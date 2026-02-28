ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
32PHT6915/56
تلفزيون LED ذكي بنظام Android
سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة
80 سم (32 بوصة)
تلفزيون مزوّد بشاشة LED
تحكم صوتي عبر Android/الذكاء الاصطناعي
نقدّم لك ابتكارًا عبقريًا آخر من Philips: شاشة Philips ذات التصميم بدون حواف. أصبح بإمكانك الآن رؤية المزيد من محتوى الصور حتى طرف شاشتك، من دون أن يزعجك الإطار الأسود حول الشاشة. إنها تحفة فنية وأصلية بالكامل يمكنك وضعها في غرفتك. تتميّز هذه الشاشة بجمالها وتصميمها البسيط الذي لا تفنى موضته، كما أنها ستتماشى تمامًا مع تصميمك الداخلي العصري.
يتميّز حاملا الأطراف المقوّسان من Philips بلون أسود داكن وقوة استثنائية. فهما عبارة عن بنية متينة وبسيطة لحمل التلفزيون الجديد. من المذهل أن يتحمّل غرض صغير جدًا قوة كبيرة جدًا.
أضفِ طابعك الشخصي على تلفزيون Philips بنظام Android. فإذا أردت استخدام Amazon وYouTube فحسب هذا الأسبوع، وNetflix في الأسبوع المقبل، ما من مشكلة. ستسمح لك واجهة واضحة وسهلة بعرض المحتوى الذي تحبّه أولاً. تابع مشاهدة آخر المسلسلات من حيث توقفت في المرة الأخيرة، أو اطّلع على الأفلام الجديدة التي تم إطلاقها بسهولة تامة.
المراجعات
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
بسبب قيود الإرسال التي تحدّ تقنية Bluetooth اللاسلكية، قد يحدث تأخير صوتي بسيط عند الاستماع إلى الصوت من سماعات رأس أو مكبرات صوت مزوّدة بتقنية Bluetooth. عندما يحدث ذلك، قد تلاحظ أن الشخص يحرّك شفتيه إلا أن الصوت متأخر قليلاً في الحوار المنطوق.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز التحكّم عن بُعد المتوفر داخل التلفزيون هو الإصدار الأخير والأحدث. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المعلومات، يرجى مراجعة مركز خدمة العملاء المحلي لديك.