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Monitor

شاشة LCD عريضة جدًا

346E2LAE/89
التصنيف الإجمالي / 5
  • توصيلات سهلة بفضل USB-C توصيلات سهلة بفضل USB-C توصيلات سهلة بفضل USB-C
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    Monitor شاشة LCD عريضة جدًا

    346E2LAE/89
    التصنيف الإجمالي / 5

    توصيلات سهلة بفضل USB-C

    تقدّم شاشة E line العريضة جدًا من Philips مرئيات بانورامية موسّعة. تضمن الشاشة بدقة WQHD والحامل المريخ ظروف العرض المثالية. أما الميزات مثل منفذ USB-C المتكامل وموزّع USB المضمّن وMultiView فتساعد في تعزيز الإنتاجية. إكتشف كلّ المميزات

    Monitor شاشة LCD عريضة جدًا

    توصيلات سهلة بفضل USB-C

    تقدّم شاشة E line العريضة جدًا من Philips مرئيات بانورامية موسّعة. تضمن الشاشة بدقة WQHD والحامل المريخ ظروف العرض المثالية. أما الميزات مثل منفذ USB-C المتكامل وموزّع USB المضمّن وMultiView فتساعد في تعزيز الإنتاجية. إكتشف كلّ المميزات

    توصيلات سهلة بفضل USB-C

    تقدّم شاشة E line العريضة جدًا من Philips مرئيات بانورامية موسّعة. تضمن الشاشة بدقة WQHD والحامل المريخ ظروف العرض المثالية. أما الميزات مثل منفذ USB-C المتكامل وموزّع USB المضمّن وMultiView فتساعد في تعزيز الإنتاجية. إكتشف كلّ المميزات

    Monitor شاشة LCD عريضة جدًا

    توصيلات سهلة بفضل USB-C

    تقدّم شاشة E line العريضة جدًا من Philips مرئيات بانورامية موسّعة. تضمن الشاشة بدقة WQHD والحامل المريخ ظروف العرض المثالية. أما الميزات مثل منفذ USB-C المتكامل وموزّع USB المضمّن وMultiView فتساعد في تعزيز الإنتاجية. إكتشف كلّ المميزات

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      توصيلات سهلة بفضل USB-C

      • E Line
      • 34 بوصة (86,36 سم)
      • 3440‏ × 1440 (WQHD)
      قم بتوصيل كمبيوترك الدفتري عبر كبل USB-C واحد

      قم بتوصيل كمبيوترك الدفتري عبر كبل USB-C واحد

      تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة ونقل البيانات بسرعة فائقة، فيما تقوم بشحن جهازك المتوافق وتزويده بالطاقة في الوقت نفسه.

      توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.

      صور واضحة جدًا مع دقة QHD عريضة جدًا و‏3440 x‏ 1440 بكسل

      صور واضحة جدًا مع دقة QHD عريضة جدًا و‏3440 x‏ 1440 بكسل

      توفر شاشات Philips هذه صورًا واضحة وعريضة جدًا بدقة Quad HD تبلغ 3440 x ‏1440 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف وزوايا مشاهدة عريضة تبلغ 178/178، للاستمتاع بصور ورسومات تنبض بالحياة. يسمح تنسيق 21:9 العريض جدًا بالحصول على إنتاجية أعلى مع مساحة إضافية لإجراء المقارنات جنبًا إلى جنب ورؤية المزيد من الأعمدة في جدول البيانات. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على معلومات تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.

      ألعاب سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية AMD FreeSync™‎

      ألعاب سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية AMD FreeSync™‎

      ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقلبًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وبفضل شاشة Philips الجديدة، لن يكون الأمر كذلك. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync™‎، مع تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

      وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

      وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

      إن MPRT (وقت استجابة الصور المتحركة) عبارة عن طريقة أسهل لوصف وقت الاستجابة، وهي تشير مباشرة إلى المدة المستغرقة من وقت رؤية التشويش الضبابي إلى وقت الحصول على صور نقية وواضحة. تتميّز شاشة Philips المخصصة للألعاب بوقت استجابة MPRT يبلغ 1 ميللي ثانية، للقضاء على التشويش والحركة الضبابية بفعالية، وتزويدك بمرئيات أوضح ودقيقة بهدف تحسين تجربة اللعب. إنها الخيار المثالي لتشغيل الألعاب الحماسية والتي تتطلب ردود فعل سريعة.

      وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

      وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

      تتميّز شاشة Philips الجديدة المخصصة للألعاب بلوحة تحكم محسنة للاعبين، تظهر على الشاشة ويمكن الوصول إليها بسرعة، لتزويدك بخيارات متعددة. فوضع "FPS" (الشخص الأول الذي يطلق النار) يحسّن النسق الداكنة في الألعاب، ما يتيح لك رؤية العناصر المخفية في المناطق الداكنة. أما وضع "Racing" فيعمد إلى تكييف الشاشة إلى أسرع وقت استجابة ومستوى ألوان مرتفع بالإضافة إلى تعديلات الصورة. ويتميّز وضع "RTS" (الإستراتيجية بالوقت الحقيقي) بوضع SmartFrame خاص، يسمح بتمييز مناطق محددة، وإجراء تعديلات على الحجم والصورة. أما ميزتا "Gamer 1" و"Gamer 2" فتتيحان لك حفظ إعداداتك الشخصية المخصصة بالاستناد إلى ألعاب مختلفة، لضمان الحصول على أفضل أداء.

      وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين

      وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين

      تم تطوير وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض للحد من إجهاد العين والتعب الناجمَين بشكل عام عن الساعات المطوّلة أمام الشاشة.

      تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

      تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

      وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.

      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

      يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

      يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

      إن إدارة الكبلات عبارة عن تصميم يحافظ على مكان العمل مرتّبًا من خلال تنظيم الكبلات والأسلاك الضرورية لتشغيل جهاز عرض.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        VA LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        34 بوصة / 86,36 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        797,22 (أفقي) x‏ 333,72 (عمودي) مم
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        21:9
        الدقة القصوى
        3440 x‏ 1440 على 100 هرتز*
        كثافة البكسل
        109,68 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        MPRT
        1 ميللي ثانية
        السطوع
        300  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        4000:1
        SmartContrast
        نسبة التباين الديناميكي Mega Infinity DCR
        دقة البكسل
        0,23175 x ‏0,23175 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        تحسين الصورة
        ألعاب SmartImage
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏100,05‏%*، sRGB:‏ 121,32‏%*
        ألوان الشاشة
        ‏16.7 ملايين (8 بت)
        تردد المسح
        30 - 160 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 100 هرتز (عمودي)
        وضع LowBlue
        نعم
        EasyRead
        نعم
        sRGB
        نعم
        تقنية AMD FreeSync™‎
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        HDMI 2.0 عدد 1، DisplayPort 1.2 عدد 1، USB-C عدد 1 (وضع DP Alt، تسليم الطاقة)
        HDCP
        HDCP 1.4 ‏(HDMI ‏/ DisplayPort /‏ USB-C)، HDCP 2.2 ‏(‏HDMI ‏/ DisplayPort /‏ USB-C)
        موزّع USB
        USB 3.2 Gen 1 / ‏5 جيجابت في الثانية، USB-A للتوصيل بالأجهزة (عدد 4) (مع منفذ واحد بميزة الشحن السريع B.C 1.2)
        الصوت (إدخال/إخراج)
        إخراج الصوت
        إدخال المزامنة
        فصل المزامنة

      • تسليم الطاقة

        الإصدار
        USB PD الإصدار 3.0
        تسليم الطاقة الأقصى
        USB-C لغاية 65 واط (5 فولت/3 أمبير، 7 فولت/3 أمبير، 9 فولت/3 أمبير، 10 فولت/3 أمبير، 12 فولت/3 أمبير، 15 فولت/3 أمبير، 20 فولت/3,25 أمبير)

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        3 واط X ‏2
        MultiView
        • وضع صورة في صورة/ صورة بعد صورة (PIP/PBP)
        • جهاز عدد 2
        راحة المستخدم
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • القائمة
        • مستوى الصوت
        • الإدخال
        • ألعاب SmartImage
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 11 ‏/ 10 / 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        100  ملليمترًا
        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        35 واط (نموذجي)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,3 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • خارجي
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        817 ‏x‏ 491‏ x‏ 235  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        817 x‏ 365‏ x‏ 49  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        930 ‏x‏ 525‏ x‏ 186  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        7,36  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        5,43  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        10,70  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد محددة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • TUV/ISO9241-307
        • TUV-BAUART
        • CU-EAC
        • EAEU RoHS
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • ICES-003

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        غير مالس

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          الآراء

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          • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
          • للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • يهدف وقت استجابة الصور المتحركة (MPRT) إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون MPRT قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.
          • MPRT هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
          • في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
          • لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
          • ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
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