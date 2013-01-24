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كيكة الشوكولاته

الحصص 6 p, وقت التحضير 10 m, وقت الطهو: 25 m
خالٍ من المكسرات
نباتي
شوكولاتة
الحلويات والأطعمة المخبوزة
‏ 30‏-60 دقيقة
Airfryer
طحين

المكونات

  • 50 غرامًا من الزبدة الطرية
  • 50 غرامًا من السكر المبلور الناعم
  • بيضة واحدة
  • 50 غرامًا من الطحين
  • 1 ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو
  • 50 غرامًا من قطع الشوكولاته الصافية

الاتجاهات

  • تُحمّى المقلاة بدون زيت AirFryer على 160 درجة مئوية.
  • تُخفق الزبدة مع السكّر في وعاء بواسطة خلاط لحوالى 5 دقائق حتى يصبح المزيج خفيفًا وقشديًا.
  • يُضاف البيض ويُخفق مع الزبدة. ثم يُضاف الطحين وبودرة الكاكاو و رشّة ملح. يمزج الخليط جيدًا. أخيرًا، تُضاف المربّى وقطع الشوكولاته و قشر البرتقال المبروش ويُمزج الخليط جيدًا.
  • يُسكب الخليط في صينية خبز الكيكة ويُستخدم المبسط لبسط سطحه.
  • توضع صينية خبز الكيكة في السلّة، وتُثبّت السلّة داخل المقلاة بدون زيت AirFryer. يُضبط المؤقت على 25 دقيقة وتُخبز الكيكة حتى تصبح بنية اللون وتنضج. لاختبار نضج الكيكة، يُغرس مسواك في وسط الكيك، فإذا خرج نظيفًا يعني ذلك أن الكيكة أصبحت جاهزة.
  • تُترك الكيكة حتى تبرد في الصينية لمدة 5 دقائق، ثم تُقلب على شبكة لتبرد.
كيكة الشوكولاته

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