قرنبيط حار محمر مع بذور السمسم المحمصة

يجب تحضير القرنبيط أولاً. تخلصي من الأوراق الخارجية وافصليه إلى زهور منفصلة. لن تحتاجي إلى ذراع التحريك لهذه المرحلة من الوصفة. صبّي 3 لتر ماء بارد في وعاء جهاز هوم كووكر
وضعي الغطاء واضبطي درجة الحرارة على 250 درجة مئوية وبمجرد أن يغلي الماء قومي بتركيب سلة سلق الباستا في الوعاء وأضفي القرنبيط واضبطي المؤقت لمدة دقيقتين. عند انقضاء الوقت المحدد، أخرجي بحرص سلة سلق الباستا لتصفية القرنبيط.
أفرغي الوعاء وامسحيه جدياً. قومي بتركيب ذراع التحريك واضبطي الحرارة على 175 درجة مئوية وبمجرد أن يتم تسخين الوعاء أضيفي السمسم واضبطي المؤقت لمدة 5 دقائق حتى يتحول إلى اللون الذهبي. اغرفيه في سلطانية واتركيه جانبًا. في هذه الأثناء، اطحني الكمون في الهون مع الفلفل الحار المجفف مع قليل من الملح.
احتفظي بالحرارة على 175 درجة مئوية وأضيفي زيت الزيتون والتوابل المطحونة إلى الوعاء واضبطي المؤقت لمدة 3 دقائق. أضيفي القرنبيط واضبطي المؤقت لمدة 25 دقيقة أخرى حتى يحمر ويقرمش. وقبل انقضاء الوقت المحدد بقليل، رشي السمسم المحمص وأضيفي بشر وعصير الليمون إلى الوعاء.
بمجرد الانتهاء من الطهي، اغرفي الخليط في طبق التقديم وتمتعي به كطبق جانبي مع الدجاج المحمر أو السمك أو اللحم أو مع أطباق الكاري المفضلة.