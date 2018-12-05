مصطلحات البحث

AR
EN
  • حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    AT890

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    استمتع الآن بحلاقة منعشة بدون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك، وذلك بفضل هذه الآلة للحلاقة الرطبة والجافة. ويضمن لك غلاف Aquatec حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة. استخدم الآلة مع جل أو رغوة حلاقة أثناء الحلاقة الرطبة لتوفير راحة أكبر للبشرة.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات الحلاقة AquaTouch

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    حلاقة رطبة مع جيل أو رغوة الحلاقة

    • شفرات DualPrecision
    • رؤوس مرنة
    Aquatec: حلاقة رطبة منعشة مع رغوة أو حلاقة جافة سهلة

    Aquatec: حلاقة رطبة منعشة مع رغوة أو حلاقة جافة سهلة

    يجعل غلاف Aquatec آلة الحلاقة مقاومة للماء 100%. استمتع باستخدامها في الحمام مع جيل الحلاقة أو رغوة الحلاقة المفضلة لديك لحماية قصوى لبشرتك. يمكنك أيضًا استخدامها للحلاقة الجافة بحسب راحتك. وعند الانتهاء، ما عليك سوى فتح الرؤوس وغسلها تحت الحنفية لتنظيف آلة الحلاقة بسهولة.

    تقوم شفرات DualPrecision بحلاقة الشعر الطويل واللحية الخفيفة القصيرة بفعالية

    تقوم شفرات DualPrecision بحلاقة الشعر الطويل واللحية الخفيفة القصيرة بفعالية

    تقوم شفرات DualPrecision بحلاقة الشعر الطويل والشعيرات القصيرة على حد سواء بشكل مريح. 1. فتحات لقص الشعر الطويل. 2. ثقوب لقص الشعيرات القصيرة.

    50 دقيقة الحلاقة بعد عملية شحن لمدة ساعة

    50 دقيقة الحلاقة بعد عملية شحن لمدة ساعة

    نقدّم إليك بطارية ليثيوم أيون قوية تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة، للحلاقة مرات أكثر بعد كل عملية شحن. فاشحن آلة الحلاقة لمدة ساعة واحدة وستحصل على وقت حلاقة يزيد عن 50 دقيقة، أي ما يعادل 17 عملية حلاقة. واشحنها لمدة 3 دقائق لتحصل على طاقة كافية لعملية حلاقة واحدة.

    آلة حلاقة قابلة للغسل مزودة بنظام QuickRinse

    آلة حلاقة قابلة للغسل مزودة بنظام QuickRinse

    مع نظام QuickRinse لتنظيفها تحت مياه الحنفية واستخدامها أثناء الاستحمام.

    تنزلق بسلاسة على منحنيات وجهك

    تنزلق بسلاسة على منحنيات وجهك

    تتكيف رؤوس الحماية المستديرة المخففة للاحتكاك مع منحنيات الوجه للحد من تلف البشرة.

    شفرات بنظام Lift&Cut المتقدم لرفع الشعر والحصول على حلاقة دقيقة

    شفرات بنظام Lift&Cut المتقدم لرفع الشعر والحصول على حلاقة دقيقة

    ترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح تحت مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.

    مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

    مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

    أكمل مظهرك الأنيق باستخدام رأس التشذيب المنبثق. فهو مثالي للحفاظ على الشاربين وتشذيب السوالف.

    شحن سريع لمدة 3 دقائق للحلاقة مرة واحدة

    شحن سريع لمدة 3 دقائق للحلاقة مرة واحدة

    يوفر الشحن السريع لمدة 3 دقائق طاقة كافية لعملية حلاقة واحدة بحيث تتمتع بالوقت الكافي حتى لو كانت البطارية فارغة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      طاقة الاستعداد
      < 0.25  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      5.4  واط

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      غير متوفر
      اللون
      غير متوفر
      المقبض
      سهلة الحمل

    • الخدمة

      رأس بديل
      تم استبدال HQ8 بـ SH50
      رؤوس بديلة
      استبدله كل سنتين بـ HQ8

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      تتبع ديناميكي لمنحنيات الوجه
      نظام الحلاقة
      • رؤوس DualPrecision
      • تقنية رفع وقص فعالة
      إنشاء المظهر
      رأس تشذيب يظهر بكبسة زر مضمّن

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      • مؤشر LED واحد
      • إشارة امتلاء البطارية
      • إشارة انخفاض مستوى البطارية
      • علامة الشحن
      • إشارة الشحن السريع
      رطب وجاف
      نعم
      التنظيف
      • مقاومة للماء كلياً
      • حجرة جمع الشعر لغسل سريع
      العملية
      • بطارية قابلة لإعادة الشحن
      • استخدام بدون أسلاك
      وقت الحلاقة
      50 دقيقة وأكثر للحلاقة 17 مرة
      وقت الشحن
      • ساعة واحدة
      • شحن سريع لمدة 3 دقائق للحلاقة لمرة واحدة
      تشير الشاشة إلى
      • بطارية منخفضة
      • جاري الشحن
      • بطارية ممتلئة
      • استبدال رؤوس الحلاقة

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.