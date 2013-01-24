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DiamondClean 9000

فرشاة أسنان كهربائية بالاهتزازات الصوتية مع تطبيق

HX9913/18
التصنيف الإجمالي / 5
  • أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة
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    DiamondClean 9000 فرشاة أسنان كهربائية بالاهتزازات الصوتية مع تطبيق

    HX9913/18
    التصنيف الإجمالي / 5

    أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة

    أفضل عملية تبييض من Philips Sonicare في فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر أناقة بتقنية الاهتزازات الصوتية. ابدأ باستخدام Sonicare من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    DiamondClean 9000 فرشاة أسنان كهربائية بالاهتزازات الصوتية مع تطبيق

    أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة

    أفضل عملية تبييض من Philips Sonicare في فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر أناقة بتقنية الاهتزازات الصوتية. ابدأ باستخدام Sonicare من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة

    أفضل عملية تبييض من Philips Sonicare في فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر أناقة بتقنية الاهتزازات الصوتية. ابدأ باستخدام Sonicare من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    DiamondClean 9000 فرشاة أسنان كهربائية بالاهتزازات الصوتية مع تطبيق

    أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة

    أفضل عملية تبييض من Philips Sonicare في فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر أناقة بتقنية الاهتزازات الصوتية. ابدأ باستخدام Sonicare من Philips. إكتشف كلّ المميزات

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      أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة

      أسنان أكثر بياضًا في يوم واحد فقط****

      • تنظيف الأسنان المتصل بسهول تامة
      • مستشعر الضغط المضمّن
      • ميزة الكشف عن رأس الفرشاة الذكية
      • 4 أوضاع، 3 درجات قوة
      إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف* لتنظيف عميق

      إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف* لتنظيف عميق

      كن على ثقة أنك تحصل على أعمق تنظيف ممكن مع رأس الفرشاة C3 Premium Plaque Control. صُممت الشعيرات الناعمة والمرنة لتتبع منحنيات أسنانك، لتزويدك ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات** ولإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      قوي على البلاك ولطيف على اللثّة

      قوي على البلاك ولطيف على اللثّة

      صُمم رأس الفرشاة C3 Premium Plaque Control ليقدّم لك أعمق عملية تنظيف على الإطلاق. تتبع الجوانب والشعيرات المرنة منحنيات أسنانك بشكل مثالي، لتزويدك بمستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات والمساعدة في استهداف البقع التي يصعب الوصول إليها*.

      ابدأ بالعادات الصحية وحافظ عليها

      ابدأ بالعادات الصحية وحافظ عليها

      تقدّم لك DiamondClean 9000 التوجيهات اللازمة لتحسين عادات تنظيف الأسنان الصحية والحفاظ عليها إلى حين زيارة طبيب الأسنان المقبلة. تُعلمك المستشعرات الذكية والمضمّنة عند ممارسة ضغط مفرط، وسيساعدك تقرير التقدّم المخصص في البقاء على المسار الصحيح لمعرفة مدى تحسّنك مع الوقت، من خلال توصيل فرشاة الأسنان بتطبيق Sonicare.

      تجربة مخصصة لتنظيف أسنان بالفرشاة

      تجربة مخصصة لتنظيف أسنان بالفرشاة

      تأتي DiamondClean 9000 مع أوضاع Clean وWhite+‎ وGum Health وDeep Clean+‎ لتلبية احتياجات تنظيف الأسنان الخاصة بك. تم تخصيص وضع Clean لتنظيف يومي استثنائي، ووضع White+‎ لإزالة البقع، ووضع Gum Health لعملية تنظيف لطيفة وفعالة على اللثة، ووضع Deep Clean+‎ لتنظيف عميق ومنعش. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك إعدادات القوة الثلاثة باختيار إعداد مرتفع لتعزيز التنظيف وإعداد منخفض للفم الأكثر حساسية.

      ميزة BrushSync لتحديد أفضل وضع لك تلقائيًا

      ميزة BrushSync لتحديد أفضل وضع لك تلقائيًا

      تضمن رؤوس الفرشاة الذكية أنك تستخدم الوضع ومستوى القوة المناسبَين للحصول على أفضل عملية تنظيف ممكنة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم رأس الفرشاة W3 Premium White، فستقوم تقنية BrushSync الخاصة بـ DiamondClean 9000 بمزامنة رأس الفرشاة تلقائيًا مع وضع White+‎ للمساعدة في تبييض أسنانك.

      سيتم تنبيهك عند الضغط بشكل مفرط

      سيتم تنبيهك عند الضغط بشكل مفرط

      قد لا تلاحظ أنك تضغط بشكل مفرط على أسنانك عند تنظيفها، ولكن فرشاة DiamondClean 9000 ستنتبه إلى هذا التفصيل. إذا كان عليك تخفيف الضغط، فستصدر فرشاة الأسنان صوتًا نابضًا لتذكيرك بالسماح لرأس الفرشاة بتنظيف أسنانك. يعتبر 7 من أصل 10 أشخاص أن هذه الميزة قد ساعدتهم في تنظيف أسنانهم بالفرشاة بشكل أفضل.

      اعرف دائمًا عندما يحين وقت استبدال رؤوس فرشاتك

      اعرف دائمًا عندما يحين وقت استبدال رؤوس فرشاتك

      تتعرّض كل رؤوس الفرشاة إلى التلف مع مرور الوقت، لذا عليك مراقبة أدائها للتأكد من الحصول على تنظيف جيد. تقوم تقنية BrushSync التي نقدّمها بتتبع المدة التي استخدمت فيها رأس الفرشاة الحالي والقوة التي كنت تنظف أسنانك بها. تذكّرك تقنية BrushSync الموجودة على المقبض باستبدال رأس الفرشاة، وتُعلمك عندما يحين الوقت لذلك من خلال إشارة صوتية.

      سهلة الشحن والتشغيل

      سهلة الشحن والتشغيل

      ستدوم DiamondClean 9000 لغاية أسبوعَين بعد عملية شحن واحدة واستخدام عادي.

      المواصفات التقنية

      • الأوضاع

        3 مستويات من القوة
        • مرتفع
        • متوسط
        • منخفض
        Clean
        من أجل تنظيف يومي استثنائي
        Deep Clean+‎
        لتنظيف عميق ومنعش
        Gum Health
        عناية خاصة بالأضراس
        White+‎
        لإزالة البقع عن سطح الأسنان

      • العناصر المرفقة

        مقبض
        DiamondClean 9000 (عدد 1)
        رؤوس الفرشاة
        رأسا C3 Premium Plaque Control
        حقيبة سفر
        حقيبة سفر مع ميزة شحن بواسطة USB
        كوب زجاجي للشحن
        1
        قاعدة الشاحن
        1

      • إمكانية الاتصال

        تقنية Bluetooth®‎ اللاسلكية
        تطبيق تنظيف الأسنان المتصل

      • التوافق

        التوافق مع Android
        • هواتف Android
        • أجهزة الكمبيوتر اللوحي الممكّنة لاستخدام Bluetooth 4.0
        توافق مع نظام iOS
        • iPad من الجيل الثالث أو طراز أحدث
        • iPhone 4S أو طراز أحدث
        • مع نظام iOS7 أو إصدار أحدث
        • مع نظام التشغيل iOS7

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أسود

      • أداء التنظيف

        Performance
        لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 10 مرات*
        فوائد التبييض
        تبييض الأسنان في يوم واحد*
        معلومات عن الضغط
        اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم
        موقت
        BrushPacer وSmarTimer

      • تقنية المستشعر الذكي

        مستشعر الضغط
        للتنبيه عند الضغط بشكل مفرط على الأسنان
        تذكير بالاستبدال من BrushSync
        • اعرف دائمًا عندما
        • يحين وقت استبدال رؤوس الفرشاة
        تقنية BrushSync
        • توصيل مقبض الفرشاة الذكي
        • رأس الفرشاة الذكي

      • سهولة الاستعمال

        توافق المقبض
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        تذكير الاستبدال
        • لضمان الحصول على أفضل نتائج دائمًا
        • يضيء رمز التذكير
        مقبض
        تصميم مريح

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        14 يومًا***

      • الطاقة

        فولتية
        110-220 فولت

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

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