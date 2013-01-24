مهارة جديدة: لماذا تعليم طفلك الشرب من كوب الشرب أسهل مما تظنين

ربما تتمنين لو أنك اشتريت أريكة بلون أغمق لإخفاء البقع التي يتسبب بها طفلك بسكب السوائل عليها.

طريقة المعالجة التي نقدمها: في الواقع قد يسكب الأطفال السوائل، ولكن مع أكواب الشرب التي نقدمها فلا داعي للقلق. تم تزويد كل كوب شرب بصمام مانع للتسرب مصمم لإنقاذ أريكتك حتى من الأطفال الأكثر فوضى أثناء الشرب.

قد تتساءلين أيضًا كيف يمكنك إنجاز الخطوة الكبيرة بالانتقال من الرضّاعة إلى الكوب.

طريقة المعالجة التي نقدمها: قد يكون تعلّم مهارات جديدة مهمة صعبة في البداية، لذا لجأنا إلى تقسيم العملية إلى أربع خطوات سهلة لطفلك. أولاً، علّمي طفلك أن يشرب بإمساك المقبضين باستخدام الرضّاعة التدريبية للانتقال إلى كوب الشرب. ثم يمكنك الانتقال تدريجيًا إلى طريقة الشرب كالبالغين بواسطة القمع والقشة ولاحقًا بواسطة كوب بدون قمع.

قد تشعرين ببعض القلق لجهة فقدان الأكواب بالوتيرة نفسها لفقدان جوارب الأطفال.

طريقة المعالجة التي نقدمها: تتعرّض الأغراض للإهمال والسقوط والرمي عندما تكون بين يدَي طفلك. نحن نفهم هذا الأمر، لذلك صممنا أكواب الشرب بحواف ومقابض متموجة، لتسهيل طريقة حملها على طفلك أثناء التنقل.

قد تفكرين أيضًا أن الأطفال يتطلبون أمورًا كثيرة.

طريقة المعالجة التي نقدمها: إن دخول شخص جديد إلى العائلة يملأ عليك حياتك. ولكن كيف تستطيعين الحصول على حياة أبسط والحرص على تلبية كل احتياجات طفلك؟ صُممت أكواب الشرب Philips Avent بحيث تكون قابلة للتبديل. بالتالي يمكنك استخدام الغطاء الواحد على رضّاعات وأكواب متعددة، والعثور دائمًا على غطاء بسرعة.

إذن، هل أنت جاهزة لمساعدة طفلك ليشرب كالبالغين؟ فستنجحين في هذه المهمة.