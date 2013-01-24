عصيدة الشوفان المحمصة والمصنوعة في المنزل

جرام مكسرات مختلطة مثل البندق واللوز والفستق مقطعة قطع كبيرة
جرام بذور قرع أو قرنبيط أو مزيج من الاثنين
200 جرام شوفان عصيدة
25 جرام جوز هند مجفف
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
5 ملاعق كبيرة عسل نحل
150 جرام خليط من الفواكه المجففة مثل الكريز والتمر والمشمش
الاتجاهات
تأكدي من تركيب ذراع التحريك في الوعاء ثم اضبط درجة الحرارة على 175 درجة مئوية. بطّني صينية المخبوزات بورق زبدة.
بمجرد أن يتم تسخين الوعاء، أضيفي المكسرات والبذور والشوفان وجوز الهند والقرفة. أضيفي 3 ملاعق كبيرة من العسل واضبطي المؤقت لمدة 20 دقيقة.
في هذه الأثناء، قطّعي الفواكه المجففة الكبيرة إلى قطع صغيرة. عند انقضاء الوقت المضبوط، أضيفي الفواكه المجففة والمتبقي من العسل إلى الوعاء واضبطي المؤقت لمدة 10 دقائق أخرى حتى يتحول اللون إلى البني الذهبي وتشمّي رائحة رائعة. قوم بغرف العصيدة في صينية المخبوزات واتركيها حتى تبرد.
إما أن تقدميها بمجرد أن تبرد أو تضعيها في وعاء محكم لتناولها في يوم آخر. يمكن تقديمها مع الزبادي الطبيعي والتوت الطازج المتوفر في الموسم.
نصيحة: حرصًا على إضفاء نوع من المتعة يمكن استخدام أنواع مختلفة من المكسرات والفواكه والبذور في كل مرة تقوم فيها بتحضير كمية من هذه العصيدة اللذيذة. وستتوصل في النهاية إلى النوعية المفضلة لديك.