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شاشة LCD مقوّسة وعريضة جدًا مع USB-C

346B1C/89
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
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    شاشة LCD مقوّسة وعريضة جدًا مع USB-C

    346B1C/89
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    شاهد المزيد. تمكّن من إنجاز المزيد.

    تبلغ شاشة B line المقوسة والعريضة جدًا من Philips مقاس 34 بوصة، وهي توفر لك إمكانية عرض عملك بشكل يلتف حول الشاشة. استمتع بظروف عمل مثالية بفضل منفذ USB-C المتكامل وتصميم الحامل المريح. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مقوّسة وعريضة جدًا مع USB-C

    شاهد المزيد. تمكّن من إنجاز المزيد.

    تبلغ شاشة B line المقوسة والعريضة جدًا من Philips مقاس 34 بوصة، وهي توفر لك إمكانية عرض عملك بشكل يلتف حول الشاشة. استمتع بظروف عمل مثالية بفضل منفذ USB-C المتكامل وتصميم الحامل المريح. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين. إكتشف كلّ المميزات

    شاهد المزيد. تمكّن من إنجاز المزيد.

    تبلغ شاشة B line المقوسة والعريضة جدًا من Philips مقاس 34 بوصة، وهي توفر لك إمكانية عرض عملك بشكل يلتف حول الشاشة. استمتع بظروف عمل مثالية بفضل منفذ USB-C المتكامل وتصميم الحامل المريح. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مقوّسة وعريضة جدًا مع USB-C

    شاهد المزيد. تمكّن من إنجاز المزيد.

    تبلغ شاشة B line المقوسة والعريضة جدًا من Philips مقاس 34 بوصة، وهي توفر لك إمكانية عرض عملك بشكل يلتف حول الشاشة. استمتع بظروف عمل مثالية بفضل منفذ USB-C المتكامل وتصميم الحامل المريح. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين. إكتشف كلّ المميزات

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      • B Line
      • 34 بوصة (86,36 سم)
      • 3440‏ × 1440 (WQHD)
      صور واضحة جدًا مع دقة QHD عريضة جدًا و‏3440 x‏ 1440 بكسل

      صور واضحة جدًا مع دقة QHD عريضة جدًا و‏3440 x‏ 1440 بكسل

      توفر شاشات Philips هذه صورًا واضحة وعريضة جدًا بدقة Quad HD تبلغ 3440 x ‏1440 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف وزوايا مشاهدة عريضة تبلغ 178/178، للاستمتاع بصور ورسومات تنبض بالحياة. يسمح تنسيق 21:9 العريض جدًا بالحصول على إنتاجية أعلى مع مساحة إضافية لإجراء المقارنات جنبًا إلى جنب ورؤية المزيد من الأعمدة في جدول البيانات. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على معلومات تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.

      تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

      تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

      وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.

      يسهّل مفتاح KVM المضمّن التبديل بين المصادر

      يسهّل مفتاح KVM المضمّن التبديل بين المصادر

      بفضل مفتاح KVM‏ MultiClient المضمّن، يمكنك التحكّم بجهازَي كمبيوتر شخصي منفصلَين بواسطة جهاز واحد للشاشة ولوحة المفاتيح والماوس. يتيح لك الزر الملائم التبديل بسرعة بين المصادر. استفد من هذا المفتاح في الإعدادات التي تتطلب طاقة حوسبة ثنائية للكمبيوتر الشخصي أو مشاركة شاشة كبيرة واحدة لإظهار جهازَي كمبيوتر شخصي مختلفَين.

      قاعدة إرساء USB-C مضمّنة

      قاعدة إرساء USB-C مضمّنة

      تتميّز شاشة Philips بقاعدة إرساء USB مضمّنة من نوع C مع إمكانية توفير الطاقة. ويوفر موصل USB-C الرفيع وذو الوجهَين عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يُمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية كلوحة المفاتيح والماوس وكبل إيثرنت RJ-45 بقاعدة إرساء الشاشة. يمكنك توصيل الكمبيوتر الدفتري بكل بساطة بهذه الشاشة باستخدام كبل USB-C واحد لمشاهدة فيديو عالي الدقة ولنقل البيانات بسرعة فائقة أثناء تشغيل الكمبيوتر الدفتري وشحنه في الوقت نفسه.

      حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

      حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

      ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

      راحة العين مع شهادة TUV Rheinland للحد من تعب العينَين

      راحة العين مع شهادة TUV Rheinland للحد من تعب العينَين

      تتوافق شاشة Philips مع معيار راحة العين TUV Rheinland لتفادي إجهاد العينَين بسبب استخدام الكمبيوتر لمدة طويلة. بفضل شهادة TUV لراحة العين، تضمن شاشات Philips تزويدك بصور خالية من الوميض ووضع اللون الأزرق المنخفض، وانعكاسات غير مزعجة، وزاوية مشاهدة عريضة، تقليل انخفاض جودة الصور من زوايا مشاهدة متعددة، بالإضافة إلى تصاميم الحامل المريحة لتجربة مشاهدة مثالية. حافظ على سلامة عينَيك وعزز إنتاجيتك في العمل.

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

      يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

      يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

      إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فيرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة.

      LightSensor لسطوع مثالي مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة

      LightSensor لسطوع مثالي مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة

      يستخدم LightSensor مستشعرًا ذكيًا لضبط سطوع الصورة بحسب ظروف الإضاءة في الغرفة، لتزويدك بصورة مثالية مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة.

      توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.

      ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية المشاهدة المثالية

      ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية المشاهدة المثالية

      تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo الصغيرة السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها وضبط ارتفاعها، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط وضعية الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.

      وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

      وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        VA LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        34 بوصة / 86,36 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 2H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        797,2 (أفقي) x 333,7 (عمودي) - درجة تقوّس تبلغ ‎1500 R*
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        21:9
        الدقة القصوى
        3440 x‏ 1440 على 100 هرتز*
        كثافة البكسل
        110 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        السطوع
        300  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        3000:1
        SmartContrast
        80000000:1
        دقة البكسل
        0,23175 x ‏0,23175 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        تحسين الصورة
        SmartImage
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏100‏%*، sRGB ‏ 119‏%*، Adobe RGB ‏90‏%*
        تردد المسح
        30 - 160 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 100 هرتز (عمودي)
        SmartUniformity
        93 ~ 105%
        Delta E
        < 2 ‏(sRGB)
        sRGB
        نعم
        وضع LowBlue
        نعم
        EasyRead
        نعم
        مزامنة متكيّفة
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        DisplayPort 1.2‎ (عدد واحد)، HDMI 2.0 (عدد 1)، USB-C 3.2 Gen 1 (عدد واحد) ‏(للتوصيل بالكمبيوتر، تسليم الطاقة لغاية 90 واط)
        HDCP
        HDCP 1.4‏ (DP /‏ USB-C)، HDCP 2.2‏ (HDMI)‎
        USB:
        USB-C (عدد 1)، USB-B (عدد 1) (للتوصيل بالكمبيوتر)، USB 3.2 (عدد 4) (للتوصيل بالأجهزة، مع منفذ واحد بميزة الشحن السريع B.C 1.2)
        الصوت (إدخال/إخراج)
        خرج سماعة الرأس
        RJ45
        Ethernet LAN لغاية 1 غيغابت*، Wake On Lan
        إدخال المزامنة
        فصل المزامنة

      • USB

        USB-C
        قابس توصيل ذو وجهَين
        سرعة قصوى
        نقل البيانات ومقاطع الفيديو
        DP
        وضع Display Port Alt مضمّن
        تسليم الطاقة
        USB PD الإصدار 3.0
        توفير الطاقة الأقصى عبر USB-C
        لغاية 90 واط (5 فولت/3 أمبير؛ 7 فولت/3 أمبير؛ 9 فولت/3 أمبير؛ 12 فولت/3 أمبير؛ 15 فولت/3 أمبير؛ 20 فولت/4,5 أمبير)

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        5 واط (عدد 2)
        MultiView
        • وضع صورة في صورة/ صورة بعد صورة (PIP/PBP)
        • جهاز عدد 2
        راحة المستخدم
        • SmartImage
        • الإدخال
        • المستخدم
        • القائمة
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        برنامج التحكّم
        SmartControl
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الفنلندية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البرتغالية
        • البولندية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        180  ملليمترًا
        دوّار
        -180/180  درجة
        الإمالة
        -5‏/30  درجة

      • الطاقة

        وضع ECO
        34 واط (نموذجي)
        وضع التشغيل
        28,36 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar)
        وضع الاستعداد
        0,3 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0 واط مع مفتاح منعدم الطاقة
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • مضمّن
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        807 ‏x‏ 601‏ x‏ 250  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        807 x‏ 367‏ x‏ 110  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        930 ‏x‏ 525‏ x‏ 282  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        11,49  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        7,79  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        15,32  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) (مثبت)
        70000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • PowerSensor
        • LightSensor
        • EnergyStar 8.0
        • مع شهادة TCO
        • RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد محددة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • cETLus
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • ICES-003
        • علامة CE
        • TUV/GS
        • TUV Ergo
        • SEMKO
        • CU-EAC
        • الأوكرانية
        • شهادة TUV لراحة العين

      • الحاوية

        القائمة
        أسود
        الغطاء الخلفي
        أسود
        الحافة الأمامية
        أسود
        التشطيب
        الملمس

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          • قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
          • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP أو USB-C.
          • إن الإعداد الافتراضي لموزّع USB لإدخال USB C لهذه الشاشة هو "USB 3.2". أما الدقة المدعومة من USB 3.2 فهي 3440 x‏ 1440 على 60 هرتز. عندما يبدّل المستخدم إلى USB 2.0، تكون الدقة المدعومة 3440 x‏ 1440 على 100 هرتز.
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
          • تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
          • لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
          • قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.
          • في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
          • إذا كان اتصال Ethernet بطيئًا، فيرجى الدخول إلى قائمة العرض على الشاشة واختيار USB 3.0 أو إصدار أحدث يمكنه دعم سرعة LAN حتى 1 غيغابت.
          • يتعذّر دعم USB-C وHDMI لوضع وضع صورة في صورة/ صورة بعد صورة (PIP/PBP) في الوقت نفسه
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. كل الحقوق محفوظة.

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