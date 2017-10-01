العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- سلك طاقة التيار المتردد
- دليل المستخدم
- شهادة الضمان
AZ318B/12
الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان
هل تريد الاستمتاع بالمجموعات الموسيقية الموجودة على مشغّل الموسيقى المحمول بدون استخدام سماعة رأس؟ قم بتوصيل مقبس USB Direct بجهاز الصوت المزوّد بقرص CD من Philips واستمتع بالموسيقى الرقمية المفضّلة لديك عبر مكبرات الصوت القوية، في أي وقت ومن أي مكان.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
أسس اتصال سهل واحد واستمتع بكل الموسيقى من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. ما عليك سوى توصيل جهازك بمنفذ إدخال الصوت (3.5 ملم) الموجود على جهاز Philips الخاص بك. مع أجهزة الكمبيوتر، يتم الاتصال بشكل تقليدي من إخراج سماعة الرأس. وبمجرد أن يتم الارتباط، يمكنك الاستمتاع بمجموعة الموسيقى بأكملها مباشرةً عبر مجموعة متميزة من السماعات. وببساطة فإن Philips توفر أفضل جودة صوت.
يعتبر MP3 اختصاراً لـ "طبقة صوت MPEG 1 مقاس 7.6 سم (3 بوصات)". وتعد تقنية MP3 من تقنيات الضغط المبتكرة ويتم من خلالها تصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير، وقد أصبحت تقنية MP3 هي تنسيق ضغط الصوت القياسي المستخدم على شبكة ويب العالمية، للسماح بنقل ملفات الصوت من خلالها بسهولة وسرعة.
بفضل إمكانية النقل الكاملة للملفات، يمكنك بسهولة الاستمتاع بالراحة والمتعة أثناء الوصول السهل إلى المزيد من الموسيقى الرقمية من خلال USB Direct (مباشر) مضمن.
الصوت
مكبرات الصوت
إمكانية الاتصال
تشغيل الصوت
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
الملاءمة
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.