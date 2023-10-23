يقضي فلتر HEPAعلى 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة في الهواء(1)
ملاحظات في الوقت الآني حول جودة الهواء مع أجهزة الاستشعار الذكية AeraSense
يبرّد الجو مع تدفق الهواء النظيف القوي لغاية 1579 م3/الساعة
متصل بتطبيق Air+ من Philips: حل الهواء الذكي والنظيف
مشغّل بالذكاء الاصطناعي: استشعار وتكيّف وأداء تلقائي
(1) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية.
(2) محتسب وفقًا لمعيار NRCC-54013 الاختباري باستخدام معدل استلام الهواء النظيف (CADR) مع دخان السجائر الذي تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T18801-2015.
(3) تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) من قِبل مختبر طرف ثالث معتمد وفقًا للمعيار GB/T18801-2015.
لا تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوّثات فحسب، بل تستخدم شحنة كهرباء استاتيكية لجذبها أيضًا، مما يؤدي إلى تنقية كمية أكبر من الهواء بمرتَين مقارنة بتصفية HEPA H13 التقليدية مع توفير أعلى للطاقة.(2)
يقوم بجمع الجسيمات الأكبر حجمًا، مثل الشعر والغبار، مما يساعد في تمديد فترة استهلاك فلتر NanoProtect HEPA.
يقوم بإستخدام الألياف الاصطناعية ذات المقاومة المنخفضة، بالإضافة إلى شحنة كهربائية استاتيكية خاصة لإزالة الجسيمات.
يقوم بإلتقاط الروائح الكريهة والغازات الضارة المحتملة مثل المركّبات العضوية المتطايرة (VOC).
تقوم بجمع الجسيمات الأكبر حجمًا، مثل الشعر والغبار، مما يساعد في تمديد فترة استهلاك فلتر NanoProtect HEPA.
تقوم بإستخدام الألياف الاصطناعية ذات المقاومة المنخفضة، بالإضافة إلى شحنة كهربائية استاتيكية خاصة لإزالة الجسيمات.
تقوم بإلتقاط الروائح الكريهة والغازات الضارة المحتملة مثل المركّبات العضوية المتطايرة (VOC).
يمكن للفلتر التقاط نسبة تصل إلى 99,97%* من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون، فيما يلتقط فلتر HEPA التقليدي الجسيمات بحجم يصل إلى 0,3 ميكرون.
**تم اختبار الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر مع رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية.
يوزّع الهواء النظيف بتدفق قويّ على كل زاوية من زوايا الغرفة
يبرّد الجو مع تدفق هواء قوي ونظيف ليمنحك شعورًا طبيعيًا ومريحًا. يصل الهواء إلى كل زوايا الغرفة بفضل دوران تدفق الهواء القابل للتعديل لغاية 350 درجة.
بفضل تصميمه الموفر للطاقة، يستخدم الجهاز 40 واط لتنقية الهواء، أي أقل من المصباح الكهربائي التقليدي. وفي الوضع التلقائي، يعمل المحرك فقط عند الحاجة، مما يمدد فترة استخدام الفلتر ويوفّر الطاقة في الوقت نفسه.
في وضع السكون، يكون الجهازهادئاً مع مستوى ضوضاء يبلغ 25 ديسيبل(أ)(5) فقط. يكتشف مستشعر الضوء الخاص به متى حلّ الظلام، ويطفئ أضواءه تلقائيًا.
تقوم المستشعرات الذكية AeraSense بفحص الهواء باستمرار وتوفير معلومات عنه في الوقت الآني. وهي تتفاعل على الفور مع أي زيادة في مستوى التلوّث لتحسين جودة الهواء.
وحلقة ملوّنة
يوفّر تطبيق Air+ تجربة تضمن لك تنفس هواء نظيف وصحي. يتعقّب الجهاز جودة الهواء داخل المنزل وخارجه في الوقت الآني. ويسمح لك بالتحكم بالجهاز أينما كنت بفضل جهاز التحكم الرقمي عن بُعد وأداة جدوَلة ذكية وميزات التحكّم الصوتي عبر Alexa.*
*يعتمد توفّر Alexa حسب البلد الذي تتواجد فيه.
تم اختباره لإزالة فيروس إنفلونزا H1N1 من الهواء.
معتمد من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية على أنه غير مسبب للحساسية.
تم اختباره من قبل معهد الأبحاث iUTA لتنقية 99,97% من الجسيمات المتناهية الصغر، بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون.(1).
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وظيفة جهاز التدفئة
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التنقية (معدل تسليم الهواء النظيف (CADR))
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حجم الغرفة
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دوران بمقدار 350 درجة
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شهادة المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية (ECARF)
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التفاصيل المعروضة على الشاشة
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الحجم
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يعمل جهاز تنقية الهواء عن طريق توجيه الهواء من خلال نظام التنقية المكون من 3 طبقات ويقوم بتنظيف الهواء من الملوثات التي تمر عبره. أثبتت أجهزة تنقية الهواء من Philips أنها تزيل 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون(1)، مما يحميك من البكتيريا والفيروسات وغبار الطلع والغبار وزغب الحيوانات الأليفة، وعث الغبار وجراثيم العفن والغازات الضارة والروائح الكريهة والملوثات الأخرى.
فترة الاستخدام المتوقعة للفلتر هي 12 شهرًا*. *يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.
فترة الاستخدام المتوقعة للفلتر هي 12 شهرًا*.
*يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.
إن مؤشر الأداء الرئيسي لجهاز تقنية الهواء هو CADR (معدل تسليم الهواء النظيف)، أي تدفق الهواء النظيف الذي يتم توليده في ساعة واحدة. كلما ارتفعت قيمة CADR، كانت عملية التنظيف أسرع. وكلما ارتفع التلوث في الغرفة، ارتفعت قيمة CADR أيضًا. يتميّز جهاز تنقية الهواء بمعدل CADR يبلغ 270 م3/الساعة*** * * * تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) من قِبل مختبر طرف ثالث معتمد وفقًا للمعيار GB/T18801-2015
إن مؤشر الأداء الرئيسي لجهاز تقنية الهواء هو CADR (معدل تسليم الهواء النظيف)، أي تدفق الهواء النظيف الذي يتم توليده في ساعة واحدة. كلما ارتفعت قيمة CADR، كانت عملية التنظيف أسرع. وكلما ارتفع التلوث في الغرفة، ارتفعت قيمة CADR أيضًا. يتميّز جهاز تنقية الهواء بمعدل CADR يبلغ 270 م3/الساعة***
* * * تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) من قِبل مختبر طرف ثالث معتمد وفقًا للمعيار GB/T18801-2015
تقوم أجهزة الاستشعار الذكية AeraSense بمسح الهواء باستمرار وتقديم معلومات عنه في الوقت الآني. تتفاعل أجهزة الاستشعار الذكية على الفور مع أي زيادة في مستوى التلوث لتحسين جودة الهواء. راجع الشاشة الرقمية أو التطبيق الخاص بأجهزة تنقية الهواء لتتبع الملوثات الدقيقة (PM2.5) ودرجة الحرارة والرطوبة.
نوصي بوضع الفلتر في كيس أحادي الاستخدام واتباع الممارسة العادية، ثم غسل اليدَين لمدة 20 ثانية على أقل.
يحميك جهاز تنقية الهواء من البكتيريا والفيروسات وغبار الطلع والغبار وزغب الحيوانات الأليفة، وعث الغبار والغازات الضارة والروائح الكريهة والمواد المسببة للحساسية والملوثات الأخرى. يقوم الجهاز بإزالة 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم 0,003 ميكرون، أي الأصغر من أصغر فيروس معروف.(يبلغ حجم فيروس كورونا ~0,12 ميكرون)(1)
يستخدم وضع Auto Plus الذكاء الاصطناعي (AI) لتنظيف الهواء عند الحاجة إليه. يقوم الوضع بدمج قراءات المستشعرات والبيانات الخارجية والأنماط السلوكية لتكييف أدائه، مع تقليل مستويات الضوضاء واستهلاك الطاقة. يمكنك تنشيط وضع Auto Plus عبر إعدادات الجهاز داخل تطبيق Air+.
(1) تم اختبار الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر مع رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية.
(2) محتسب وفقًا لمعيار NRCC-54013 الاختباري باستخدام معدل استلام الهواء النظيف (CADR) مع دخان السجائر الذي تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T18801-2015.
(3) تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) من قِبل مختبر طرف ثالث معتمد وفقًا للمعيار GB/T18801-2015.
(4) تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بمعدل أعلى من تسليم الهواء النظيف وكفاءة في استهلاك الطاقة مع فلتر NanoProtect HEPA مقارنة بفلتر HEPA H13، وقد تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T 18801.
(5) متوسط مستوى الصوت، بناء على GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020، الطراز). قد يختلف مستوى الصوت وفق الظروف في الغرفة وموقع الجهاز.
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