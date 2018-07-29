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5000 series

تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

40PFT5063/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD
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    5000 series تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    40PFT5063/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    إن تلفزيون 5000 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    5000 series تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    إن تلفزيون 5000 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    إن تلفزيون 5000 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    5000 series تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

    إن تلفزيون 5000 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته. إكتشف كلّ المميزات

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      تلفزيون LED رفيع جدًا بدقة Full HD

      مع Digital Crystal Clear

      • 100 سم (40 بوصة)
      • Full HD، تلفزيون LED
      • DVB-T/T2
      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      Digital Crystal Clear لدقة تودّ مشاركتها

      بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برامجك المفضلة أو الأفلام أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لهذه الليلة، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بتباين وألوان وحدة مثالية.

      تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED للاستمتاع بصور LED استثنائية مع تباين مذهل

      إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.

      إدخالا HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        تحسين الصورة
        200 بكسل لكل بوصة
        دقة اللوحة
        1920 ‏x‏ 1080

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر
        حتى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        إدخالات الفيديو
        • 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • حتى 1920x1080p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • MPEG-1
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • WAV
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG
        • MPO

      • تفاعل المستخدم

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        سهولة الاستخدام
        زر الصفحة الرئيسية في توقف واحد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • التكبير/التصغير التلقائي
        • Superzoom
        • توسيع الفيلم 16:9
        • غير مقاس
        • 4.3
        • 16:9
        دليل البرامج الإلكتروني*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        12 واط
        تحسين الصوت
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • الصوت الذكي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات AV
        1
        عدد توصيلات HDMI
        2
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        عدد USB
        1
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • خرج سماعة الرأس
        • مخرج صوت رقمي (محوري)

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 40 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • وضع Eco

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • حامل التثبيت على الطاولة

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        141  ملليمترًا
        وزن المنتج
        5.5  كلغ
        تعيين العرض
        904  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        904  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        100 x ‏100 مم
        ارتفاع العلبة
        622  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1015  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        521  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        7.5  كلغ
        تعيين العمق
        81  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        580  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        225  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        5.6  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

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