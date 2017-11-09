هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ما الذي تريد مشاهدته؟ يجمع تلفزيون Google الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظّمها ك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.
تحكّم بتلفزيون Google TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google- مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.
تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي تحبّها.
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