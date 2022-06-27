تم تصميم شاشة Philips لظروف العمل عن بُعد. تتميّز كاميرا ويب المضمّنة بدقة 5 ميجابكسل لتقدّم صورًا واضحة، أما الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء فيساعد الأشخاص على سماعك بوضوح وبصوت مرتفع. كاميرا ويب بتقنية Windows Hello لوصول سريع وأمان قوي. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Monitor شاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello
تعاون مبسّط
تم تصميم شاشة Philips لظروف العمل عن بُعد. تتميّز كاميرا ويب المضمّنة بدقة 5 ميجابكسل لتقدّم صورًا واضحة، أما الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء فيساعد الأشخاص على سماعك بوضوح وبصوت مرتفع. كاميرا ويب بتقنية Windows Hello لوصول سريع وأمان قوي. إكتشف كلّ المميزات
تعاون مبسّط
تم تصميم شاشة Philips لظروف العمل عن بُعد. تتميّز كاميرا ويب المضمّنة بدقة 5 ميجابكسل لتقدّم صورًا واضحة، أما الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء فيساعد الأشخاص على سماعك بوضوح وبصوت مرتفع. كاميرا ويب بتقنية Windows Hello لوصول سريع وأمان قوي. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Monitor شاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello
تعاون مبسّط
تم تصميم شاشة Philips لظروف العمل عن بُعد. تتميّز كاميرا ويب المضمّنة بدقة 5 ميجابكسل لتقدّم صورًا واضحة، أما الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء فيساعد الأشخاص على سماعك بوضوح وبصوت مرتفع. كاميرا ويب بتقنية Windows Hello لوصول سريع وأمان قوي. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة ونقل البيانات بسرعة فائقة، فيما تقوم بشحن جهازك المتوافق وتزويده بالطاقة في الوقت نفسه.
تقنية IPS LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة
تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.
صور واضحة جدًا بدقة Quad HD، 2560 x 1440 بكسل
تقدّم شاشات Philips هذه صورًا واضحة جدًا بدقة Quad HD، تبلغ 2560x1440 بكسل أو 2560x1080 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف، وممكّنة بواسطة مصادر النطاق الترددي العالي مثل Displayport، وHDMI، وDual link DVI، لتزويدك بصور ورسوميات تنبض بالحياة. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.
كاميرا ويب مع ميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء، لتعاون مثالي
تأتي شاشة Philips هذه مزوّدة بكاميرا ويب مضمّنة بدقة 5 ميجابكسل وميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء ومكبرات صوت، مما يجعلها مثالية للعمل من المنزل والتعاون عن بُعد. إن كاميرا ويب معتمدة لميزة Windows Hello، فهي مزوّدة بمستشعرات متقدّمة لتقنية التعرّف على الوجه Windows Hello™، التي تمكّنك من تسجيل الدخول براحة إلى أجهزة Windows في أقل من ثانيتَين. أما مفتاح الكاميرا الفعلي فيزوّدك بخصوصية إضافية عند عدم استخدامه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بمحادثات واضحة بفضل الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء ومكبرات الصوت المزدوجة والمضمّنة بقوة 5 واط.
مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين
تم تطوير وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض للحد من إجهاد العين والتعب الناجمَين بشكل عام عن الساعات المطوّلة أمام الشاشة.
ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية مشاهدة مثالية
تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo الصغيرة السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها وضبط ارتفاعها، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط وضعية الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.
مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect لوصول سريع إلى قائمة الشاشة
يسمح لك مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect الموجود بشكل خفي بالقيام بتعديلات سريعة وسهلة في إعدادات الشاشة في قائمة العرض على الشاشة.
يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة
إن إدارة الكبلات عبارة عن تصميم يحافظ على مكان العمل مرتّبًا من خلال تنظيم الكبلات والأسلاك الضرورية لتشغيل جهاز عرض.
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
يهدف وقت استجابة الصور المتحركة (MPRT) إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون MPRT قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.
MPRT هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.