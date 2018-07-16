ذوقك بالملابس أبديّ.
إلبس وتباهى.
في خزائننا ملابس نحبّها، إلّا أنّنا قد توقّفنا عن ارتدائها منذ زمن.أعد الرونق إليها مع جهاز الكيّ المتكامل من السلسلة 8500 من Philips، إذ يوفّر مزيج البخار والكي سهولة في الاستخدام وأداءً قويًّا. إنّه الحل المتعدد الاستعمالات الذي يضيف أناقةً وتميّزًا إلى ملابسك. إلبس وتباهى.
** بالمقارنة مع أدوات الكي من Philips.
*** تم الاختبار من قِبل معهد تابع لجهة خارجية لأنواع الإشريكية القولونية والعنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء وعث القطن مع تطبيق البخار لمدة 10 ثوانٍ.
لوح مضمّن متعدد الزوايا وبأطراف ويمكن تحريكه بأي وضع لتوفير تجربة مرنة وملائمة. من أجل كي الأقمشة الأكثر خشونة أفقيًا أو كيّ الملابس الأكثر نعومة بالبخار عموديًّا. وكل ما بينهما.
تتيح تقنية التسخين المزدوجة الحصول على بخار يتغلغل بقوة مع أداء أفضل من أداة الكي البخارية*.
تضمن تقنية OptimalTEMP عدم تسبب حروق على أي من الأقمشة القابلة للكي، لتتمكن من كي كل شيء بدءًا من الجينز وصولاً إلى الحرير، من دون قلق.
تُعد أداة الكي + الرأس بتصميم مريح أخف وزنًا بمرتين من أداة الكي البخارية العادية**، لتتمكن من إزالة التجاعيد من الملابس براحة.
الأمر الذي يُساعد في إطالة عمر ملابسك.
الأمر الذي يُساعد في إطالة عمر ملابسك.
* بالمقارنة مع أدوات الكي البخارية، وفقًا للمستهلكين، اختبار المنتج في أكتوبر 2022.
** بالمقارنة مع أدوات الكي البخارية من Philips.
*** تم الاختبار من قِبل معهد تابع لجهة خارجية لأنواع الإشريكية القولونية والعنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء وعث القطن مع تطبيق البخار لمدة 10 ثوانٍ.
يأتي جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500 مزوّدًا بلوح مضمّن متعدّد الزوايا من أجل الكي أفقيًا أو الكي بالبخار عموديًّا وكل ما بينهما. ؛تتصل أداة الكي + الرأس بتصميمها المريح مع محرك التسخين المزدوج بقاعدة قابلة للفك لاستخدامٍ مرن في كل أرجاء المنزل. تحتوي القاعدة على خزان مياه سعة 1,2 لترات. يتيح الخطاف العلوي القابل للطي والمتصل باللوح تعليق ملابسك بسهولة. ويسمح الإرساء متعدد المواضع بتثبيت أداة الكي + الرأس على كل الجهات.
يأتي جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500 مزوّدًا بلوح مضمّن متعدّد الزوايا من أجل الكي أفقيًا أو الكي بالبخار عموديًّا وكل ما بينهما. ؛تتصل أداة الكي + الرأس بتصميمها المريح مع محرك التسخين المزدوج بقاعدة قابلة للفك لاستخدامٍ مرن في كل أرجاء المنزل. تحتوي القاعدة على خزان مياه سعة 1,2 لترات.
يتيح الخطاف العلوي القابل للطي والمتصل باللوح تعليق ملابسك بسهولة. ويسمح الإرساء متعدد المواضع بتثبيت أداة الكي + الرأس على كل الجهات.
نعم، يمكن لجهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500 أن يحل محل آلة الكي الاعتيادية وجهاز كي الملابس بالبخار. يوفر المزيج المتكامل من البخار والكي أداءً قويًا وسهولة استخدام. بالتالي، سواء أكنت تقوم بترتيب قميصك المفضّل أم تمليس كميات كبيرة من الغسيل، يعدّ جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500 الحل المتعدد الاستعمالات الذي يساعد في التخلّص تمامًا من التجاعيد.
نعم، جهاز الكيّ المتكامل من السلسلة 8500 آمن ومناسب للاستخدام على كل الملابس القابلة للكي. لا يؤدّي استخدامه إلى خطر حرق الملابس بفضل تقنية OptimalTEMP.
لإزالة التجاعيد من ملابسك بشكلٍ فعّال، ضع قاعدة جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500 على ملابسك. لا تقلق بشأن إلحاق الضرر بملابسك، فالقاعدة الساخنة مصممة خصيصًا لهذا الغرض. لن يحرق الجهاز الملابس أو يترك بقعًا مبللة ويمكن ضغطه مباشرةً على أي قطعة من الملابس لكيِّها بالبخار.
يساعد استخدام النوع المناسب من الماء في إطالة عمر جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500. إليك بعض النصائح والحيل:
صُمّم الجهاز لاستخدامه مع ماء الصنبور. إذا كانت المياه في منطقتك عسرة، فقد تتراكم الترسبات الكلسية بسرعة. وفي هذه الحالة، حاول استخدام الماء المقطر أو المنزوع المعادن (يمكن أيضًا استخدام 50% من الماء المنزوع المعادن الممزوج بماء الصنبور).
يجب عدم استخدام المياه المعطرة أو مياه آلة تجفيف الملابس أو الخل أو النشاء أو مواد إزالة الترسبات الكلسية أو المواد المساعدة على الكيّ أو المياه التي تمت إزالة الكلس منها كيميائيًا أو غيرها من المواد الكيميائية، فهي ليست آمنة وقد تتسبب بإخراج المياه أو ظهور بقع بنية أو إلحاق الضرر بجهاز الكيّ المتكامل من السلسلة 8500.
لتعطير ملابسك، جرّب بدلاً من ذلك:
يساعد استخدام النوع المناسب من الماء في إطالة عمر جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500. إليك بعض النصائح والحيل:
لا يحل استخدام جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500 محل دورة غسيل كاملة، إلّا أنّه يساعدك في إعادة الرونق إلى ملابسك بين الغسلات، مما يساهم في إطالة الوقت بين الغسلات. ولا يعدّ ذلك مفيدًا فقط لإطالة عمر ملابسك ولكنّه مفيد للبيئة أيضًا.
يمكننا ذكر فوائد أخرى كذلك، إذ يقضي جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500 على 99,9% من البكتيريا* لإعادة الرونق إلى ملابسك وإزالة الروائح الكريهة، فيمنحك ملابس منتعشة وصحية وجاهزة للارتداء.
* تم اختباره من قِبل معهد تابع لجهة خارجية لأنواع الإشريكية القولونية والعنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء وعث القطن مع تطبيق البخار لمدة 10 ثوانٍ
لست بحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية! فقد صُمّم جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500 بمحرّك فريد لتفادي تراكم الترسبات الكلسية، لذا يمكنك متابعة الكيّ وإزالة التجاعيد من دون قلق. يمكنك الآن الاستفادة من أداءٍ طويل الأمد من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات
صُمم جهاز الكي المتكامل من السلسلة 8500 بتقنية التسخين المزدوج. ويعني ذلك أنّه يضم أداتَي تسخين، إحداهما في القاعدة والثانية في رأس المكواة. تُطلق أداة التسخين في القاعدة بُخارًا قويًّا، أمّا أداة التسخين الثانية في رأس المكواة فتُعيد تسخين البخار ليبقى قويًّا باستمرار. يسهم ذلك في إطلاق البخار القوي باستمرار بواسطة تقنية التسخين المزدوجة.
وتضمن تقنية OptimalTEMP عدم إحراق أي قماش قابل للكي، لتتمكن من كي كل شيء بدءًا من الجينز وصولاً إلى الحرير، من دون قلق. وتضمن أيضًا درجة حرارة مثالية لقاعدة المكواة مما يساعد في إزالة تجاعيد كل الأقمشة القابلة للكي، من دون خطر إتلافها أو حرقها.
المقارنة والعثور على أداة كي مولّدة للبخار الأنسب لك
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