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  • حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    AT750

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    تأتي آلة الحلاقة Philips مزوّدة بغلاف Aquatec لضمان حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة. استخدم الآلة مع جل أو رغوة حلاقة أثناء الحلاقة الرطبة لتوفير راحة أكبر للبشرة. ها قد أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

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    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    حلاقة رطبة مع جيل أو رغوة الحلاقة

    • تقنية رفع وقص فعالة
    • رؤوس مرنة
    مُحسَّنة للاستخدام مع الجيل أو الرغوة لتوفير راحة أكبر للبشرة

    مُحسَّنة للاستخدام مع الجيل أو الرغوة لتوفير راحة أكبر للبشرة

    تضمن ميزة Aquatec حصولك على حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة. وقد تم تحسينها للاستخدام مع جيل أو رغوة الحلاقة لتوفير راحة أكبر للبشرة حتى أثناء الاستحمام.

    تنزلق بسلاسة على منحنيات وجهك

    تنزلق بسلاسة على منحنيات وجهك

    تتكيف رؤوس الحماية المستديرة المخففة للاحتكاك مع منحنيات الوجه للحد من تلف البشرة.

    لحلاقة دقيقة ومريحة

    لحلاقة دقيقة ومريحة

    للحصول على حلاقة دقيقة، يعمل نظام الشفرات الثنائية المضمّن في آلة الحلاقة الكهربائية من Philips على رفع الشعيرات ليتم قصها بسهولة والحصول على حلاقة دقيقة.

    آلة حلاقة قابلة للغسل مزودة بنظام QuickRinse

    آلة حلاقة قابلة للغسل مزودة بنظام QuickRinse

    يتيح لك نظام QuickRinse تنظيفها تحت الصنبور واستخدامها أثناء الاستحمام

    أكثر من 40 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن مرة واحدة

    أكثر من 40 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن مرة واحدة

    تشغيل لاسلكي لأكثر من 40 دقيقة للحصول على 14 مرة حلاقة. يستغرق اكتمال شحنها 8 ساعات وهي بذلك تكون دائمًا جاهزة للاستخدام متى شئت.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • الطاقة

      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      طاقة الاستعداد
      0.5  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      5.4  واط

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      • شريط أزرق حيوي مضلع
      • الهيكل الأمامي باللون الأسود (عادي)
      المقبض
      • سهلة الحمل
      • مقبض مطاطي
      اللون
      أسود وأزرق حيوي

    • الخدمة

      رأس بديل
      • تم استبدال HQ8 بـ SH50
      • استبدله كل سنتين بـ HQ8

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      تقنية رفع وقص فعالة
      تتبع دقيق
      تتبع تلقائي لتقاسيم الوجه

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      • مؤشر LED واحد
      • إشارة امتلاء البطارية
      • إشارة انخفاض مستوى البطارية
      • علامة الشحن
      التنظيف
      • حجرة جمع الشعر لغسل سريع
      • مقاومة للماء كلياً
      جاري الشحن
      • قابلة للشحن
      • تعمل بدون أسلاك
      وقت الحلاقة
      أكثر من 40 دقيقة
      وقت الشحن
      8 ساعات

    Badge-D2C

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