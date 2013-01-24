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البطاطا المقلية المتبلة على الطريقة الريفية

طبق جانبي – 4 حصص

الحصص 4 p, وقت التحضير 10 m, وقت الطهو: 20 m
خالٍ من المكسرات
نباتي
خالٍ من اللاكتوز
الأطباق الرئيسية
‏ 30‏-60 دقيقة
بطاطس
Airfryer
خالٍ من منتجات الألبان
خالٍ من الجلوتين

المكونات

  • 800 غرام من البطاطا "الشمعية"
  • قرنا فلفل حار صغيران ومجففان أو ملعقة صغيرة ممتلئة من رقائق الفلفل الحار المجفف والمطحون الطازج
  • ½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج
  • ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

الاتجاهات

  • تُحمّى المقلاة بدون زيت AirFryer على 180 درجة مئوية.
  • تُفرك البطاطا تحت المياه الجارية لتنظيفها، ثم تُقطّع طوليًا إلى شرائح بسمك 1½ سم.
  • تُنقع شرائح البطاطا في المياه لمدة أقلها 30 دقيقة. ثم تصفّى جيدًا من المياه، و تُجفّف باستخدام ورق المطبخ.
  • يُسحق الفلفل الحار سحقًا ناعمًا (باستخدام هاون) ويُمزج في وعاء مع زيت الزيتون والفلفل ومسحوق الكاري. يُحرك المزيج لكي تُغلّف شرائح البطاطا.
  • تُنقل شرائح البطاطا إلى سلّة المقلاة، وتُثبّت السلّة داخل المقلاة بدون زيت AirFryer. يُضبط المؤقت على 20 دقيقة وتُقلى شرائح البطاطا حتى يصبح لونها ذهبيًا وتنضج. تُقلّب شرائح البطاطا من حين إلى آخر.
  • تُقدّم البطاطا المقلية في طبق ويُرشّ عليها الملح. إنّه طبق لذيذ يتلاءم مع شراح اللحم.
البطاطا المقلية المتبلة على الطريقة الريفية

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