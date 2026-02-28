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تم إيقافه

OLED 8 series4K UHD‏، LED‏، Smart TV

55OLED805/56

أداء متطور. تصميم بسيط

انغمس في صورة واضحة وزاهية بفضل الألوان الطبيعية والتباين الغني. يتميّز تلفزيون OLED هذا بدقة 4K من Philips بتصميم رفيع وأنيق، وهو يمنحك المحتويات التي تحبّها عمقًا شبيهًا بالواقع وحركة سلسلة. بالإضافة إلى ذلك، يكمّل Ambilight الصورة بطريقة مذهلة.

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4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

أداء متطور. تصميم بسيط

  • تلفزيون Ambilight حجم 139 سم (55 بوصة)

  • صوت سينمائي من Dolby Atmos

  • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي

  • تلفزيون Android

سحر Ambilight. حصريًا من Philips.

سحر Ambilight. حصريًا من Philips.

مع Ambilight من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.

تلفزيون OLED من Philips. اختبر محتويات تنبض بالحياة.

تلفزيون OLED من Philips. اختبر محتويات تنبض بالحياة.

مع تلفزيون OLED من Philips، ستحصل على زاوية مشاهدة أوسع وصورة HDR فريدة وتنبض بالحياة حيث يبدو كل مشهد واقعيًا بشكل مذهل. استمتع بتدرجات أغمق للون الأسود وبألوان زاهية أكثر. بالإضافة إلى ذلك، تتم إعادة إنتاج التفاصيل في الظلال والمناطق المشرقة بدقة تامة.

Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. حجم الذاكرة (Flash) : ‏16 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)

  2. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  3. تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.

  4. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  5. يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.

  7. إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.