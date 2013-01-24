ناجيت الدجاج على الطريقة المتوسطية

تركّب سكين الفرم في جهاز تحضير الطعام. يوضع الخبز في الوعاء ويُفرم جيدًا إلى فتات. يوضع الفتات في طبق عميق.
تُخفق بيضة وتوضع في وعاء منفصل. يُجهّز طبق للطحين. تُضاف الأعشاب والثوم إلى الوعاء ويُترك الجهاز مشغّلاً حتى تُفرم كل المكوّنات بشكل جيّد. تُضاف قطع الدجاج ويُترك الجهاز مشغّلاً حتى يصبح الدجاج مهروسًا. تُضاف بيضة وملعقة صغيرة ممتلئة من الملح ومسحوق البابريكا وكمية غنية من الفلفل. تُمزج المكوّنات مع بعضها البعض.
ُصنع ناجيت دجاج بحجم الجوز من مزيج الدجاج بواسطة يدين مبللتين. يُغمّس بعدها الدجاج في الطحين ثم البيض وأخيرًا فتات الخبز. يُسخّن الزيت في مقلاة أو مقلاة صينية ويُقلى ناجيت الدجاج لمدة 25 دقيقة حتى يصبح ذهبيًا.
يُضاف بعض الزيت، إذا دعت الحاجة، لمنع احتراق الدجاج. يصفّى من الزيت على مناديل ورقية. يتلاءم هذا الطبق مع صلصة بيستو مصنوعة في المنزل.
نصيحة: من السهل صنع صلصة البيستو. تُركّب سكين الفرم في جهاز تحضير الطعام. يوضع 30 جرامًا من الحبق وفص ثوم وملعقتان كبيرتان من الصنوبر وملعقتان كبيرتان من جبنة بارميزان مبشورة في الوعاء وتُخلط للتحول إلى معجون خشن. يبقى المحرّك مشغلاً وتُسكب 4 إلى 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في أنبوب التغذية حتى تصبح الصلصة طرية.