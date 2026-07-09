Search terms

Philips Support

Can I wind the cord around My Philips Styler after use?

Published on 09 July 2026
We do not recommended winding the cord around your Philips Styler as this may damage the cord. After using your hair styler wait for it to cool down and wind the cord separately as shown in the image below.
Philips Hair Styler cord

The information on this page applies to the following models: BHC010/10 , BHD003/03 , BHB862/03 , BHD720/13 , BHB876/03 , BHD510/03 , BHD360/23 , BHD340/13 , BHD302/13 , BHH888/03 , BHD274/03 , BHD272/03 , BHS375/03 , BHC010/13 , BHS378/03 , BHS376/03 , BHH880/03 , HP8230/03 , BHB872/00 , BHD004/03 , BHD006/03 , HP8656/03 , BHH822/05 , BHH811/03 , BHB869/03 , BHB872/03 , BHS677/03 , HP8698/03 , HP8668/03 , HP8321/03 , BHD176/03 , BHD001/03 , HP8372/03 , HP8663/03 , HP8280/03 , HP8363/03 , HPS930/03 , HP8325/03 , HP8345/03 , HP8655/03 , HP8103/03 , HP4940/00 , HP8290/03 , HP8350/00 , HP8180/03 , HP8182/00 , HP8350/03 , HP8180/00 , HP8290/00 , HP4684/00 , HP4666/03 , HP4666/00 , HP4841/00 , HP4880/00 , HP4931/00 , HP4804/00 , HP4883/00 , HP4698/10 , HP4696/10 , HP4681/00 , HP4992/00 , HP4990/03 , HP4991/03 , HP4992/03 , HP4990/00 , HP4991/00 , HP4638/00 , HP4668/29 , HP4668/03 , HP4960/03 , HP4961/03 , HP4960/00 , HP4961/00 , HP4867/03 , HP4867/00 , HP4984/03 , HP4980/03 , HP4981/03 , HP4983/03 , HP4980/00 , HP4984/00 , HP4983/00 , HP4981/00 , HP4696/00 , HP4868/00 , HP4892/03 , HP4667/00 , HP4696/01 , HP4892/00 , HP4658/00 , HP4671/00 , HP4674/00 , HP4891/00 , HP4890/00 . Click here to show more product numbers Click here to show less product numbers

Frequently Asked Questions

Contact Philips

We are happy to help you

Contact Philips

We are happy to help you

Looking for something else?

Discover all Philips Support options

Support Homepage
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.