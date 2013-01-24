العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- جهاز تحكم عن بُعد
- كتيّب الضمان
- سلك الطاقة
- حامل التثبيت على الطاولة
تحكّم بزمام الأمور
اعرض المزيد من المحتوى مع تلفزيون احترافي ومستقل، بسعر مقبول. يُساعد حل CMND السهل على تشغيل الشاشات المتصلة وإدارتها بسهولة. استفد من تركيب بسيط وسريع ومن صفحة ترحيب تظهر على الشاشة وتسهل برمجتها. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحكّم بزمام الأمور
اعرض المزيد من المحتوى مع تلفزيون احترافي ومستقل، بسعر مقبول. يُساعد حل CMND السهل على تشغيل الشاشات المتصلة وإدارتها بسهولة. استفد من تركيب بسيط وسريع ومن صفحة ترحيب تظهر على الشاشة وتسهل برمجتها. إكتشف كلّ المميزات
تحكّم بزمام الأمور
اعرض المزيد من المحتوى مع تلفزيون احترافي ومستقل، بسعر مقبول. يُساعد حل CMND السهل على تشغيل الشاشات المتصلة وإدارتها بسهولة. استفد من تركيب بسيط وسريع ومن صفحة ترحيب تظهر على الشاشة وتسهل برمجتها. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحكّم بزمام الأمور
اعرض المزيد من المحتوى مع تلفزيون احترافي ومستقل، بسعر مقبول. يُساعد حل CMND السهل على تشغيل الشاشات المتصلة وإدارتها بسهولة. استفد من تركيب بسيط وسريع ومن صفحة ترحيب تظهر على الشاشة وتسهل برمجتها. إكتشف كلّ المميزات
تسمح ميزة CMND and Control بتكوين أجهزة التلفزيون وتثبيتها عن بُعد من موقع مركزي من دون الحاجة إلى زيارة أي غرفة. قم بتحديث كل الشاشات وإدارتها بأقل جهد ممكن، كل ذلك من دون إزعاج ضيوفك.
قدّم محتوى يمكن الدفع مقابل مشاهدته في أي ظرف، بدءًا من نموذج الدفع مقابل الوصول إلى كل القنوات، ووصولاً إلى المحتوى المتميّز المحدد. إن MyChoice عبارة عن حل مضمّن يسمح للمشاهدين بالوصول إلى القنوات التي يتم الدفع لمشاهدتها عبر رمز أو بطاقة.
يوفر لك تلفزيون Philips الاحترافي واجهة مستخدم (UI) واضحة ويسهل التنقل فيها، ويمكن تخصيصها عبر إضافة علامتك التجارية الخاصة. أضِف شعارك أو خلفيتك المخصصة بسهولة إلى القائمة لإبراز علامتك التجارية بصورة إضافية.
لإمكانية نسخ كل إعدادات البرمجة وبرمجة القنوات بسهولة من تلفزيون إلى تلفزيون آخر في أقل من دقيقة. وتضمن الميزة التوحيد بين أجهزة التلفزيون وتخفّض بشكل واضح وقت التثبيت وتكاليفه.
قائمة موحّدة للقنوات تتضمن القنوات الرقمية والتناظرية. تسمح هذه الميزة للضيف بالتنقل ما بين القنوات التناظرية والرقمية بسلاسة.
شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.
تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتخفيض استهلاك الطاقة، وبالتالي الحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة وتخفيض تكاليف التشغيل.
الصورة/الشاشة
الصوت
التصميم
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
جزء خلفي مخصص للاتصال
جهة الاتصال
تحسين الاتصال
الميزات
ميزات الضيافة
ميزات الرعاية الصحية
الوسائط المتعددة
الملحقات
الطاقة
الأبعاد