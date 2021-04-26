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شاشة LCD مقوّسة وعريضة جدًا

345B1C/89
التصنيف الإجمالي / 5
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    شاشة LCD مقوّسة وعريضة جدًا

    345B1C/89
    التصنيف الإجمالي / 5

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    تبلغ شاشة B line المقوسة والعريضة جدًا من Philips مقاس 34 بوصة، وهي توفر لك إمكانية عرض عملك بشكل يلتف حول الشاشة. استمتع بظروف عمل مثالية بفضل الشاشة بدقة WQHD وتصميم الحامل المريح. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مقوّسة وعريضة جدًا

    شاهد المزيد. تمكّن من إنجاز المزيد.

    تبلغ شاشة B line المقوسة والعريضة جدًا من Philips مقاس 34 بوصة، وهي توفر لك إمكانية عرض عملك بشكل يلتف حول الشاشة. استمتع بظروف عمل مثالية بفضل الشاشة بدقة WQHD وتصميم الحامل المريح. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين. إكتشف كلّ المميزات

    شاهد المزيد. تمكّن من إنجاز المزيد.

    تبلغ شاشة B line المقوسة والعريضة جدًا من Philips مقاس 34 بوصة، وهي توفر لك إمكانية عرض عملك بشكل يلتف حول الشاشة. استمتع بظروف عمل مثالية بفضل الشاشة بدقة WQHD وتصميم الحامل المريح. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مقوّسة وعريضة جدًا

    شاهد المزيد. تمكّن من إنجاز المزيد.

    تبلغ شاشة B line المقوسة والعريضة جدًا من Philips مقاس 34 بوصة، وهي توفر لك إمكانية عرض عملك بشكل يلتف حول الشاشة. استمتع بظروف عمل مثالية بفضل الشاشة بدقة WQHD وتصميم الحامل المريح. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين. إكتشف كلّ المميزات

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      • B Line
      • 34 بوصة (86,36 سم)
      • 3440‏ × 1440 (WQHD)
      صور واضحة جدًا مع دقة QHD عريضة جدًا و‏3440 x‏ 1440 بكسل

      صور واضحة جدًا مع دقة QHD عريضة جدًا و‏3440 x‏ 1440 بكسل

      توفر شاشات Philips هذه صورًا واضحة وعريضة جدًا بدقة Quad HD تبلغ 3440 x ‏1440 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف وزوايا مشاهدة عريضة تبلغ 178/178، للاستمتاع بصور ورسومات تنبض بالحياة. يسمح تنسيق 21:9 العريض جدًا بالحصول على إنتاجية أعلى مع مساحة إضافية لإجراء المقارنات جنبًا إلى جنب ورؤية المزيد من الأعمدة في جدول البيانات. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على معلومات تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.

      تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

      تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

      وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.

      حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

      حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

      ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

      تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

      تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

      جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

      يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

      يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

      إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فيرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة.

      LightSensor لسطوع مثالي مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة

      LightSensor لسطوع مثالي مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة

      يستخدم LightSensor مستشعرًا ذكيًا لضبط سطوع الصورة بحسب ظروف الإضاءة في الغرفة، لتزويدك بصورة مثالية مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة.

      ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية المشاهدة المثالية

      ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية المشاهدة المثالية

      تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo الصغيرة السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها وضبط ارتفاعها، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط وضعية الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.

      توصيلة DisplayPort لأعلى مستوى من المرئيات

      توصيلة DisplayPort لأعلى مستوى من المرئيات

      DisplayPort هي عبارة عن رابط رقمي يصل الكمبيوتر الشخصي بالشاشة من دون أي تحويل. وكونها تتمتع بقدرات أعلى من معيار DVI، فهي قادرة على دعم كبلات يصل طولها إلى 15 متراً بصورة كاملة، ونقل بيانات بسرعة 10,8 جيجابايت بالثانية. وبفضل هذا الأداء العالي وعدم التأخر في نقل البيانات، ستحصل على أسرع معدلات صور وتحديث، مما يجعل DisplayPort الخيار الأفضل للاستخدام العام في المكتب أو في المنزل، وللألعاب والأفلام الأكثر تطلبًا ولتحرير مقاطع الفيديو والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأخذ في عين الاعتبار إمكانية التشغيل التفاعلي من خلال استخدام محولات متعددة.

      توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.

      وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

      وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        VA LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        34 بوصة / 86,36 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 2H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        797,2 (أفقي) x 333,7 (عمودي) - درجة تقوّس تبلغ ‎1500 R*
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        21:9
        الدقة القصوى
        3440 x‏ 1440 على 100 هرتز*
        كثافة البكسل
        110 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        السطوع
        300  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        3000:1
        SmartContrast
        80000000:1
        دقة البكسل
        0,23175 x ‏0,23175 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        تحسين الصورة
        SmartImage
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏100‏%*، sRGB ‏ 119‏%*، Adobe RGB ‏90‏%*
        تردد المسح
        30 - 160 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 100 هرتز (عمودي)
        SmartUniformity
        93 ~ 105%
        Delta E
        < 2 ‏(sRGB)
        sRGB
        نعم
        وضع LowBlue
        نعم
        EasyRead
        نعم
        مزامنة متكيّفة
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        DisplayPort 1.2 (عدد 1)، HDMI 2.0 (عدد 2)
        HDCP
        HDCP 1.4 (DP)‎، ‏HDCP 2.2 (HDMI)‎
        USB:
        USB-B (عدد 1) (للتوصيل بالكمبيوتر)، USB 3.2 (عدد 4) (للتوصيل بالأجهزة، مع منفذ واحد بميزة الشحن السريع B.C. 1.2)
        الصوت (إدخال/إخراج)
        خرج سماعة الرأس
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        5 واط (عدد 2)
        MultiView
        • وضع صورة في صورة/ صورة بعد صورة (PIP/PBP)*
        • جهاز عدد 2
        راحة المستخدم
        • SmartImage
        • الإدخال
        • المستخدم
        • القائمة
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        برنامج التحكّم
        SmartControl
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الفنلندية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البرتغالية
        • البولندية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        180  ملليمترًا
        دوّار
        -180/180  درجة
        الإمالة
        -5‏/30  درجة

      • الطاقة

        وضع ECO
        34 واط (نموذجي)
        وضع التشغيل
        28,36 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar)
        وضع الاستعداد
        0,3 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0 واط مع مفتاح منعدم الطاقة
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • مضمّن
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        807 ‏x‏ 601‏ x‏ 250  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        807 x‏ 367‏ x‏ 110  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        930 ‏x‏ 525‏ x‏ 282  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        11,32  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        7,62  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        15,05  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) (مثبت)
        70000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • PowerSensor
        • LightSensor
        • EnergyStar 8.0
        • مع شهادة TCO
        • RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد محددة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • cETLus
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • ICES-003
        • علامة CE
        • TUV/GS
        • TUV Ergo
        • SEMKO
        • CU-EAC
        • الأوكرانية

      • الحاوية

        القائمة
        أسود
        الغطاء الخلفي
        أسود
        الحافة الأمامية
        أسود
        التشطيب
        الملمس

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          الآراء

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          • قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
          • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
          • تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
          • يتعذّر دعم HDMI 1 مقارنة بـ HDMI 2 لوضع صورة داخل صورة/ صورة إلى جانب صورة (PIP/PBP) في الوقت نفسه
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.

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