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  • صوت محيطي فعلي عند الطلب صوت محيطي فعلي عند الطلب صوت محيطي فعلي عند الطلب

    Fidelio مكبر صوت عمودي 7.1.2 مع مضخم صوت لاسلكي

    B97/98

    صوت محيطي فعلي عند الطلب

    انغمس في الدراما واشعر بالإثارة بفضل مكبر الصوت العمودي Fidelio المزوّد بمكبرات صوت مرافقة وقابلة للفصل وDolby Atmos لتزويدك بصوت دقيق للغاية وواقعي. كذلك، يضيف الجهير العميق أثرًا واضحًا إلى الموسيقى والتأثيرات.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Fidelio مكبر صوت عمودي 7.1.2 مع مضخم صوت لاسلكي

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    صوت محيطي فعلي عند الطلب

    • 888 واط كحد أقصى، مضخم صوت لاسلكي
    • مكبرات صوت محيطي قابلة للفصل
    • Dolby Atmos. ‏IMAX محسّن
    • توافق مع DTS Play-Fi
    انغماس بدون عناء. من الأفلام ووصولاً إلى الموسيقى

    انغماس بدون عناء. من الأفلام ووصولاً إلى الموسيقى

    بفضل مكبر الصوت العمودي Fidelio من Philips، لا شيء يمنعك من أن تعيش اللحظة. سواء أكانت مكبرات الصوت الخلفية القابلة للإزالة، والتي يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها في ثوانٍ أثناء مشاهدة الأفلام، أم الطريقة السلسة التي تسمح لك بالتبديل بين كل المصادر المفضّلة أم الحجم الصغير الذي يسمح بوضع الجهاز في أي مكان. ما عليك سوى فتح العلبة والتوصيل والاسترخاء.

    Fidelio من Philips. اشعر بالدراما

    Fidelio من Philips. اشعر بالدراما

    يوفّر مكبر الصوت العمودي هذا تجربة غامرة لا تنسى. تملأ القنوات 7.1.2 أي غرفة بأغانٍ مفعمة بالحياة وعميقة وتأثيرات مدوية وحوارات رائعة. ويضيف مضخم الصوت اللاسلكي تأثيرًا إلى كل انفجار وكل إيقاع.

    مكبرات صوت مرافقة وقابلة للفصل. صوت محيطي عند الطلب

    مكبرات صوت مرافقة وقابلة للفصل. صوت محيطي عند الطلب

    هل تريد الانغماس بالكامل أثناء مشاهدة الأفلام؟ ما عليك سوى إزالة مكبرات الصوت القابلة للفصل من أطراف مكبر الصوت العمودي ووضعها خلفك لإنشاء إعداد صوت محيطي فعلي. تضمن القناة المركزية المخصصة سماع كل كلمة، بدءًا من الأفلام الضخمة ووصولاً إلى محطات البودكاست.

    Dolby Atmos وDolby Surround. إثارة مضاعفة

    Dolby Atmos وDolby Surround. إثارة مضاعفة

    احصل على تجربة Dolby Atmos الكاملة من مكبرات الصوت التي توجّه الصوت إلى الأعلى والمتوفرة في مكبر الصوت العمودي هذا. ستسمع أفلامك وبرامجك المفضّلة بشكل واقعي جدًا فيما يتدفق الصوت من حولك وفوقك. إذا كنت تشاهد محتوى غير Atmos، فسيقوم مكبر الصوت العمودي بالتبديل إلى Dolby Surround.

    IMAX Enhanced. صوت غامر ومذهل

    IMAX Enhanced. صوت غامر ومذهل

    إن مكبر الصوت العمودي القوي هذا معتمد من IMAX Enhanced، أي أنه قادر على تقديم تجربة صوتية تنقلك إلى عالم آخر بالفعل. يتمتّع مضخم الصوت بقوة 240 واط بشكل رائع عند وضعه بصورة مستقلة، كما أن مكبر الصوت العمودي نفسه منخفض الارتفاع لتركيبه بسهولة.

    Play-Fi. صوت عالي الجودة وفي غرف متعددة

    Play-Fi. صوت عالي الجودة وفي غرف متعددة

    بفضل توافق DTS Play-Fi، أصبح مكبر الصوت العمودي Fidelio المتميّز هذا مكونًا فعالاً في إعداد الصوت لغرف متعددة. يمكنك مزامنة مكبرات الصوت المتوافقة مع Play-Fi وتجميعها بسهولة تامة، وبث قوائم التشغيل إلى كل غرفة بصوت عالي الجودة من دون تفويت أي إيقاع.

    الاتصال بأجهزتك المفضّلة الممكّنة لاستخدام المساعد الصوتي

    الاتصال بأجهزتك المفضّلة الممكّنة لاستخدام المساعد الصوتي

    يمكنك أن تطلب من الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa أو أي مكبر صوت يعمل مع Google Assistant تشغيل الموسيقى عبر مكبر الصوت العمودي. هل تفضّل Siri؟ يعمل مكبر الصوت العمودي هذا مع Apple AirPlay 2 لاستخدامها أيضًا. تمكّن من زيادة مستوى صوت الموسيقى وتخطّي الأغاني من دون استخدام يديك.

    قم بتوصيل مصادرك المفضّلة بسهولة تامة

    عندما يتعلّق الأمر بالموسيقى، يسمح لك Spotify Connect ببث إشارة Spotify بأفضل جودة عبر شبكة Wi-Fi. يمكنك أيضًا بث قوائم تشغيل عالية الجودة من جهازك المحمول عبر Apple AirPlay 2 أو Bluetooth. أما بالنسبة إلى الأفلام والألعاب، فيسمح لك الاتصال التمريري بدقة 4K بتوصيل مصادر فيديو HDR بدقة 4K بدون فقدان مستوى الدقة.

    HDMI eARC. استمتع بتنسيقات صوت Dolby Atmos وDTS:X

    لا تتخلَّ عن أي تفصيل من المزيج عندما تكون منغمسًا في الدراما. يتوافق مكبر الصوت العمودي هذا مع HDMI eARC، وهو عبارة عن وصلة عالية السرعة تسمح لك باختبار التأثير الكامل لتنسيقات الصوت المتقدّمة مثل Dolby Atmos وDTS:X. يتميّز مكبر الصوت العمودي أيضًا بإدخالَي HDMI.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      تحسين الصوت
      • فيلم
      • الموسيقى
      • الصوت
      • الرياضة
      • مخصص
      نظام الصوت
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      • IMAX Enhanced
      التشويه الإجمالي الكلي
      1%
      قدرة الإخراج لنظام مكبر الصوت
      888 واط كحد أقصى / 450 واط RMS‏ (1% ‏THD)

    • مكبرات الصوت

      نطاق تردد مضخّم الصوت
      35 - 150  هرتز
      نوع مضخم الصوت
      • فاعل
      • مضخم صوت لاسلكي
      مقاومة مضخم الصوت
      3  ohm
      عدد قنوات الصوت
      7.1.2
      عدد مضخمات الصوت
      1
      قطر مضخم الصوت
      8 بوصات
      نطاق تردد مكبر الصوت العمودي
      150 - 20k  هرتز
      مشغلات خلفية قابلة للفك
      • 2 بنطاق كامل (يسار+يمين)
      • توتران (يسار+يمين)
      المشغلات الوسطى
      2 بنطاق كامل (يسار+يمين)
      المشغلات الأمامية
      • 4 بنطاق كامل (يسار+يمين)
      • توتران (يسار+يمين)
      مشغلات توجّه الصوت إلى الجانب
      توتران (يسار+يمين)
      مشغلات توجّه الصوت إلى الأعلى
      2 بنطاق كامل (يسار+يمين)
      تغليفة مضخم الصوت الخارجية
      عاكس للجهير

    • إمكانية الاتصال

      Bluetooth
      جهاز استقبال
      إصدار Bluetooth
      4.2
      EasyLink ‏(HDMI-CEC)
      نعم
      مدخل AUX
      3,5 مم
      إدخال بصري عدد 1
      نعم
      حماية محتوى HDMI
      HDCP 1.4/2.3
      إدخال HDMI عدد 2
      نعم
      إخراج HDMI ‏(eARC/ARC) عدد 1
      نعم
      WiFi
      • 2,4 غيغاهرتز/5 غيغاهرتز
      • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
      معيار DLNA
      لا
      اتصال مكبرات صوت متعددة
      نعم
      تقنية مكبرات الصوت المتعددة
      DTS Play-Fi متعدد الغرف
      المنزل الذكي
      • Chromecast مضمّن
      • Spotify Connect
      • إمكانية التشغيل مع Alexa
      • يعمل مع Apple AirPlay 2
      • إمكانية التشغيل مع OK Google
      اتصال مكبر الصوت لاسلكيًا
      • مكبرات الصوت الموجودة على الجانب أو في الخلف
      • مضخّم الصوت

    • تنسيقات الصوت المعتمدة

      HDMI ARC/eARC
      • Dolby Atmos
      • نظام Dolby الرقمي
      • Dolby Digital EX
      • Dolby Digital plus
      • Dolby TrueHD
      • DTS
      • DTS 96/24
      • صوت محيطي رقمي DTS ‏(قناة 5.1)
      • DTS:X
      • DTS-ES
      • صوت عالي الوضوح DTS-HD
      • DTS-HD Master Audio
      Play-Fi
      • AIFF
      • FLAC
      • MP3
      • WAV
      • MPEG4 AAC
      • MPEG4 M4A
      Bluetooth
      SBC
      HDMI IN1/IN2
      • Dolby Atmos
      • نظام Dolby الرقمي
      • Dolby Digital plus
      • Dolby TrueHD
      • Dolby Digital EX
      • DTS
      • DTS 96/24
      • صوت محيطي رقمي DTS ‏(قناة 5.1)
      • DTS:X
      • DTS-ES
      • صوت عالي الوضوح DTS-HD
      • DTS-HD Master Audio
      بصري
      • نظام Dolby الرقمي
      • LPCM 2ch

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      116.5  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      2
      العرض
      53.5  سم
      الوزن الإجمالي
      44.1  كلغ
      الارتفاع
      48  سم
      GTIN
      1 48 95229 11636 5
      الوزن الصافي
      33.2  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      10.9  كلغ

    • الملاءمة

      جهاز تحكم عن بُعد
      نعم
      الوضع الليلي
      لا

    • التوافق

      تحكّم بالهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي عبر التطبيق
      نعم

    • الطاقة

      وحدة التزويد بالطاقة لمضخم الصوت
      220-240 فولت تيار متردد، 50‏/60 هرتز
      مصدر الطاقة للوحدة الرئيسية
      100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد لمضخم الصوت
      <0,5 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد للوحدة الرئيسية
      < 0,5  واط
      وضع الاستعداد التلقائي
      نعم

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      45.8  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      أفقيًا
      العرض
      115  سم
      العمق
      40.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 11636 8
      الوزن الإجمالي
      20.69  كلغ
      الوزن الصافي
      16.6  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      4.09  كلغ

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • جهاز التحكم عن بُعد (مع بطاريات)
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب الضمانة العالمية

    • تصميم

      اللون
      أسود
      قابل للتركيب على الحائط
      نعم

    • الأبعاد

      الوحدة الرئيسية (العرض×الارتفاع×العمق)
      1312 x‏ 55,6 x‏ 120  ملليمترًا
      وزن الوحدة الرئيسية
      5,97  كلغ
      مضخم الصوت (العرض×الارتفاع×العمق)
      230 x‏ 400 x‏ 407  ملليمترًا
      وزن مضخم الصوت
      9.6  كلغ
      مكبر صوت على الجانب أو في الخلف (العرض x الارتفاع x العمق)
      183 x‏ 55,6 x‏ 120  ملليمترًا
      وزن مكبر الصوت على الجانب أو في الخلف
      0,786  كلغ

    • الفيديو

      اتصال تمريري ثلاثي الأبعاد
      نعم
      تحسين الفيديو
      • الاتصال التمريري للفيديو بدقة 4K
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HDR10+‎
      • HLG

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • جهاز التحكم عن بُعد (مع بطاريات)
    • سلك الطاقة
    • دليل البدء السريع
    • كتيّب الضمانة العالمية
    Badge-D2C

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