استكشف أهم ميزات آلة الحلاقة الخاصة بك واقراء المحتوى للحصول على أفضل حلاقة التي تتناسب مع بشرتك. استعرض الصفحة للحصول على نصائح حول العناية بآلة الحلاقة، وسجّل منتجك واحصل على الدعم إذا كنت بحاجة إليه.
كل هذا في مكان واحد.
استكشف أهم ميزات آلة الحلاقة الخاصة بك واقراء المحتوى للحصول على أفضل حلاقة التي تتناسب مع بشرتك. استعرض الصفحة للحصول على نصائح حول العناية بآلة الحلاقة، وسجّل منتجك واحصل على الدعم إذا كنت بحاجة إليه.
كل هذا في مكان واحد.
تُعدّ آلة Series 7000 أول حل للحلاقة المخصصة في العالم للبشرة الحساسة. يأتي كل من آلة الحلاقة وتطبيق GroomTribe المتصل مزوّدين بالكثير من الميزات لمساعدتك على الحلاقة بالطريقة المناسبة لك، فكل شخص لديه بشرة مختلفة.
استفد إلى أقصى حد من آلة الحلاقة، من خلال المؤشرات السهلة التي تعرض الإشعارات داخل التطبيق وطاقة البطارية المتبقية وتذكيرات التنظيف والمزيد غير ذلك.
لا تخلو الحلاقة النظيفة من التحديات، وبشكل خاص للرجال الذين يشكون من بشرة حساسة تكون عرضة للاحمرار أو الحروق أو الاحتمال الدائم لنمو الشعر تحت الجلد. لكن، في حال إجراء الحلاقة الدقيقة بطريقة صحيحة، لن تؤذي آلة الحلاقة Series 7000 بشرتك.
ما معنى الحلاقة النظيفة؟
قبل البدء، سنطلعك على الهدف. تشير الحلاقة النظيفة إلى مظهر بدون لحية وبدون لحية خفيفة على الإطلاق؛ أي حلاقة دقيقة وناعمة تُبرز وسامتك الملفتة للنظر. هل أنت مستعد؟ إليك طريقة الحلاقة النظيفة في غضون دقائق.
حلاقة رطبة أم جافة؟
إذا كنت تستخدم آلة حلاقة، فالحلاقة الجافة هي من أكثر الطرق اللطيفة على البشرة، ومن المستبعد أن تتسبب بشقوق وجروح. أما الحلاقة الرطبة فتتميّز بأنها منعشة وناعمة، شرط ألا تنسى استخدام رغوة الحلاقة. وقد يكون اختيار طريقة الحلاقة المناسبة أمرًا محيرًا جدًا في البداية، لا سيّما إذا كانت بشرتك حساسة، ولكن لحسن الحظ، نحن هنا لمساعدتك.
نصائح حول الحلاقة
تزوّدك خطة الحلاقة الشخصية في تطبيق GroomTribe بنصائح مخصصة حول كيفية الحصول على أفضل حلاقة. وتعمل ميزة الحلاقة الموجّهة على تعزيز طريقة الحلاقة التي تتّبعها في الوقت الحقيقي، في حين تستخدم الحلاقة المتزامنة بيانات الحلاقة الطويلة الأمد لتعديل النصائح المقدّمة لك.
الخطوة 1. تفادَ البشرة الساخنة
نظّف وجهك واغسله ليصبح نظيفًا بالكامل قبل استخدام آلة الحلاقة. لكن لا تأخذ حمامًا ساخنًا قبل الحلاقة، وإلا فستكون بشرتك ساخنة ومنتفخة ومتعرّقة، وبالتالي، تصعب حلاقتها. لذا، احرص على أن تكون بشرتك جافة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.
الخطوة 2. لا داعي للضغط بشدة أو كثرة التمرير
تستطيع آلة Series 7000 حلاقة اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة ثلاثة أيام. فإذا كانت المدة أكثر من ذلك، قم بالتشذيب أولاً لتتجنب التنتيف وأذية البشرة. لحلاقة رطبة ونظيفة (بما في ذلك الحلاقة أثناء الاستحمام)، استخدم القليل من جل أو رغوة الحلاقة وابدأ الحلاقة باعتماد حركات دائرية.
في التمريرة الأولى، احلق باتجاه نمو شعر وجهك، ثم احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة لحلاقة أدق. أما إذا كانت بشرتك حساسة جدًا، فاحلق باتجاه البصيلة فقط.
قم بشدّ بشرتك برفق باستخدام يدك الحرة لتسهيل الحلاقة، لكن لا تبالغ بشدّها. لا تحتاج إلى الضغط بشكل كبير للحصول على حلاقة دقيقة، لذا حاول ألا تضغط كثيرًا بآلة الحلاقة على بشرتك.
تقوم آلة الحلاقة بدورها أيضًا، حيث تستشعر كثافة لحيتك وتضبط طاقة التشغيل تلقائيًا لحلاقة مناطق اللحية الكثيفة بفاعلية أكبر. لن تحتاج إلى تمرير الآلة على المناطق نفسها عدة مرات، ولذلك فهي تساعد على تقليل احتمال تهيّج البشرة.
إذا كنت تعتمد الحلاقة الرطبة، فاغسل رأس آلة الحلاقة كل 10 إلى 15 ثانية لإزالة الرغوة أو الجل المتراكم وخلايا البشرة الميتة والشعر والأوساخ التي يمكن أن تعيق حلاقتك.
الخطوة 3. لا تنسَ مرحلة ما بعد الحلاقة
ننتقل الآن إلى مرحلة العناية بالبشرة بعد الحلاقة. بلل وجهك بالمياه الدافئة، وجففه بالتربيت الخفيف، ثم ضَع بلسم ما بعد الحلاقة أو مرطّبًا حسب الحاجة. اغسل رأس آلة الحلاقة الرطبة، واتركه ليجف في الهواء.
انتهينا. اتبع هذه الخطوات، ونضمن لك الحصول على أنظف حلاقة على الإطلاق. وفي الأيام التي لا يروق لك فيها اتباع هذا الروتين، يمكنك دائمًا الحصول على مظهر اللحية الخفيفة المثالية.
لا تملك خطة حلاقة شخصية بعد؟
احصل على نصائح تكيّفية حول كيفية معالجة مشاكل البشرة المحددة التي تشكو منها، سواء أكانت الاحمرار أم الشعور بالحريق الذي تسببه الشفرة أم نمو الشعر تحت الجلد. فقد تم تطوير التطبيق المتصل بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، ليتعقّب تقنية الحلاقة التي تتّبعها وتحسّن بشرتك أثناء كل عملية حلاقة.
نزّل تطبيق GroomTribe لنظامَي iOS وAndroid وقم بإقرانه للبدء.
تنزيل من App Store
احصل عليه من متجر Google Play
ستساعدك خطة الحلاقة الشخصية من تحديد إذا كان استخدام الرغوة أثناء الحلاقة يناسب بشرتك أم لا. لكن حتى بعد أن تتعرّف على الطريقة الأكثر تناسباً معك ومع بشرتك، سنستطيع أن نقدّم لك النصائح للحصول على حلاقة دقيقة، من دون المساومة على راحة بشرتك.
1. التشذيب أولًا
إذا كنت تستخدم آلة حلاقة، فالحلاقة الجافة هي من أكثر الطرق اللطيفة على البشرة، ومن المستبعد أن تتسبب بشقوق وجروح. أما الحلاقة الرطبة فتتميّز بأنها منعشة وناعمة، شرط ألا تنسى استخدام رغوة الحلاقة. وقد يكون اختيار طريقة الحلاقة المناسبة أمرًا محيرًا جدًا في البداية، لا سيّما إذا كانت بشرتك حساسة، ولكن لحسن الحظ، نحن هنا لمساعدتك.
2. تحضير بشرتك
إذا كنت تحلق من دون استخدام كريم، فمن المهم تجفيف البشرة جيدًا قبل البدء، لأن البشرة الرطبة قد تعيق الحركة السلسة لآلة الحلاقة على الوجه. بعد الاستحمام أو غسل الوجه، انتظر لمدة 5 دقائق على الأقل لتجف البشرة بالكامل.
إذا كنت تعتمد الحلاقة الرطبة، فمن الأفضل البدء ببشرة نظيفة، لكن تجنب الاستحمام بمياه ساخنة، وإلا فستكون بشرتك ساخنة ومنتفخة ومتعرّقة،
وبالتالي، تصعب حلاقتها. استخدم فقط القليل من جل أو رغوة الحلاقة قبل البدء.
3. الحلاقة المريحة
BeardAdapt Sensor هي تكنولوجيا مبنية في آلة الحلاقة Series 7000 ، وتتحقق بدورها من كثافة لحيتك وتحدد تلقائيًا الإعداد الأفضل والمناسب لك سواء أكنت تعتمد الحلاقة الجافة أو الرطبة.
بالطبع، بإمكانك تحديد هذه الإعدادات يدويًا في حال أردت ذلك، إلا أنه تم تصميم آلة الحلاقة وتطبيق GroomTribe المتصل لتولّي هذا الأمر.
4. الحلاقة باتباع حركات دائرية
اضغط برفق (سيؤدي الضغط بشكل مفرط إلى المزيد من الاحتكاك، ما يؤدي إلى زيادة تهيّج البشرة)، واحلق باتباع حركات دائرية صغيرة. تمهّل ولا تتسرّع في المناطق الحساسة.
5. التمريرة الأخيرة
الآن بعد أن مرّرت آلة الحلاقة لمرة واحدة على كامل وجهك، حان وقت الحلاقة الأدق. قم بتمريرتك الأخيرة الآن، باستخدام المزيد من الضغط وتحريك الآلة بعكس اتجاه البصيلة. وكما ذُكر سابقًا، ستحتاج إلى التعامل مع المناطق الحساسة بمزيد من الدقة والحذر.
6. الشعر الصعب
تسهّل الحلاقة من دون استخدام كريم اكتشاف الشعر المزعج الذي لم تتمكّن آلة الحلاقة من التقاطه. لكن إذا كنت تَحلق باستخدام كريم، فلا يزال بإمكانك التعامل مع الشعر العنيد والمناطق التي يصعب الوصول إليها. قم بشدّ بشرتك برفق قليلاً لرفع الشعر.
7. السوالف
أنت تقرر طول السوالف وتسريحتها، لكن حان الوقت بالتأكيد للعناية بها باستخدام أداة التشذيب أو ملحق أداة تحديد اللحية في آلة الحلاقة Series 7000.
8. بلسم ما بعد الحلاقة
حان الوقت الآن للعناية ببشرتك بعد الحلاقة. استمتع بشعور الانتعاش من خلال وضع بلسم أو مرطّب ما بعد الحلاقة. انتهينا: أصبحت جاهزًا لبدء نهارك بثقة.
تذكر: يمكن أن يساعدك روتين الحلاقة المنتظم على تعوّد بشرتك على آلة الحلاقة الكهربائية، ما يعني أنه يمكنك الاستمتاع بنتائج أفضل. ولا تنسَ إجراءات النظافة بعد الحلاقة المهمة جدًا. اغسل آلة الحلاقة بكمية وافرة من المياه الفاترة، ثم هزّها للتخلص من المياه واتركها مفتوحة.
لا تملك خطة حلاقة شخصية بعد؟
احصل على نصائح تكيّفية حول كيفية معالجة مشاكل البشرة المحددة التي تشكو منها، سواء أكانت الاحمرار أم الشعور بالحريق الذي تسببه الشفرة أم نمو الشعر تحت الجلد. فقد تم تطوير التطبيق المتصل بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، ليتعقّب تقنية الحلاقة التي تتّبعها وتحسّن بشرتك أثناء كل عملية حلاقة.
نزّل تطبيق GroomTribe لنظامَي iOS وAndroid وقم بإقرانه للبدء.
تنزيل من App Store
احصل عليه من متجر Google Play
نظّف آلة الحلاقة بعد استخدامها للحفاظ على أدائها المثالي ونظافتها.
للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة كل سنتين.
التوافق مع iPhone:
· iPhone 6S والأجهزة الأحدث
· iOS 11 والإصدارات الأحدث
التوافق مع Android:
· الهواتف التي يزيد حجمها عن 4,5 بوصات فقط
· إصدارات نظام التشغيل الأحدث من 6.0، إصدارات BLE الأحدث من 4.1
نزّل تطبيق GroomTribe من متجر التطبيقات App store.
تأكد من أن ميزة Bluetooth مشغّلة على الهاتف الذكي.
افتح التطبيق على الهاتف الذكي.
اتبع الإرشادات الموجودة في التطبيق لإنشاء الاتصال.
ملاحظة: تأكد من أن لديك اتصال Bluetooth واتصال بالإنترنت جيدين للاستفادة بشكل كامل من التطبيق.
هناك عدة أسباب لعدم اتصال هاتفك بآلة الحلاقة Philips Series 7000. إليك في ما يلي الأسباب الأكثر شيوعًا والحلول المناسبة لها.
· استخدام إصدار Bluetooth غير صحيح
تستخدم آلة الحلاقة Philips Series 7000 إصدار Bluetooth 4.1 أو الإصدارات الأحدث. تأكد من أن هاتفك يدعم هذا الإصدار (أو الإصدارات الأحدث) لتتمكّن من الاتصال بآلة الحلاقة. تأكد أيضًا من تشغيل وظيفة Bluetooth على هاتفك قبل إقرانه بآلة الحلاقة.
· عدم التوافق مع الهاتف
يرجى التأكد من أن هاتفك المحمول متوافق مع تطبيق GroomTribe قبل تنزيله. لا يعمل التطبيق إلا على هواتف iPhone 5S (أو الهواتف الأحدث) التي تستخدم برنامج iOS10 أو الإصدارات الأحدث.
بالنسبة إلى مستخدمي Android، لا يعمل التطبيق إلا مع Android 6 (Marshmallow) أو الإصدارات الأحدث، ومع الهواتف التي يزيد حجمها عن 4,5 بوصات.
· الهاتف بعيد جدًا عن آلة الحلاقة
يجب أن يكون هاتفك على مسافة قريبة من آلة الحلاقة Philips Series 7000 لتتمكّن من إقرانه بها. تأكد من أن هاتفك على مسافة لا تزيد عن 3 أمتار من آلة الحلاقة.
· إعادة تعيين الاتصال بين آلة الحلاقة والتطبيق
إذا اتّبعت النصيحة أعلاه، إلا أنك لم تتمكّن من توصيل التطبيق بهاتفك، فيمكنك محاولة إعادة تعيين الاتصال من خلال الخطوات التالية: 1. إلغاء اقتران آلة الحلاقة: اضغط مطولاً على زر ON/OFF (التشغيل/إيقاف التشغيل) على آلة الحلاقة لمدة 10 ثوانٍ لفصلها عن التطبيق. سيبدأ رمز الإشعارات في واجهة المستخدم بالوميض ببطء. 2. إلغاء اقتران الهاتف: انتقل إلى "الإعدادات" على هاتفك وحدد Bluetooth. ثم حدّد Shaver S79XX واضغط على "نسيان" أو "إلغاء الاقتران".
ملاحظة: قد تختلف هذه الإرشادات بحسب الهاتف الذكي الذي تستخدمه. يرجى الاطّلاع على دليل هاتفك للحصول على مزيد من المعلومات. إذا اتّبعت النصائح أعلاه، إلا أنك لم تتمكّن من حل هذه المشكلة، فيرجى الاتصال بمركز خدمة المستهلك في بلدك لمزيد من الدعم.
الرموز الموجودة في شاشة آلة الحلاقة هي:
· رمز الإشعارات
· إعداد الحلاقة للبشرة الحساسة - XS
· إعداد الحلاقة للبشرة الحساسة - S
· التذكير بالتنظيف
· رمز قفل السفر
· التذكير بفصل الآلة لاستخدمها
مؤشر شحن البطارية
* إن Apple وشعار Apple وiPad وiPhone هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن App Store هو علامة خدمة لشركة Apple Inc.
* إن Android هي علامة تجارية لشركةGoogle Inc.
* إن Google Play وشعار Google Play هما علامتان تجاريتان لشركة Google Inc.
* إن علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام من قبل Koninklijke Philips N.V. لهذه العلامات يتم بموجب ترخيص.