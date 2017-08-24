قطع كيك السمك التايلاندي المقلية مع صلصة المانجو | Philips

تُقشر حبّة المانجو وتُقطع إلى مكعبات صغيرة. تُمزج مكعبات المانجو في وعاء
مع نصف ملعقة صغيرة من معجون الفلفل الأحمر الحاد وملعقة كبيرة من الكزبرة وعصير نصف ليمونة حامضة
وبشرها.
تُهرس السمكة بواسطة جهاز تحضير الطعام ثم تُمزج مع بيضة وملعقة صغيرة من الملح
والكمية المتبقية من بشر الليمون الحامض ومعجون الفلفل الأحمر الحار وعصير الليمون الحامض.
تُضاف إلى المزيج الكمية المتبقية من الكزبرة والبصلة الخضراء وملعقتان من جوز الهند.
توضع الكمية المتبقية من جوز الهند في طبق حساء. يُقسم مزيج السمك إلى
12 حصّة لتُصنع منها قطع كيك دائرية الشكل تُغلّف بجوز الهند.
توضع ست قطع من كيك السمك في السلّة، وتُثبت السلّة داخل المقلاة بدون زيت AirFryer. يُضبط المؤقت
على 7 دقائق وتُقلى قطع كيك السمك حتى تنضج ويصبح لونها بنيًا ذهبيًا. تُقلى
الكمية المتبقية من قطع كيك السمك بالطريقة نفسها.
تُقدم قطع كيك السمك مع صلصة المانجو. إنّه طبق لذيذ مع أرز الباندان
وبوك تشوي على طريقة ستير فرايد (القلي مع قليل من الزيت).