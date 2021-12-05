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OLED+

تلفزيون Android بدقة 4K UHD. صوت Bowers&Wilkins

55OLED936/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • رائع من حيث الصورة والصوت. رائع من حيث الصورة والصوت. رائع من حيث الصورة والصوت.
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    OLED+ تلفزيون Android بدقة 4K UHD. صوت Bowers&Wilkins

    55OLED936/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    رائع من حيث الصورة والصوت.

    تلفزيون سترغب كل أريكة بالجلوس مقابله. انغمس في الألوان السوداء الداكنة ولون OLED الغني، والوضوح التام الذي يوفّره الصوت من Bowers & Wilkins. استمتع أيضًا بإضاءة Ambilight التي تملأ الغرفة بالحماس من أجواء المحتوى الذي تشاهده أو تلعبه. إكتشف كلّ المميزات

    OLED+ تلفزيون Android بدقة 4K UHD. صوت Bowers&Wilkins

    رائع من حيث الصورة والصوت.

    تلفزيون سترغب كل أريكة بالجلوس مقابله. انغمس في الألوان السوداء الداكنة ولون OLED الغني، والوضوح التام الذي يوفّره الصوت من Bowers & Wilkins. استمتع أيضًا بإضاءة Ambilight التي تملأ الغرفة بالحماس من أجواء المحتوى الذي تشاهده أو تلعبه. إكتشف كلّ المميزات

    رائع من حيث الصورة والصوت.

    تلفزيون سترغب كل أريكة بالجلوس مقابله. انغمس في الألوان السوداء الداكنة ولون OLED الغني، والوضوح التام الذي يوفّره الصوت من Bowers & Wilkins. استمتع أيضًا بإضاءة Ambilight التي تملأ الغرفة بالحماس من أجواء المحتوى الذي تشاهده أو تلعبه. إكتشف كلّ المميزات

    OLED+ تلفزيون Android بدقة 4K UHD. صوت Bowers&Wilkins

    رائع من حيث الصورة والصوت.

    تلفزيون سترغب كل أريكة بالجلوس مقابله. انغمس في الألوان السوداء الداكنة ولون OLED الغني، والوضوح التام الذي يوفّره الصوت من Bowers & Wilkins. استمتع أيضًا بإضاءة Ambilight التي تملأ الغرفة بالحماس من أجواء المحتوى الذي تشاهده أو تلعبه. إكتشف كلّ المميزات

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      رائع من حيث الصورة والصوت.

      Android TV مع OLED+‎ ودقة 4K UHD

      • صوت من توقيع Bowers & Wilkins
      • تلفزيون Ambilight من 4 جوانب
      • محرك الصور المزدوج P5 بالذكاء الاصطناعي
      • 139 سم (55 بوصة)، تلفزيون Android
      صوت ثلاثي الأبعاد وغامر. مزيج بين Bowers & Wilkins وDolby.

      صوت ثلاثي الأبعاد وغامر. مزيج بين Bowers & Wilkins وDolby.

      اسمع صوت مطاردة السيارات والهمسات والموسيقى. يقدّم لك صوت Bowers & Wilkins الحصري أداءً شبيهًا بالواقع لكل المحتويات التي تشاهدها. أما التصميم المميّز الذي يضع التويتر في الجهة العلوية فيحافظ على الحوار خالٍ من الشوائب. كذلك، تسمح لك مكبرات الصوت التي توجّه الصوت إلى الأعلى بالاستفادة إلى أقصى حد من نظام Dolby Atmos الغامر.

      سحر Ambilight. حصريًا من Philips.

      سحر Ambilight. حصريًا من Philips.

      مع Ambilight من 4 جوانب من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.

      بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 المزدوج بالذكاء الاصطناعي.

      بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 المزدوج بالذكاء الاصطناعي.

      يوفر المعالج المزدوج مع ميزة الذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أن بإمكانك الدخول إليها. تعالج خوارزمية التعلّم المعمق الصور بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهده، ستحصل على تباين وتفاصيل شبيهة بالواقع ولون غني وحركة سلسة.

      الفرق واضح. تلفزيون OLED+‎ من Philips مع HDR.

      الفرق واضح. تلفزيون OLED+‎ من Philips مع HDR.

      يتميّز تلفزيون OLED+‎ من Philips بدقة 4K UHD، وهو يتوافق مع كل تنسيقات HDR الأساسية. سواء أكان مسلسلاً رائجًا أم أحدث لعبة على الإطلاق، سيكون كل مشهد مليئًا بتفاصيل غنية. إذا كنت تشاهد التلفزيون أو تشغّل الألعاب في غرفة بإضاءة ساطعة، سيضبط التلفزيون الصورة بشكل تلقائي لتحافظ على مظهرها الرائع.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

      يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده وتلعبه سيكون استثنائيًا. استمتع بصورة تعكس نوايا المخرج الأساسية واختبر صوتًا واسعًا يتميّز بمستوى وضوح وعمق حقيقي. مثالي لكل فيلم وبرنامج ولعبة.

      يلفت الأنظار. تصميم متميّز من الحامل إلى جهاز التحكّم عن بُعد.

      يلفت الأنظار. تصميم متميّز من الحامل إلى جهاز التحكّم عن بُعد.

      تشكّل المواد المتميّزة كل الفرق في تلفزيون OLED+‎ هذا. تتميّز شبكة مكبر الصوت الصغيرة جدًا بقماش Kvadrat الخاص بمكبرات الصوت والمصنوع من مزيج الصوف والذي يسمح باختراق الصوت، ليتدفق الصوت بحرية في أرجاء الغرفة. أما جهاز التحكّم عن بُعد مع الإضاءة الخلفية فيتميّز بجلد Muirhead مستصدَر بطريقة مسؤولة.

      ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

      ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

      يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.

      رائع للألعاب. معدل تأخير منخفض على أي وحدة تحكّم.

      رائع للألعاب. معدل تأخير منخفض على أي وحدة تحكّم.

      يسمح لك تلفزيون OLED+‎ من Philips بالاستفادة إلى أقصى حد من معدّات الألعاب من الجيل التالي. فعند تشغيل وحدة التحكّم بالألعاب، يدخل التلفزيون تلقائيًا في وضع ألعاب خاص، لضمان لعبة سريعة وعالية الاستجابة ورسوميات سلسة جدًا. استمتع بالأجواء الشيّقة في غرفتك بفضل وضع الألعاب مع Ambilight.

      صوت متعدد الغرف. DTS Play-Fi

      صوت متعدد الغرف. DTS Play-Fi

      يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi لتوصيل مكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الفيلم أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.

      التحكّم الصوتي. مساعد Google Assistant. إمكانية التشغيل مع Alexa.

      التحكّم الصوتي. مساعد Google Assistant. إمكانية التشغيل مع Alexa.

      اضغط على زر في جهاز التحكّم عن بُعد للتحدث إلى مساعد Google Assistant. تحكّم بالتلفزيون أو الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google Assistant بصوتك. أو اطلب من Alexa التحكّم بالتلفزيون عبر الأجهزة التي تدعم ميزة Alexa.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        4 جوانب
        ميزات Ambilight
        • موسيقى Ambilight
        • وضع الألعاب
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • AmbiSleep
        • منبّه شروق الشمس
        • AmbiWakeup

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD، ‏OLED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        محرك Pixel
        محرك الصور المزدوج P5 بالذكاء الاصطناعي
        تحسين الصورة
        • Ultra Resolution
        • سلسلة ألوان واسعة بنسبة 99% DCI/P3
        • Dolby Vision
        • HDR10+‎
        • الحركة المثالية الطبيعية
        • الذكاء الاصطناعي. وضع PQ
        • جاهز لاستخدام CalMAN
        • إدارة ألوان ISF
        • Micro Dimming Perfect

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على HDMI1/2
        • دعم HDMI2.1، لغاية 4K و120 هرتز
        • دعم HDR‏، HDR10+/ HLG
        إدخالات كمبيوتر على HDMI3/4
        دعم HDMI2.0، لغاية 4K و60 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI1/2
        • دعم HDMI2.1، لغاية 4K و120 هرتز
        • دعم HDR‏، HDR10+/ HLG
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI3/4
        دعم HDMI2.0، لغاية 4K و60 هرتز

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 10 (Q)‎
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Amazon Prime Video
        • Spotify
        حجم الذاكرة (Flash)
        32 جيجابايت*

      • ميزات Smart TV

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد
        • شاشة عريضة
        جهاز تحكم عن بُعد
        • مع صوت
        • مع ضوء المفاتيح
        • مع جلد Muirhead
        تفاعل المستخدم
        SimplyShare
        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
        • إمكانية التشغيل مع Alexa

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم HEVC
        نعم
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        3
        اتصالات لاسلكية
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        • Bluetooth 5.0
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        • موصل الخدمة
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI
        HDMI ARC
        نعم لكل المنافذ
        HDMI eARC
        نعم على HDMI2
        HDMI VRR
        • نعم، على كل منافذ HDMI
        • FreeSync Premium

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        • AV1
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الصوت

        الصوت
        • صوت من توقيع Bowers & Wilkins
        • قناة 3.1.2
        • قوة الإخراج: 70 واط (RMS)
        برنامج ترميز
        • AC-4
        • Dolby Atmos
        • DTS-HD(M6)‎
        • Dolby Digital MS12 V2.5
        تكوين مكبر الصوت
        10 واط (عدد 2)، 5 واط (عدد 1)، مضخم صوت قوة 20 واط، ارتفاع 12,5 واط (عدد 2)
        تحسين الصوت
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • Dolby Atmos
        • تحسين الجهير من Dolby
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • الوضع الليلي
        • ذكاء اصطناعي EQ

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1400,0  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        947  ملليمترًا
        عمق العلبة
        174,0  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1227.8  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        702  ملليمترًا
        تعيين العمق
        47,3  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1227.8  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        805,6  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        265,5  ملليمترًا
        وزن المنتج
        17.8  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        25,9  كلغ
        الوزن مع التغليف
        33,1  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        ‎300 x 300 مم

      • الملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع (x1)
        • حامل مع حل صوتي
        • بطاريتان AAA
        • جهاز تحكم عن بُعد

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco

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          الآراء

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
          • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
          • حجم الذاكرة (Flash) : ‏32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة (مسبقًا) مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.

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