4K UHD، OLED، تلفزيون بنظام Android
ألوان غنية وطبيعية. تفاصيل رائعة في المشاهد الساطعة والداكنة. يمنح تلفزيون OLED من Philips بدقة 4K عمقًا وحركة سلسلة شبيهة بالواقع في كل المحتويات التي تحبها، بدءًا من مسلسلات HDR القصيرة ووصولاً إلى الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بجمالية مطلقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
4K UHD، OLED، تلفزيون بنظام Android
ألوان غنية وطبيعية. تفاصيل رائعة في المشاهد الساطعة والداكنة. يمنح تلفزيون OLED من Philips بدقة 4K عمقًا وحركة سلسلة شبيهة بالواقع في كل المحتويات التي تحبها، بدءًا من مسلسلات HDR القصيرة ووصولاً إلى الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بجمالية مطلقة. إكتشف كلّ المميزات
4K UHD، OLED، تلفزيون بنظام Android
ألوان غنية وطبيعية. تفاصيل رائعة في المشاهد الساطعة والداكنة. يمنح تلفزيون OLED من Philips بدقة 4K عمقًا وحركة سلسلة شبيهة بالواقع في كل المحتويات التي تحبها، بدءًا من مسلسلات HDR القصيرة ووصولاً إلى الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بجمالية مطلقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
4K UHD، OLED، تلفزيون بنظام Android
ألوان غنية وطبيعية. تفاصيل رائعة في المشاهد الساطعة والداكنة. يمنح تلفزيون OLED من Philips بدقة 4K عمقًا وحركة سلسلة شبيهة بالواقع في كل المحتويات التي تحبها، بدءًا من مسلسلات HDR القصيرة ووصولاً إلى الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بجمالية مطلقة. إكتشف كلّ المميزات
مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.
مع تلفزيون OLED من Philips، ستشعر بأن كل المشاهد حقيقية لدرجة مدهشة. يمكن إطفاء ضوء كل بكسل أو خفته بصورة فردية، والنتيجة هي درجات أغنى من اللون الأسود وألوان زاهية وتباين مذهل. حتى التفاصيل في الظلال والمناطق المشرقة تتم إعادة إنتاجها بدقة. ستحصل أيضًا على زاوية عرض أعرض، وبفضل محرك المعالجة من Philips، ستحصل على حركة سلسة وجميلة.
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.
بفضل تلفزيون Philips مزوّد بميزة HDR10+، تصبح جودة الصور غامرة وأكثر واقعية بعد. فتمكّن بيانات التعريف الديناميكية التلفزيون من ضبط مستويات السطوع من إطار إلى آخر. ستبدو الألوان حقيقية، بدءًا من صور السماء المشمسة ووصولاً إلى المعابد المضاءة بالشموع، مع الحفاظ على التفاصيل الأصلية وتوفير مستوى تباين مثالي.
تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.
تحكّم بتلفزيون Android TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتوى والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google، مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.
ارتقِ بالتجربة البصرية إلى مستوى جديد بفضل محرك P5 Pro Perfect Picture من Philips مع معالج جودة الصور من الجيل الجديد كليًا. شاهد المحتويات على أجهزة تلفزيون OLED التي نقدّمها بأدق تدرجات اللون الأسود، وبألوان زاهية، وبألوان البشرة الطبيعية الأكثر واقعية، وبحركة سلسة إلى حد مذهل. أصبح بإمكانك الآن رؤية أدق التفاصيل مع تأثير عمق أكبر، وأداء صور واضح وأدق في الوقت نفسه. ينقلك تلفزيون OLED من Philips الذي نقدّمه إلى عصر جديد من الواقعية في جودة الصور.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
المعالجة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
الطاقة
الصوت
الأبعاد
الملحقات
تلفزيون ذكي