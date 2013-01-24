لا تخلو الحلاقة النظيفة من التحديات، وبشكل خاص للرجال الذين يشكون من بشرة حساسة تكون عرضة للاحمرار أو الحروق أو الاحتمال الدائم لنمو الشعر تحت الجلد. لكن، في حال إجراء الحلاقة الدقيقة بطريقة صحيحة، لن تؤذي آلة الحلاقة Series 7000 بشرتك.



ما معنى الحلاقة النظيفة؟

قبل البدء، سنطلعك على الهدف. تشير الحلاقة النظيفة إلى مظهر بدون لحية وبدون لحية خفيفة على الإطلاق؛ أي حلاقة دقيقة وناعمة تُبرز وسامتك الملفتة للنظر. هل أنت مستعد؟ إليك طريقة الحلاقة النظيفة في غضون دقائق.

حلاقة رطبة أم جافة؟

إذا كنت تستخدم آلة حلاقة، فالحلاقة الجافة هي من أكثر الطرق اللطيفة على البشرة، ومن المستبعد أن تتسبب بشقوق وجروح. أما الحلاقة الرطبة فتتميّز بأنها منعشة وناعمة، شرط ألا تنسى استخدام رغوة الحلاقة. وقد يكون اختيار طريقة الحلاقة المناسبة أمرًا محيرًا جدًا في البداية، لا سيّما إذا كانت بشرتك حساسة، ولكن لحسن الحظ، نحن هنا لمساعدتك.



نصائح حول الحلاقة

تزوّدك خطة الحلاقة الشخصية في تطبيق GroomTribe بنصائح مخصصة حول كيفية الحصول على أفضل حلاقة. وتعمل ميزة الحلاقة الموجّهة على تعزيز طريقة الحلاقة التي تتّبعها في الوقت الحقيقي، في حين تستخدم الحلاقة المتزامنة بيانات الحلاقة الطويلة الأمد لتعديل النصائح المقدّمة لك.



الخطوة 1. تفادَ البشرة الساخنة

نظّف وجهك واغسله ليصبح نظيفًا بالكامل قبل استخدام آلة الحلاقة. لكن لا تأخذ حمامًا ساخنًا قبل الحلاقة، وإلا فستكون بشرتك ساخنة ومنتفخة ومتعرّقة، وبالتالي، تصعب حلاقتها. لذا، احرص على أن تكون بشرتك جافة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

الخطوة 2. لا داعي للضغط بشدة أو كثرة التمرير

تستطيع آلة Series 7000 حلاقة اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة ثلاثة أيام. فإذا كانت المدة أكثر من ذلك، قم بالتشذيب أولاً لتتجنب التنتيف وأذية البشرة. لحلاقة رطبة ونظيفة (بما في ذلك الحلاقة أثناء الاستحمام)، استخدم القليل من جل أو رغوة الحلاقة وابدأ الحلاقة باعتماد حركات دائرية.



في التمريرة الأولى، احلق باتجاه نمو شعر وجهك، ثم احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة لحلاقة أدق. أما إذا كانت بشرتك حساسة جدًا، فاحلق باتجاه البصيلة فقط.



قم بشدّ بشرتك برفق باستخدام يدك الحرة لتسهيل الحلاقة، لكن لا تبالغ بشدّها. لا تحتاج إلى الضغط بشكل كبير للحصول على حلاقة دقيقة، لذا حاول ألا تضغط كثيرًا بآلة الحلاقة على بشرتك.



تقوم آلة الحلاقة بدورها أيضًا، حيث تستشعر كثافة لحيتك وتضبط طاقة التشغيل تلقائيًا لحلاقة مناطق اللحية الكثيفة بفاعلية أكبر. لن تحتاج إلى تمرير الآلة على المناطق نفسها عدة مرات، ولذلك فهي تساعد على تقليل احتمال تهيّج البشرة.



إذا كنت تعتمد الحلاقة الرطبة، فاغسل رأس آلة الحلاقة كل 10 إلى 15 ثانية لإزالة الرغوة أو الجل المتراكم وخلايا البشرة الميتة والشعر والأوساخ التي يمكن أن تعيق حلاقتك.



الخطوة 3. لا تنسَ مرحلة ما بعد الحلاقة

ننتقل الآن إلى مرحلة العناية بالبشرة بعد الحلاقة. بلل وجهك بالمياه الدافئة، وجففه بالتربيت الخفيف، ثم ضَع بلسم ما بعد الحلاقة أو مرطّبًا حسب الحاجة. اغسل رأس آلة الحلاقة الرطبة، واتركه ليجف في الهواء.



انتهينا. اتبع هذه الخطوات، ونضمن لك الحصول على أنظف حلاقة على الإطلاق. وفي الأيام التي لا يروق لك فيها اتباع هذا الروتين، يمكنك دائمًا الحصول على مظهر اللحية الخفيفة المثالية.



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