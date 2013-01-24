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عصير الجزر والزنجبيل مع الليمون المالح

الحصص 1 p, وقت التحضير 5 m
‏30-0 دقيقة
عصارة
الخضار
خالٍ من المكسرات
نباتي
خالٍ من اللاكتوز
خالٍ من منتجات الألبان
فاكهة
المشروبات والآيس كريم

المكونات

  • 3-4 جزر
  • 1 سنتم من الزنجبيل الطازج
  • 1/2 الليمون المالح

الاتجاهات

  • يُقشر الجزر والزنجبيل بواسطة مقشرة الخضار.
  • يوضع الجزر والزنجبيل في العصّارة (سرعة 2). يُقدّم على الفور مع عصير الليمون المالح حسب الذوق.
عصير الجزر والزنجبيل مع الليمون المالح

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