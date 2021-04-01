الشروط والأحكام

1/4/2021 – 31/5/2021

أ‌) وصف العرض:

تتيح لكم شركة فيليبس للإلكترونيات الشرق الأوسط وأفريقيا بي. في. (فرع دبي) (المشار إليها بـ "المروّج") الفرصة للمطالبة باستعادة مبلغ الشراء الكامل إذا استخدمتم جهاز لوميا بي.ار.اي./60863 ، وبي.ار.اي./60921، وبي.ار.اي./60923، وبي.ار.اي./60924، وبي.ار.اي./60950، وبي.ار.اي./60955، وبي.ار.اي./60956، وبي.ار.اي./60957، وبي.ار.اي./60958 من فيليبس (Philips Lumea BRI863/60, BRI921/60, BRI923/60, BRI924/60, BRI950/60, BRI955/60, BRI956/60, BRI957/60, BRI958/60 ) (المشار إليه بـ "المنتج المؤهل") لمدة مئة (100) يوم على الأقل (على النحو الموصى به) ولم تكونوا راضين تمامًا عن أداء هذا المنتج المؤهل،

(يشار إليه بـ "العرض").

يسري هذا العرض من 1 أبريل 2021 إلى 31 مايو 2021 (يشار إليها بـ "فترة الشراء").

ب‌) الأحكام والشروط:

لتكونوا مؤهلين للمطالبة باستعادة مبلغ الشراء الكامل للمنتج المؤهل، عليكم:

1. شراء منتج مؤهل خلال فترة الشراء من أيّ تاجر تجزئة مشارك تابع للمروّج من المتجر أو عبر الإنترنت.

تشكل الأسماء التالية أسماء تجار التجزئة/ تجار التجزئة الالكترونية المشاركين:

تجار التجزئة: x سايت

تجار التجزئة الالكترونية: x سايت

2. لا يمكن إعادة المنتج المؤهل إلى تاجر التجزئة/تاجر التجزئة الالكترونية المشارك حيث اشترى الزبون المنتج المؤهل. يجب إعادة المنتج المؤهل/المنتجات المؤهلة إلى مراكز الخدمة المبينة في البند ج.1 أدناه.

- استخدام المنتج المؤهل بالطريقة الموصى بها باستمرار لمدة لا تقل عن مئة (100) يوم.

3. إذا لم يكن الزبون راضياً تماماً عن المنتج المؤهل بعد استخدامه لمدة مئة يوم (100)، فيمكنه تقديم استمارة التعويض بالمطالبة بضمان استعادة المال (المشار إليها بـ "الاستمارة"). يتمتّع الزبون بشهر واحد لإعادة المنتج المؤهل إلى مراكز الخدمة لاستعادة المال.

4. الاحتفاظ بالمنتج المؤهل مع إيصال الشراء الأصلي للمنتج المؤهل.

5. لم تقدّم شكوى عدم رضا ضد منتج رعاية شخصية من فيليبس من نفس فئة المنتج (تجميل) في الاثني عشر (12) شهرًا قبل تقديم الاستمارة.

6. ألا تكون موظف لدى المروّج (ولدى عائلته المقرّبة) أو تاجر تجزئة مشارك أو وكالة مشاركة. وتتضمن العائلة المقرّبة أي مما يلي: الزوج/الزوجة، الولد، الوالد/الوالدة، الجد/الجدة، العم أو الخال، العمة أو الخالة، ابن/ابنة الأخ، ابن/ابنة الأخت، الأخ، الأخت أو أبناء العم / الخال من الدرجة الأولى.

ج) كيفية الاستفادة من العرض:

1. لتكونوا مؤهلين للاستفادة من العرض، يجب اتخاذ الخطوات التالية:

1.1- زيارة أحد مراكز المعارض التالية:

1.1-1. السالمية، الجهراء، الفروانية، الري، الفحيحيل، القرين، الجليب، الأفينيوز، برج بيتك، صحاري، الليوان، كيوب، حولي-برج فضالة، المخيال، الفحيحيل الجديد

للحصول على عناوين المعارض وأوقات العمل محددة ، اتصل بمركز الاتصال: ٣٥٣٥-١٨٠

info@xcite.com - https://www.xcite.com/showrooms/

1.2- ملء واكمال الاستمارة في أيّ من المراكز المذكورة أعلاه مدخلاً التفاصيل المناسبة.

1.3- إعادة المنتج المؤهل، والمرفقات، ومكيّف الطاقة، إضافةً إلى إيصال الشراء الأصلي للمنتج المؤهل إلى أيّ من المحلات المحددة.

1.4- لا يمكن إرسال المنتج أو نقله إلى المركز. يجب تسليم المنتج المؤهل شخصيًّا.

2. في حال قبول الاستمارات، ستتمّ معالجة المبالغ المستردة واصدارها من قبل أيّ من المركزين واستعادة المال للمبلغ المبين في الإيصال المؤهل، بما في ذلك جميع الضرائب ذات الصلة، التي يتعيّن تقديمها.

3. يجب أن يتأكد الشخص من صحة جميع التفاصيل الشخصية الواردة في الاستمارة. تعتبر باطلة أي استمارات غير مكتملة أو غير قابلة للفهم أو غير واضحة.

4. يسمح باستمارتان فقط (2) لكلّ أسرة.

د) حقوق المروّج:

1. يحتفظ المروّج، في أيّ وقت من الأوقات، بالحقّ في التحقق من صحة أي مطالبات (بما في ذلك هوية الشخص وسنّه ومكان إقامته)، كما يحتفظ بالحق، وفقاً لتقديره الوحيد، في إستبعاد أيّ شخص يعتقد المروّج أنّه:

· خالف أيّ من الأحكام والشروط الحاضرة.

· تلاعب بعمليّة المطالبة.

· شارك في عملية سوء سلوك غير قانوني أو غيره من التصرفات غير اللائقة التي تمسّ بالسير العادل والسليم للعرض.

2. يحتفظ المروّج بحقوقه القانونية في الحصول على تعويضات من المخالف.