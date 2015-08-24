العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- حامل سطح الطاولة الدوّار
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
دقة 4K UHD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android
يجمع تلفزيون LED بدقة Ultra HD من السلسلة 6800 بين دقة Pixel Plus Ultra HD وقدرة المعالجة الثنائية النواة وقوة نظام Android لتوفير أداء سلس بطريقة رائعة. وتصبح التجربة مثالية بفضل الخطوط الرفيعة وتصميم الحامل المفتوح والأنيق والميزات المتعددة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة 4K UHD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android
يجمع تلفزيون LED بدقة Ultra HD من السلسلة 6800 بين دقة Pixel Plus Ultra HD وقدرة المعالجة الثنائية النواة وقوة نظام Android لتوفير أداء سلس بطريقة رائعة. وتصبح التجربة مثالية بفضل الخطوط الرفيعة وتصميم الحامل المفتوح والأنيق والميزات المتعددة. إكتشف كلّ المميزات
دقة 4K UHD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android
يجمع تلفزيون LED بدقة Ultra HD من السلسلة 6800 بين دقة Pixel Plus Ultra HD وقدرة المعالجة الثنائية النواة وقوة نظام Android لتوفير أداء سلس بطريقة رائعة. وتصبح التجربة مثالية بفضل الخطوط الرفيعة وتصميم الحامل المفتوح والأنيق والميزات المتعددة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة 4K UHD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android
يجمع تلفزيون LED بدقة Ultra HD من السلسلة 6800 بين دقة Pixel Plus Ultra HD وقدرة المعالجة الثنائية النواة وقوة نظام Android لتوفير أداء سلس بطريقة رائعة. وتصبح التجربة مثالية بفضل الخطوط الرفيعة وتصميم الحامل المفتوح والأنيق والميزات المتعددة. إكتشف كلّ المميزات
لقد صممت منزلًا يتعدّى كونه مجرد منزل، فلم لا تختار جهاز تلفزيون مرحب ومريح أيضاً؟ تقنية Ambilight الفريدة من نوعها التي تقدّمها Philips تجعل شاشتك أعرض بكثير - وتجربة مشاهدتك غامرة أكثر - من خلال بعث وهج واسع جداً من ثلاثة جوانب من شاشة التلفزيون إلى الجدران المحيطة. فتتخطى الألوان والحيوية والتشويق الشاشة لتملأ غرفة الجلوس وتمنحك تجربة مشاهدة تتجاوز الحدود العادية المألوفة.
يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ 4 أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. ستختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأساسي بفضل 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.
أنت تحب مشاهدة الأفلام، ولكنك ترغب في الحصول على أفضل صورة ممكنة. Natural Motion هي تقنية تحسين الحركة التي نقدّمها لحل مشكلة الاهتزاز وتزويدك بصور متحركة سلسة. يتم تسجيل الأفلام بمعدل محدود يبلغ 24 إطارًا في الثانية، مما يتسبب بالاهتزاز. إلا أن تقنية Natural Motion تضاعف عدد الأطر ليبلغ 50 إطارًا في الثانية، فتحل بالتالي مشكلة الاهتزاز لمشاهدة صور سلسة وحادة في الوقت نفسه.
تحسّن تقنية Micro Dimming Pro مستوى التباين في التلفزيون إلى أقصى حدّ بالاستناد إلى ظروف الإضاءة في غرفتك. يقوم مستشعر ضوء وبرنامج خاص بتحليل الصورة في 6400 منطقة مختلفة، لتستمتع بمستوى تباين استثنائي وجودة صور مذهلة، لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير، في النهار أو في الليل.
تحوّل Ultra Resolution أي محتوى إلى صور أوضح بدقة Ultra HD على الشاشة. فمن خلال دمج تقنية الارتقاء المتقدّمة مع خوارزميات ترفيع الخطوط الفريدة من Philips يتم تحسين وحدات البكسل الأصلية. أما النتيجة، فهي صورة محسنة يمكن ملاحظتها مع خطوط أرفع وتفاصيل أدق وأفضل.
استخدم Google Cast مع جهازك الذكي* للاستفادة من قوى Smart TV من Philips. فهي تسمح لك باستعراض مواقع الويب، والمحتوى والتطبيقات و"إرسالها" إلى تلفزيونك بكبسة زر. وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك متابعة استخدام جهازك الذكي لمهام أخرى فيما يتم تشغيل المحتوى الذي تم إرساله على التلفزيون.
يستحق التلفزيون المتميّز بخطوط عصرية وأنيقة حاملاً يرفعه بشكل استثنائي. لذلك، ابتكر المصممون في Philips TV هذا الحامل المعدني الفريد وبتصميم مفتوح الذي يتماشى بشكل رائع مع ديكور منزلك ويسمح لك أيضًا بضبط التلفزيون لتعديل زاوية العرض!
اختبر حدّة 4K Ultra HD من Philips. يحسّن محرك Pixel Plus Ultra HD من Philips جودة الصور لتزويدك بصور سلسة وطبيعية مع عمق وتفاصيل استثنائية. فسواء كنت تشاهد بثاً عبر الإنترنت أو تشاهد قرص DVD، ستستمتع بصور أكثر حدّة بدقة 4K مع تدرجات أغنى من اللون الأبيض والأسود، في كل مرة ومهما كان المصدر.
يقدّم Google Play™ مجموعة غنية من الألعاب العالية الجودة التي تناسب كل الأعمار. فقد تم تحسين هذه الألعاب للاستخدام على التلفزيون وهي تتميّز بمظهر رائع تمامًا مثل محتواها. ولا حاجة إلى وحدة تحكّم أخرى بالألعاب، إذ يمكنك التنقّل عبر الألعاب وتشغيلها بسهولة بواسطة وحدة تحكّم بالألعاب بمنفذ USB عام.
تحتفظ بالموسيقى المفضّلة لديك على هاتفك، ولكن ألا تفضّل سماعها على مكبرات صوت التلفزيون الأقوى؟ بفضل Spotify Connect، يمكنك تشغيل Spotify بسهولة على التلفزيون من خلال استخدام تطبيق Spotify على هاتفك واستخدام هذا الأخير كجهاز تحكّم عن بعد. ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل للاستماع إلى الموسيقى عبر مكبرات صوت التلفزيون. فلا داعي لاستخدام أسلاك أو إثارة الفوضى... ما عليك سوى الاسترخاء والاستمتاع.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
الصوت
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.