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  • عناية متكاملة لصحة أسنانك عناية متكاملة لصحة أسنانك عناية متكاملة لصحة أسنانك

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

    HX9913/18

    عناية متكاملة لصحة أسنانك

    استمتع بعناية كاملة لأسنانك مع فرشاة أسنان Sonicare DiamondClean الكهربائية من Philips، التي تزيل كمية أكبر من البقع حتى 100%**. تتتبع تقنيتها المتصلة بالتطبيق عادات تنظيف أسنانك، ما يساعدك في العناية بصحة أسنانك.

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    Philips Sonicare DiamondClean 9000 فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

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    عناية متكاملة لصحة أسنانك

    لإزالة كمية أكبر من البلاك بلطف حتى 10 مرات*

    • إزالة كمية بلاك أكبر بـ 10 أضعاف*
    • إزالة كمية أكبر من البقع لغاية 100%**
    • مستشعر الضغط
    • 4 أوضاع و3 مستويات قوة
    إزالة البقع بنسبة 100% في غضون 3 أيام*

    إزالة البقع بنسبة 100% في غضون 3 أيام*

    يحتاج التنظيف العميق إلى نهج خاص ويأتي رأس الفرشاة C3 هذا مزوّدًا بشعيرات كثيفة وقاسية في وسطه على شكل خماسي الزوايا من أجل تبيض أسنانك وتلميعها وإزالة البقع بنسبة تصل إلى 100% في غضون ثلاثة أيام. يزيل أيضًا كمية بلاك أكبر بـ 10 أضعاف مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    تنظف فراشي الأسنان من Philips Sonicare الأسنان بلطف وفعالية وتعتني بأسنانك ولثتك مع 62000 حركة للشعيرات في الدقيقة. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.

    ساعد في الحفاظ على صحة اللثة مع مستشعر الضغط

    ساعد في الحفاظ على صحة اللثة مع مستشعر الضغط

    من السهل تنظيف الأسنان مع الضغط بقوة، لذا تم تزويد فرشاة الأسنان من Philips Sonicare هذه بمستشعر بصري ذكي لاكتشاف الضغط المفرط. إذا كنت تنظف أسنانك وتضغط بقوة، فسيعلمك المستشعر بذلك عن طريق إصدار اهتزازات لطيفة كتذكير بضرورة خفض الضغط من أجل المساعدة على الحفاظ على صحة اللثة.

    اختر تجربة التنظيف المثالية

    اختر تجربة التنظيف المثالية

    حسّن روتين العناية بالفم مع 12 إعدادًا لتنظيف الأسنان بالفرشاة. سواء أكانت تبحث عن تنظيف عميق أم تركيز معيّن، يمكنك الحصول على ما تريد مع فرشاة الأسنان الكهربائية هذه. اختر من بين خمسة أوضاع هي: تنظيف وأبيض+ وصحة اللثة وتنظيف عميق+، واضبط الفرشاة على مستوى قوة واحد من بين ثلاثة مستويات للحصول على تنظيف مخصص.

    معلومات معمقة حول تنظيف الأسنان بالفرشاة في متناول يدك

    معلومات معمقة حول تنظيف الأسنان بالفرشاة في متناول يدك

    حقق أهداف صحة الفم مع فرشاة الأسنان من Sonicare والتطبيق ذي الصلة. يمكن إقران الفرشاة بالتطبيق بسلاسة لتوفير إرشادات حول تنظيف الأسنان بالفرشاة وتلميحات وحيَل ومحتويات مخصصة لك. معًا، ستشكّلون قوة لا تُقهر.

    مصممة للعناية بك بكل عناية

    مصممة للعناية بك بكل عناية

    من التصميم الرفيع إلى زجاجة الشحن الأنيقة، تم تصميم فرشاة الأسنان الكهربائية هذه مع إيلاء المهندسين والمصممين المتخصصين لدينا انتباه خاص للتفاصيل. علاوة على ذلك، تبقي حقيبة السفر والشحن فرشاة الأسنان مشحونة ومحمية أينما ذهبت.

    استمر في تنظيف أسنانك على أفضل نحو مع التذكير باستبدال رأس الفرشاة

    استمر في تنظيف أسنانك على أفضل نحو مع التذكير باستبدال رأس الفرشاة

    هل كنت تعلم أن رؤوس الفرشاة تصبح أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر؟ يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس الفرشاة بانتظام، لذا تأتي رؤوس الفرشاة من Philips Sonicare مزوّدة بتذكير لاستبدال رؤوس فرشاة. وهي تتبّع وتيرة تنظيف الأسنان بالفرشاة والضغط الذي تقوم به، ثم تذكرك باستبدال رأس الفرشاة عندما يحين وقت الحصول على رأس جديد.

    14 يومًا من تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام

    14 يومًا من تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام

    استمتع بما يصل إلى 14 يومًا من التنظيف بالفرشاة بانتظام بعد عملية شحن واحدة، ما ينقلك إلى مستوى راحة عالٍ في روتين تنظيف الأسنان بالفرشاة.

    المواصفات التقنية

    • درجات القوة

      مرتفع
      لتعزيز النظافة
      متوسط
      لتنظيف يومي
      منخفض
      للأسنان واللثة الحساسة

    • الطاقة

      الفولتية
      100-240 فولت

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      14 يومًا
      استهلاك الطاقة
      وضع الاستعداد مع إنطفاء شاشة العرض <0,11 واط
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أسود

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين
      دعم البرنامج
      تقدّم Philips تحديثات البرنامج ذات الصلة لمدة سنتَين بعد تاريخ الشراء.

    • التوافق

      تقنية Bluetooth اللاسلكية
      تطبيق Sonicare المتصل
      التوافق مع Android
      هواتف Android مزوّدة بتقنية Bluetooth 4.0 أو إصدار أحدث
      التوافق مع iOS
      هاتف iPhone مزود بتقنية Bluetooth 4.0 أو إصدار أحدث

    • سهولة الاستخدام

      مؤشر مستوى البطارية
      رمز مضيء يشير إلى فترة عمل البطارية
      توافق المقبض
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      المقبض
      تصميم أنيق وصغير
      المؤقت
      BrushPacer وSmartTimer

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      DiamondClean 9000 (عدد 1)
      رؤوس الفرشاة
      C3 Premium للتحكم بالبلاك (عدد 2)
      الشاحن
      1 قاعدة وزجاجة شحن
      حقيبة للسفر
      حقيبة للسفر مع ميزة شحن (عدد 1)

    • أداء التنظيف

      إزالة البلاك
      فعالية أفضل بـ 10 أضعاف*
      التبييض
      إزالة كمية أكبر من البقع لغاية 100%**
      السرعة
      62000 حركة فرشاة/الدقيقة

    • الأوضاع

      التنظيف
      لتنظيف يومي استثنائي
      Deep Clean+‎
      لتنظيف عميق ومنعش
      لصحة اللثة
      يدلك اللثة بلطف
      White+‎
      لإزالة البقع عن سطح الأسنان

    • تقنية المستشعر الذكي

      معلومات عن الضغط
      اهتزازات وصوت نبضي
      تذكير بالاستبدال
      تتيح لك معرفة وقت استبدال رأس الفرشاة

    • تطبيق Sonicare

      التتبع وتقارير التقدم
      مراقبة أنماط تنظيف الأسنان بالفرشاة مع الوقت، ما يساعد في الحفاظ على صحة فم جيدة.

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    • مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
    • *في الوضع White+‎ مع استخدام معجون أسنان رائد للتبييض في غضون 3 أيام.
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