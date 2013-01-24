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دليل الأم كثيرة الانشغال لمساعدتها في اختيار رضّاعة الأطفال والحلمة المناسبتين لها


رضّاعات وحلمات مخصصة للأطفال

هناك خيارات كثيرة تخوضين فيها عندما تصبحين أمًا. إذا كنت تخططين لإطعام طفلك بواسطة الرضّاعة، فسيساعدك هذا الدليل في اتخاذ بعض الخيارات بسهولة أكبر، من اختيار الرضّاعة المناسبة إلى تحديد عدد الرضّاعات الذي تحتاجين إليه.

العناصر الضرورية

في ما يتعلق بإطعام طفلك باستخدام الرضّاعة، هناك بعض العناصر التي نعرف أنها ضرورية. كل رضّاعات الأطفال التي نقدمها مزوّدة بصمام مضاد للمغص مدمج في الحلمة لتخفيف الانزعاج في المعدة. وكذلك تتميز كل رضّاعة للأطفال بسهولة الإمساك بها وبأنها خالية من مادة BPA.

 

الخيار لك

لقد أطلعناك على العناصر الأساسية. يمكنك الاستعانة بها لتضييق نطاق خياراتك بالاستناد إلى أسلوب حياتك كأم.

هل ستعتمدين إطعام طفلك بالرضّاعة فقط؟ أم ترغبين في المزج بين الرضاعة الطبيعية والرضّاعة؟

 

للحرص على حصولك دائمًا على رضّاعة أطفال تساعد في الحد من المغص وتكون مناسبة لنمط حياتك كأم، فقد صنعنا نوعين من رضّاعات الأطفال: Classic+‎ وNatural.

 

نوعا رضّاعات الأطفال

إليك ملخص عن الفرق بين رضّاعتَي الأطفال تلك، بالإضافة إلى الرضّاعة المناسبة لك.

 

رضّاعة Classic+‎ للأطفال

يمكنك اعتبار Classic+‎ كرضّاعة رائعة متعددة الاستخدامات تساعد في الحد من المغص. وقد أثبتت سريريًا قدرتها على الحد من انزعاج الطفل وبكائه، وهي مزوّدة بحلمة مرنة لكي يتمكن الطفل من التقاطها بسهولة. وكذلك يساهم الصمام المدمج المضاد للمغص في تسهيل عملية التنظيف والجمع بسرعة.

الخيار الأفضل: للأطفال الذين يستخدمون الرضّاعات

 

رضّاعة Natural للأطفال

إن رضّاعة الأطفال Natural مناسبة للأمهات اللواتي يرغبن في التبديل بين الرضاعة الطبيعية واستخدام رضّاعة الأطفال. وقد تم تصميم الحلمة بحيث تكون شبيهة بشكل الصدر فهي ناعمة ومرنة ولكنها صلبة بما يكفي بحيث لن تنطوي.

الخيار الأفضل: للمزج بين الرضاعة الطبيعية واستخدام رضّاعة الأطفال.

الحجم المناسب

بعد اختيار نوع رضّاعة الأطفال الذي تريدينه، يمكنك اختيار الحجم المناسب لك.

 

فيما ينمو طفلك، ستكتشفين أنه قادر على شرب كمية أكبر خلال جلسة طعام واحدة. فهو يكتسب ثقة أكبر ومعدته الصغيرة لم تعد صغيرة جدًا.

 

لتسهيل الأمور عليك، صنّفنا رضّاعات الأطفال التي نقدمها بحسب العمر.

 

إليك ملخص سريع:
  • منذ الولادة
  • حديث الولادة
  • شهر وما فوق
  • 3 أشهر وما فوق

2 أونصة/60 مل

4 أونصات/125 مل

9 أونصات/260 مل

11 أونصة/330 مل 

الحلمة المناسبة

إذا كان حجم الرضّاعة يحدد كمية الحليب، فالحلمة تحدد سرعة تدفقه.

 

تذكري إذا كنت تستخدمين رضّاعة الأطفال من مجموعة Natural، فالفرق هنا أيضًا يكمن في شكل الحلمة. فهي مصممة لتشبه ملمس حلمة الصدر.

 

تمامًا مثل حجم الرضّاعة، تزداد نسبة تدفق الحليب من الحلمة (أو عدد الثقوب فيها) مع عمر طفلك. فقد صنّفنا أيضًا الحلمات التي نقدمها بمؤشر للعمر، ولكن تذكري أن لكل طفل معدّله الخاص في النمو.

 

إليك ملخص سريع:
  • منذ الولادة
  • منذ الولادة وما فوق
  • شهر وما فوق
  • 3 أشهر وما فوق
  • 6 أشهر وما فوق

التدفق الأول (ثقب صغير واحد)

تدفق لحديثي الولادة (ثقب واحد)

تدفق بطيء (ثقبان)

تدفق متوسط (3 ثقوب)

تدفق سريع (4 ثقوب)
عندما يصبح طفلك جاهزًا للانتقال إلى شرب سوائل أخرى غير الحليب، يمكنك أيضًا تجربة هذه الحلمات:
  • تدفق متغيّر
  • الرضاعة الكثيفة

ضبط التدفق وفقًا لسماكة الطعام

تدفق أسرع للطعام الأكثر سماكة

كم عدد رضّاعات الأطفال والحلمات الذي تحتاجين إليه؟

في بعض الأحيان قد تشعرين أن وتيرة طفلك أسرع من وتيرتك! إذن كم عدد الرضّاعات التي تحتاجين إليها؟ وما الذي يُعتبر مبالغة؟

 

معظم الأمهات يجدن أن 6 رضّاعات للأطفال (3 رضّاعات صغيرة و3 رضّاعات كبيرة) كافية خلال الأشهر الستة الأولى. وإذا كنت تخططين للاستعانة بموفري رعاية صحية آخرين للعناية بطفلك، فننصحك باقتناء بعض الرضّاعات الاحتياطية. 

 

وننصحك أيضًا بتغيير حلمات الرضّاعات كل 3 أشهر.

 

هل ترغبين بمعرفة المزيد عن رضّاعات الأطفال والحلمات التي نقدمها؟ انقري هنا لاستكشاف المجموعة الكاملة.

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