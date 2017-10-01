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  • الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

    جهاز صوت CD

    AZ318B/12

    الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

    هل تريد الاستمتاع بالمجموعات الموسيقية الموجودة على مشغّل الموسيقى المحمول بدون استخدام سماعة رأس؟ قم بتوصيل مقبس USB Direct بجهاز الصوت المزوّد بقرص CD من Philips واستمتع بالموسيقى الرقمية المفضّلة لديك عبر مكبرات الصوت القوية، في أي وقت ومن أي مكان.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز صوت CD

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    الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

    • تصميم صغير
    • USB
    مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

    مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

    يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.

    منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

    منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

    أسس اتصال سهل واحد واستمتع بكل الموسيقى من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. ما عليك سوى توصيل جهازك بمنفذ إدخال الصوت (3.5 ملم) الموجود على جهاز Philips الخاص بك. مع أجهزة الكمبيوتر، يتم الاتصال بشكل تقليدي من إخراج سماعة الرأس. وبمجرد أن يتم الارتباط، يمكنك الاستمتاع بمجموعة الموسيقى بأكملها مباشرةً عبر مجموعة متميزة من السماعات. وببساطة فإن Philips توفر أفضل جودة صوت.

    تشغيل MP3-CD وCD وCD-R/RW

    تشغيل MP3-CD وCD وCD-R/RW

    يعتبر MP3 اختصاراً لـ "طبقة صوت MPEG 1 مقاس 7.6 سم (3 بوصات)". وتعد تقنية MP3 من تقنيات الضغط المبتكرة ويتم من خلالها تصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير، وقد أصبحت تقنية MP3 هي تنسيق ضغط الصوت القياسي المستخدم على شبكة ويب العالمية، للسماح بنقل ملفات الصوت من خلالها بسهولة وسرعة.

    USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 بسهولة

    USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 بسهولة

    بفضل إمكانية النقل الكاملة للملفات، يمكنك بسهولة الاستمتاع بالراحة والمتعة أثناء الوصول السهل إلى المزيد من الموسيقى الرقمية من خلال USB Direct (مباشر) مضمن.

    توليف FM الرقمي

    توليف FM الرقمي

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      تحسين الصوت
      مضخم الجهير الديناميكي
      التحكم في شدة الصوت
      رفع/خفض
      نظام الصوت
      استيريو
      الحد الأقصى لقوة الإخراج (جذر متوسط المربعات)
      3 واط

    • مكبرات الصوت

      الطبقة المحيطة بنوافذ السماعة
      معدنية
      عدد السماعات المضمنة
      2

    • إمكانية الاتصال

      USB
      مضيف USB
      منفذ إدخال الصوت (3.5 ملم)
      نعم

    • تشغيل الصوت

      أوضاع تشغيل الأقراص
      • التقديم السريع أو الإرجاع السريع
      • بحث الألبوم التالي/السابق
      • البحث عن المسار التالي/السابق
      • الإعادة/التشغيل العشوائي/البرمجة
      تشغيل الوسائط
      • قرص مضغوط
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      وضع التشغيل USB
      • التقديم السريع أو الإرجاع السريع
      • بحث الألبوم التالي/السابق
      • البحث عن المسار التالي/السابق
      • الإعادة/التشغيل العشوائي/البرمجة

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      الهوائي
      هوائي FM
      نطاقات جهاز الموالفة
      FM
      تحسين الموالف
      توليف رقمي تلقائي

    • الملاءمة

      نوع المحمّل
      أعلى
      نوع شاشة العرض
      شاشة LCD

    • الطاقة

      نوع البطارية
      حجم C (LR14)
      فولتية البطارية
      1.5  فولت
      عدد البطاريات
      6
      نوع الطاقة
      إدخال التيار المتردد

    • الملحقات

      غير ذلك
      دليل المستخدم
      أسلاك/اتصال
      سلك الطاقة
      الكفالة
      كتيّب الضمان

    • الأبعاد

      الوزن الإجمالي
      1.62  كلغ
      عمق الوحدة الرئيسية
      232  ملليمترًا
      ارتفاع الوحدة الرئيسية
      124  ملليمترًا
      الوزن
      1.1  كلغ
      عرض الوحدة الرئيسية
      252  ملليمترًا
      ارتفاع العلبة
      260  ملليمترًا
      عرض العلبة
      280  ملليمترًا
      عمق العلبة
      156  ملليمترًا

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • سلك طاقة التيار المتردد
    • دليل المستخدم
    • شهادة الضمان
    Badge-D2C

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