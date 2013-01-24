نحن نؤمن بقوة تأثير الخضار والفواكة. إنها مصدر رائع للفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن التنوع في الخضار والفواكة مهم-ومن الأفضل أن تكون طازجة.
كيف يمكننا إدارة مأكولاتنا لنحصل على 400 غرام من الخضار والفواكة كحصة يومية؟ بالعصر!
فبهذه الطريقة، يمكنك التحكم بمحتويات كل كوب مع علمك بأنه طازج ولذيذ لأنك تقوم بإعداده كل يوم.
عندما تشرب العصائر المعدّة منزلياً- بالخضار والفواكه-فإنك تعرف أنك تحصل على فوائدها الغذائية الطبيعية. لأن عملية الاستخلاص تطلق الفوائد الغذائية من خلايا النباتات. تتميز عصارات فيليبس بأنها سهلة التنظيف، وذلك في غضون دقيقة واحدة.
لذلك فإن اختيارك لنوع العصارة يعتمد على نوع العصير الذي تفضّله.
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وفي النهاية، تعتبر العصائر الطازجة طريقة رائعة لزيادة حصتك من الفيتامينات وغيرها من المغذيات الحيوية.