة حُزمة تلبّي احتياجاتك من خلال مساعدتك على:
تحديد جهاز مراقبة المرضى والقياسات التي تريدها من مجموعة أجهزة مراقبة المرضى التي نقدّمها، بما فيها IntelliVue وEfficia* وEarlyVue وGoldway*. تتضمن هذه الحُزمة المختارة إمكانية قياس ثاني أكسيد الكربون. وتتوفر أيضًا تهيئة فحص القلب التشخيصي التي تتضمّن جهاز PageWriter لتخطيط القلب.
تحديد المستلزمات وأجهزة الاستشعار - لقد ضيّقنا نطاق الخيارات من مجموعتنا. تُعتبر المستلزمات وأجهزة الاستشعار مهمة للحصول على النتائج السريرية التي يعتمد عليها المرضى وفرق الرعاية الصحية لديك.
سيقوم مندوب فيليبس لديك بتهيئة حُزمة تلبّي احتياجاتك من خلال مساعدتك على:
تحديد جهاز مراقبة المرضى والقياسات التي تريدها من مجموعة أجهزة مراقبة المرضى التي نقدّمها، بما فيها IntelliVue وEfficia* وEarlyVue وGoldway*. لا تتضمن هذه الحُزمة المختارة إمكانية قياس ثاني أكسيد الكربون. وتتوفر أيضًا تهيئة فحص القلب التشخيصي التي تتضمّن جهاز PageWriter لتخطيط القلب.
تحديد المستلزمات وأجهزة الاستشعار - لقد ضيّقنا نطاق الخيارات من مجموعتنا. تُعتبر المستلزمات وأجهزة الاستشعار مهمة للحصول على النتائج السريرية التي يعتمد عليها المرضى وفرق الرعاية الصحية لديك.
إدارة الإنذارات غير الضرورية لدى المرضى المعزولين
جاكوب تورميل، دكتور في ممارسة التمريض، ممرض معتمد، ممرض ممارس معتمد، اختصاصي مُجاز من المجلس الطبي في التمريض السريري لرعاية البالغين، ممرض معتمد في الرعاية المعرفية الحرجة. خبير في مجال إدارة الإنذارات
التحديات لتفادي الهذيان في وحدة العناية المركّزة لدى المرضى المعزولين
لورين رودريغز، ماجستير في علوم التمريض، ممرضة معتمدة، ممرضة معتمدة في الرعاية السريرية الحرجة. خبيرة في مجال سير الأعمال
دعم العائلات في وحدة العناية المركزة للأطفال الحديثي الولادة في أوقات الانفصال
كريستين بيريز، طالبة دكتوراه، ممرضة معتمدة، إجازة في علوم التمريض، مدرّبة معتمدة لتدليك المواليد، شهادة تمريض متخصص في لمس حديثي الولادة وتدليكهم. خبيرة في مجال وحدة العناية المركزة للأطفال الحديثي الولادة
مراقبة المرضى المعزولين عن بُعد
راي ماكلين، ممرض معتمد، إجازة في علوم التمريض. خبير في مجال سير الأعمال
سارا ماكيلب، إجازة في علوم التمريض، ممرضة معتمدة، ممرضة معتمدة في حالات الطوارئ، بيت ستربلينغ، ماجستير في علوم التمريض، ممرض معتمد
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حالأقر بذلك
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حالأقر بذلك