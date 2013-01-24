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NutriU app

يبدأ الأكل الصحّي بوصفات غاية في السهولة مع مقلاة Airfryer.


هل ترغب في الاستفادة القصوى من المقلاة الصحيّة Philips Airfryer؟ إذاً فأنت بحاجة إلى تطبيق NutriU المليء بأفضل الوصفات والنصائح والتوصيات من Airfryer. ابحث عن وصفتك المفضلة من ضمن مئات الوصفات عبر التطبيق وشارك ابتكارات الطبخ الخاصة بكِ واستلهم الأفكار والإبداعات من مجتمعنا وبمساعدة Airfryer.

 

حمّل تطبيق NutriU واحصل على وصفات Airfryer السهلة.
تطبيق Philips NutirU
متجر التطبيقات
متجر جوجل بلاى

    استلهم من وصفات Airfryer السهلة للدجاج والبطاطا والبيتزا والخضروات وحتى الحلويات.

    شاهد ماذا يطبخ الآخرون

    شاهد ماذا يطبخ الآخرون

    1.6 مليون

    وصفة تم استعراضها

    762

    وصفة تم ابتكارها

    24 ألف

    طبّاخ جديد يمكنك متابعتهم

    حمّل تطبيق NutriU 
    جميع وصفات Airfryer المميزة في متناول يدك.

    تطبيق Philips NutirU
    متجر التطبيقات
    متجر جوجل بلاى

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

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