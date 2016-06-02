أصبح تسريح الشعر أكثر تعددية للاستخدامات





يُعتبر تسريح الشعر طريقة رائعة للحصول على شعر كثيف ولامع بطريقة طبيعية. ويمكن تدوير مسرّح الشعر الذي يدور تلقائيًا في الاتجاهين، مما يسهّل استخدامه لابتكار تسريحات متعددة. يأتي أيضًا مزوّدًا بفرشاة حرارية بعرض 50 ملم، وهي الملحق المثالي لإضافة الكثافة والحيوية، ويجب استخدامها على شعر جاف تقريبًا للحصول على نتيجة احترافية.

