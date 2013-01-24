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أفخاذ الدجاج المتبلة مع صلصة الباربكيو

طبق رئيسي – 4 حصص

الحصص 4 p, وقت التحضير 25 m, وقت الطهو: 20 m
‏30-0 دقيقة
خالٍ من المكسرات
خالٍ من اللاكتوز
الأطباق الرئيسية
Airfryer
خالٍ من منتجات الألبان
دجاج

المكونات

  • 1 فص ثوم مطحون
  • ½ ملعقة كبيرة من الخردل
  • ملعقتان صغيرتان من السكر الأسمر
  • 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل
  • فلفل أسود مطحون طازج
  • ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
  • 4 أفخاذ دجاج

الاتجاهات

  • تُحمّى المقلاة بدون زيت AirFryer على 200 درجة مئوية.
  • يُمزج الثوم مع الخردل والسكر الأسمر ومسحوق الفلفل الحار ورشة ملح و الفلفل المطحون الطازج، حسب الذوق. يُضاف الزيت إلى المزيج.
  • تُفرك أفخاذ الدجاج بصلصة النقع وتُترك منقوعة لمدة 20 دقيقة.
  • توضع أفخاذ الدجاج في السلّة وتُثبّت السلّة داخل AirFryer. يُضبط المؤقت على 10 دقائق. تُشوى أفخاذ الدجاج حتى تصبح بنّية اللون.
  • ثم يتم تخفيض درجة الحرارة إلى 150 درجة مئوية وتُشوى أفخاذ الدجاج لمدة 10 دقائق إضافية حتى تنضج.
  • تُقدم أفخاذ الدجاج مع سلطة الذرة والخبز الفرنسي.
أفخاذ الدجاج المتبلة مع صلصة الباربكيو

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