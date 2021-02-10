مصطلحات البحث

AR
EN
  • احصل على مياه باردة وساخنة بسهولة تامة احصل على مياه باردة وساخنة بسهولة تامة احصل على مياه باردة وساخنة بسهولة تامة

    موزّع مياه

    ADD4952WH/56

    احصل على مياه باردة وساخنة بسهولة تامة

    بفضل تقنية التبريد بواسطة الضاغط، يقوم موزّع المياه المعبأة هذا بإنتاج مياه باردة بشكل فعّال. وهو يأتي مع قفل أطفال للمياه الساخنة، لضمان حماية الأطفال من الحروق العرضية الناتجة من المياه الساخنة.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    موزّع مياه

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أجهزة توزيع الماء

    احصل على مياه باردة وساخنة بسهولة تامة

    • تحميل القارورة من الأعلى
    • مياه ساخنة وباردة
    • فوهة واحدة

    قفل الأطفال لتفادي الحروق الناتجة من المياه الساخنة

    يضمن قفل الأطفال للمياه الساخنة حماية الأطفال من الحروق العرضية الناتجة من المياه الساخنة.

    ضاغط لتبريد المياه بفعالية

    تسمح تقنية التبريد بواسطة الضاغط بالحصول على مياه باردة بفعالية أكبر وبشكل أسرع، مقارنة بالتبريد الكهربائي الحراري التقليدي.

    مساحة توزيع عريضة تتلاءم مع أحجام مختلفة من الحاويات

    تتلاءم مساحة التوزيع العريضة مع أحجام مختلفة من الأكواب والكؤوس والأوعية وحتى أوعية الطبخ.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      الجهد الكهربائي والتردد
      220 فولت-240 فولت تقريبًا، 50 هرتز/60 هرتز
      درجة حرارة المياه الباردة
      10  درجة مئوية
      درجة حرارة المياه الساخنة
      90  درجة مئوية

    • الطاقة

      التبريد
      85 واط
      التسخين
      420 واط

    • بلد المنشأ

      جهاز توزيع المياه
      الصين

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.