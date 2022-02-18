HR3770/00
خلاط Flip&Juice™ من Philips الجديد مع تصميم دورق مبتكر ونظام تصفية متكامل، يصنع مشروبك مع قوام معدّل وفق تفضيلات ذوق عائلتك. مشروبات فاكهة مخلوطة جيدًا، عصير صافي او مع لب، كلها في حل واحد.
توفر لك تقنية Flip&Juice™ حلاً واحدًا من دون متاعب للاستمتاع بكل احتياجات الخلط والعصر، فهي تجمع بشكل ذكي ما بين الخلط والعصر في جهاز واحد حتى تتمكن من الانتقال من العصائر الصافية أو مع لب إلى الخلطات المخلوطة جيدًا بمجرد قلب الدورق.
بدّل خلاط Flip&Juice™ من الخلط إلى العصر بأسهل طريقة، ما عليك سوى قلب الدورق بكل بساطة. هذا يعني أنه يمكنك تحضير المزيد من مشروبات الفاكهة، وإعداد المزيد من الوجبات والاستمتاع بخيارات عصير صافية او مع لب أكثر من أي وقت مضى
لست بحاجة إلى أكثر من تقنية ProBlend Ultra للحصول على الذوق والقوام المثالي، كل مرة. تتميز هذه التقنية بـ 3 ميزات مخصصة مصممة بذكاء: محرك قوي بقدرة 1500 واط، ومزيج من الشفرات الحادة والمسننة، وتصميم دورق مضلع، وهي تعمل في تناغم لإنشاء تدفق مثالي لأي مكونات تستخدمها.
من العصائر الصافية إلى مشروبات الفاكهة، وزبدة المكسرات إلى الثلج المسحوق، تتيح لك قائمة برامج التحديد السريع إعداد بعض الوصفات الأكثر شعبية لدينا بلمسة زر واحدة.
مع وظيفة التنظيف المصممة خصيصًا للخلاط وأجزاء سهلة الغسل ويمكن غسلها في الجلاية، يمكنك تحضير كل وجباتك المفضلة من دون عناء التنظيف. ويكون المنتج جاهزًا لإعادة الاستخدام في غضون دقيقتَين فقط.
قم بتحميل تطبيق NutriU واكتشف أكثر من 200 فكرة حول كيفية تحضير المشروبات والوجبات والوجبات الخفيفة المفضلة لديك. يقدم NutriU مجموعة متنوعة من البدائل الصحية لأطباقك المفضلة. من حلويات الشوكولاتة الصحية إلى الوجبات الغنية بالمكونات الغذائية، تشكّل وصفاتنا مزيجًا مثاليًا من المأكولات الصحية واللذيذة.
يأتي خلاط Flip&Juice™ من Philips مع ملعقة مسطحة لتتمكن من تحريك المكونات بأمان من دون لمس الشفرات، وكوب قياس لاتباع الوصفة بدقة.
تبدأ التقنية بخلط المكونات، ثم يمكنك قلب الدورق والاستمرار في العصر. أيًا كان ما يمكنك خلطه، يمكنك عصره أيضًا. بفضل التصميم المبتكر للدورق والفلتر المضمّن، يمكنك تحضير عصائر صافية او مع لب بالإضافة إلى العصائر المخفوقة جيدًا.
تجمع تقنية ProBlend Ultra بين 3 ميزات مصممة خصيصًا للحصول على تنوع فائق من حيث النكهة والقوام بالطريقة التي تريدها كل مرة: محرك ProBlend Ultra بقوة 1500 واط لتوجيه المكونات نحو تدفق الخلط باستمرار، وشفرات ProBlend Ultra ذات التصميم الذي يجمع بين شفرة مسننة لسحق المكونات القاسية إلى قطع أصغر وشفرات حادة لتقطيعها والحصول على أنعم قوام، ودورق ProBlend Ultra المصمم مع أضلع فريدة من نوعها لتوجيه المكونات باستمرار إلى الوسط.
يقدم خلاط Flip&Juice برامج مشروب الفاكهة والحساء والحلويات وزبدة المكسرات وسحق الثلج والعصير الصافي والعصير مع لب، بالإضافة إلى البرنامج اليدوي ووظيفة التنظيف السريع.
يمكنك إعداد المشروبات المخفوقة والعصائر المفضلة لديك، ومزج الحساء، وخلط خليط البانكيك، وإعداد صلصة البيستو المقرمشة أو معجون الطماطم، وصنع زبدة المكسرات المقرمشة أو المخفوقة جيدًا، وسحق مكعبات الثلج، وخلط العديد من الأطباق المفضلة
يمكنك استخدام برنامج العصير الصافي للفواكه الطرية والمليئة بالعصارة مثل البرتقال والعنب لصنع العصير الصافي. ويمكنك استخدام برنامج العصير مع لب P1 للفواكه الطرية والمليئة بالعصارة لصنع العصير مع لب الذي يحتوي على الألياف. واستخدم البرنامج P2 لكل من الفواكه المليئة بالعصارة وغير المليئة بالعصارة لصنع عصير من مزيج من الفواكه مثل عصير التفاح والبرتقال. واستخدم البرنامج P3 للفواكه والخضار المليئة بالعصارة وغير المليئة بالعصارة لصنع عصير مع الكثير من الألياف من مزيج من الفواكه والخضار، مثل عصير التفاح والبرتقال والجزر. يمكنك أيضًا استخدام البرنامج P3 لصنع حليب الشوفان أو حليب المكسرات في المنزل
لكل تفاحة تريد عصرها، يمكنك إضافة 100-125 مل من الماء وفقًا لتفضيلاتك. يمكنك استخدام برنامج العصر مع لب وضبط مستوى الألياف عبر تحديد البرنامج P1 أو P2 أو P3.
هو يجمع بين الخلط والعصر في حل واحد، ويوفر المساحة في المطبخ.
يأتي دورق الخلاط مع سعة لترَين كحد أقصى وسعة 1,8 لترات للتشغيل بفعالية، بحيث يمكنك إشباع كل أفراد الأسرة دفعة واحدة.
يمكنك خلط وعصر 800 غرام من المكونات دفعة واحدة. من كيلو برتقال، يمكنك الحصول على حوالى 800 جرام من البرتقال المقشر، الذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى 600 مل من عصير البرتقال.
إن كل الأجزاء قابلة للغسل بسهولة ويمكن وضعها في الجلاية. يمكنك استخدام برنامج التنظيف السريع لدورق الخلاط مع كمية صغيرة من الماء والقليل من سائل الجلي، وسيكون الخلاط جاهزًا للاستخدام في غضون دقيقتَين.
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